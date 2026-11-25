Los supermercados comenzaron a exhibir sus tradicionales cajas navideñas a poco más de un mes de las Fiestas

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A poco más de un mes de la Navidad, los supermercados ya comenzaron a exhibir sus tradicionales cajas navideñas, con propuestas que van desde el clásico combo de sidra, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada hasta versiones más sofisticadas, con vinos, espumantes, almendras bañadas en chocolate e incluso duraznos en almíbar.

Este año, la oferta contempla alternativas para distintos presupuestos. Los precios parten de los $7.499 y llegan hasta los $55.900, una diferencia de más de siete veces entre los dos extremos, que responde tanto a la cantidad de productos como a las marcas, el tamaño de las presentaciones y el tipo de bebidas alcohólicas que contiene cada paquete.

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Un relevamiento de las propuestas de Coto, Jumbo, Carrefour y Changomás mostró comportamientos dispares respecto de la Navidad pasada. Mientras algunas cajas registraron incrementos de hasta el 42%, otras mantuvieron prácticamente el mismo valor. Incluso, gracias a los descuentos comerciales, es posible conseguir algunas alternativas por debajo de los precios de diciembre de 2025.

Las cajas más económicas contienen cinco productos y, sin considerar las promociones, se consiguen por entre $9.500 y $11.000. En las versiones intermedias, la sidra comienza a compartir espacio con el vino y aparecen productos como el Mantecol o el Nucrem. En las de mayor valor, en tanto, el espumante reemplaza a la tradicional bebida elaborada a base de manzana y los turrones de almendras ganan terreno frente a los de maní.

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Otro dato que surge del relevamiento es que no todas las cadenas aplican el mismo criterio para identificar sus cajas por colores. Mientras en Coto y Carrefour la verde representa la alternativa más accesible, en Jumbo y Changomás ese lugar corresponde a la roja.

Las cuatro opciones de Coto

La cadena ofrece cuatro variedades de cajas navideñas, identificadas con los colores verde, azul, rojo y negro. Los incrementos respecto de 2025 oscilan entre el 0% y el 30%.

La particularidad de la propuesta de Coto es que la caja azul mantuvo prácticamente congelado su precio, mientras que la negra, la más completa de la cadena, registró el mayor incremento.

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Caja verde: $10.999,99. El año pasado costaba $10.000, por lo que el aumento fue del 10%. Contiene cinco productos: sidra, tableta con maní, garrapiñada, pan dulce France y dudín marmolado.

Caja azul: $13.999,99. En 2025 costaba $14.000. Incluye seis productos: los 5 de la anterior y un Nucrem Original

Caja roja: $26.999,99. El año pasado se comercializaba a $23.500, lo que representa una suba cercana al 15%. Contiene ocho productos, con un espumante y un vino.

Caja negra: $38.999,99. En 2025 costaba $30.000, por lo que aumentó un 30%. Con once productos, es la que presenta mayor cantidad de artículos entre todas las alternativas relevadas.

Jumbo, con sus tres variantes

Jumbo presenta tres alternativas, con valores que van desde los $10.500 hasta los $55.900. La cadena concentra los dos extremos en materia de incrementos interanuales entre las cajas que aumentaron de precio: la roja, con una suba del 6%, y la verde, con una del 42%.

La caja navideña verde de Jumbo contiene siete productos, cuesta $26.900 y registró un aumento del 42% respecto del año pasado

Además, su versión negra es la más cara de todo el relevamiento, aunque no es la que contiene mayor cantidad de productos. La selección de bebidas, las marcas y las presentaciones de los artículos explican parte de esa diferencia.

Caja roja: $10.500. El año pasado costaba $9.900, por lo que registró un incremento del 6,1%. Contiene cinco productos0.

Caja verde: $26.900. En 2025 se vendía a $18.900, lo que implica un aumento del 42,3%, el más elevado entre todas las propuestas relevadas. Incluye siete productos.

Caja negra: $55.900. El año pasado costaba $42.900, por lo que registró una suba del 30,3%. Contiene ocho productos, entre los que se destacan las almendras, un Mantecol de 253 gramos y dos bebidas de mayor valor.

Las alternativas de Carrefour

Carrefour ofrece tres versiones de cajas navideñas, con incrementos interanuales más homogéneos que los del resto de las cadenas. Las subas se ubicaron entre el 18,5% y el 21,7%.

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Con un valor de $9.500, su caja verde es la más económica del relevamiento si no se contemplan los descuentos comerciales. La alternativa de mayor precio, en tanto, cuesta menos de $28.000.

Carrefour ofrece tres variedades de cajas navideñas, con precios que van desde los $9.500 hasta los $27.990

Caja verde: $9.500. En 2025 costaba $7.990, lo que representa un incremento del 18,9%. Incluye cinco productos: budín, garrapiñada de maní, pan dulce, turrón con maní y sidra.

Caja roja: $15.990. El año pasado se comercializaba a $13.490, por lo que aumentó un 18,5%. Contiene siete productos.

Caja azul: $27.990. En la Navidad pasada costaba $22.990, lo que representa un incremento del 21,7%. Incluye ocho productos.

Changomás, con descuentos

Changomás presenta una particularidad frente al resto de las cadenas. Si bien sus tres cajas navideñas aumentaron entre un 11,8% y un 23,3% respecto del año pasado, al momento del relevamiento ofrecía un descuento del 25% en todas las versiones, que permitió revertir esas subas.

De esta manera, cualquiera de sus tres alternativas se consigue actualmente por debajo del valor registrado en 2025, incluso en términos nominales.

Caja roja: $7.499 con descuento. Su precio regular es de $9.999, frente a los $8.499 del año pasado, lo que implica un aumento del 17,6%. Sin embargo, con la promoción vigente, cuesta un 11,8% menos que en 2025 y se convierte en la caja más barata del relevamiento.

Caja verde: $14.249 con descuento. Su precio regular es de $18.999, mientras que el año pasado costaba $16.999. El incremento sin promoción es del 11,8%, pero con la rebaja se consigue un 16,2% más barata que en 2025. Incluye siete productos

Caja negra: $27.749,25 con descuento. Su valor regular es de $36.999, frente a los $29.999 de 2025, lo que representa una suba del 23,3%. Con la promoción, en cambio, el precio queda un 7,5% por debajo del registrado el año pasado. Contiene ocho productos.