Siete ciudadanos panameños permanecen privados de libertad en Cuba desde el 28 de febrero de 2026. Europa Press

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El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, tiene previsto reunirse este miércoles 25 de noviembre con autoridades del Gobierno cubano en La Habana para impulsar la liberación de los siete ciudadanos panameños detenidos desde finales de febrero de 2026. aosdjaosdjaodj adoja

La visita se produce después de casi nueve meses de gestiones diplomáticas y asistencia consular. De los diez panameños arrestados inicialmente, tres mujeres recuperaron su libertad tras la intervención del presidente José Raúl Mulino ante su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.

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Los siete hombres permanecen privados de libertad en el centro de detención de Villa Marista, en La Habana, por su presunta participación en actividades que las autoridades cubanas consideran contrarias al orden constitucional de la isla.

Los ciudadanos fueron arrestados el 28 de febrero, señalados por su presunta participación en la elaboración de pintadas con mensajes contra el Gobierno cubano, acciones que las autoridades de ese país calificaron como propaganda contra el orden constitucional.

El canciller Javier Martínez-Acha tiene previsto reunirse este miércoles con autoridades cubanas en La Habana. (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Según las investigaciones cubanas, los panameños habrían ingresado al país caribeño para realizar estas actividades a cambio de retribuciones económicas que oscilaban entre 1,000 y 1,500 dólares por persona, con instrucciones de abandonar la isla después de completar el encargo.

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Las autoridades panameñas iniciaron las gestiones consulares desde principios de marzo. El embajador Edwin Pitty realizó una primera visita a los detenidos el 4 de marzo, durante la cual les proporcionó medicamentos y productos de higiene personal.

El 25 de marzo, Martínez-Acha viajó a La Habana, donde sostuvo encuentros con los detenidos, el presidente Díaz-Canel y el canciller Bruno Rodríguez, para explorar alternativas diplomáticas que permitieran encontrar una solución al caso, respetando el ordenamiento jurídico cubano.

Las tres mujeres liberadas fueron Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño, quienes regresaron a Panamá el 25 de abril, en una decisión que las autoridades panameñas calificaron como un gesto de buena voluntad del Gobierno cubano.

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El presidente José Raúl Mulino solicitó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, una solución a la situación de los ciudadanos panameños. (Foto cortesía Presidencia de Cuba)

Los ciudadanos que permanecen detenidos son José Luis Aguirre Baruco, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena, Omar Gilberto Urriola Vergara, Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Pérez Almendra.

Martínez-Acha confirmó que la etapa de investigación contra los siete hombres ya concluyó y aseguró que la representación diplomática panameña mantiene contacto frecuente con los detenidos, quienes cuentan con un equipo de abogados para garantizar su asistencia legal.

Entre las alternativas que evalúa el Gobierno panameño figura la posibilidad de que, en caso de producirse sentencias condenatorias, los ciudadanos puedan cumplir sus penas en Panamá, mediante los mecanismos legales y acuerdos entre ambos países.

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Paralelamente, la Cancillería enfrenta otro desafío consular relacionado con los panameños reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania, algunos de los cuales viajaron atraídos por ofrecimientos económicos que ocultaban las verdaderas condiciones de contratación.

Hasta mediados de septiembre, los registros de la Cancillería contabilizaban seis panameños fallecidos y 15 desaparecidos en el conflicto armado. EFE/ Rostyslav Averchuk

Martínez-Acha reveló que uno de los ciudadanos rescatados decidió regresar a Rusia, pese a que el Estado panameño había financiado su pasaje aéreo de retorno y proporcionado recursos para cubrir su alojamiento, como parte de las gestiones de asistencia consular.

El funcionario lamentó que continúen registrándose viajes motivados por supuestas ofertas para trabajar como conductores de ambulancias o realizar labores de cocina y lavandería, cuando las condiciones reales pueden terminar vinculando a los ciudadanos con operaciones militares.

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“No caigan en ese ardid. Eso es mentira”, advirtió Martínez-Acha, quien reiteró los riesgos de aceptar contrataciones laborales engañosas que pueden derivar en la incorporación de ciudadanos extranjeros a las fuerzas militares involucradas en el conflicto armado.

En agosto, la Cancillería confirmó que había gestionado el retorno de 17 ciudadanos panameños, de los cuales 11 procedían de Rusia y seis de Ucrania, mediante coordinaciones diplomáticas destinadas a garantizar su regreso al país.