Los Premios Steam 2026 ya permiten que la comunidad nomine títulos en 14 categorías, incluida una nueva votación para elegir el mejor juego de la década. La iniciativa de Valve abre el proceso que definirá los finalistas y, más adelante, los ganadores de una ceremonia basada por completo en las decisiones de los usuarios de PC.
La convocatoria adquiere relevancia por el décimo aniversario de los galardones y por la incorporación del premio Salón de la Fama. Esta categoría reúne a los títulos que ganaron el reconocimiento principal en ediciones anteriores y los enfrenta en una votación que busca identificar al juego más destacado de los últimos diez años dentro de la plataforma.
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Cómo participar para elegir el mejor videojuego
Para participar, es necesario acceder a la página de nominaciones de los Premios Steam desde una cuenta de la plataforma que no tenga restricciones. Valve permite seleccionar un juego por categoría, aunque un mismo título puede recibir nominaciones en más de un apartado si encaja con los criterios de cada premio.
La primera etapa termina el 30 de noviembre a las 19:00 en España peninsular, equivalente a las 10:00 en la costa oeste de Estados Unidos. Hasta ese momento, los usuarios pueden modificar sus decisiones cuantas veces consideren necesario desde la misma sección de la tienda digital.
El sistema muestra recomendaciones a partir de los juegos que cada persona tiene en su biblioteca y de los títulos más populares de Steam. También incluye un buscador para encontrar cualquier juego elegible. Esa opción permite nominar producciones jugadas fuera de la plataforma, siempre que cumplan los requisitos de publicación establecidos para cada categoría.
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En la mayoría de los premios, los candidatos deben haberse lanzado entre el cierre de las rebajas de otoño de 2025 y el inicio de las nominaciones de 2026. Hay dos excepciones: Con amor y dedicación reconoce juegos antiguos que siguen recibiendo contenido, mientras que Salón de la Fama tiene una lista cerrada.
Salón de la Fama enfrenta a los ganadores de otras ediciones
La categoría más singular de esta edición es Salón de la Fama, creada para celebrar los diez años de los premios. Allí competirán los ganadores históricos del reconocimiento principal o, en los primeros años, los títulos equivalentes elegidos por la comunidad antes de que existiera la categoría Juego del Año.
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La lista incluye a Grand Theft Auto V, The Witcher III: Wild Hunt, PUBG: Battlegrounds, Sekiro: Shadows Die Twice, Red Dead Redemption 2, Resident Evil Village, Elden Ring, Baldur’s Gate 3, Black Myth: Wukong y Hollow Knight: Silksong.
Cada uno representa una etapa distinta de la plataforma, desde los grandes mundos abiertos y los juegos multijugador hasta las aventuras de acción, los títulos de rol y las producciones independientes. A diferencia del resto de apartados, los usuarios no pueden añadir otros nombres a esta selección.
El resultado permitirá conocer cuál de esos juegos recibe el respaldo de los jugadores de Steam como el mejor título de la década. La votación también convierte a los premios en una revisión de la evolución del catálogo de PC y de las preferencias de una comunidad que participa directamente en la elección.
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Catorce categorías cubren desde realidad virtual hasta juegos relajantes
La edición 2026 incorpora tres premios inspirados en categorías populares de años anteriores. Son Solo cinco minutos más, para juegos que invitan a prolongar una partida; Difícil de describir, para propuestas que escapan de un género definido; y Mi nuevo trabajo, centrada en simuladores de actividades cotidianas.
El resto de la lista mantiene apartados habituales. Los usuarios podrán nominar candidatos a Juego del Año, Juego de Realidad Virtual del Año, Con amor y dedicación, Mejor juego para dispositivos portátiles, Mejor con amigos, Estilo visual excepcional, Mejor juego difícil, Mejor banda sonora, Juego excepcional con buena trama y Siéntate y relájate.
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La categoría dedicada a dispositivos portátiles tendrá especial atención entre quienes juegan desde Steam Deck y otros equipos compatibles. Por su parte, Mejor juego difícil reconoce propuestas que exigen perseverancia, mientras que Siéntate y relájate distingue experiencias de ritmo pausado.
Cuando cierre el plazo de nominaciones, Valve realizará el recuento y seleccionará los cinco juegos con más apoyo en cada categoría. Los finalistas se publicarán el 17 de diciembre, fecha que coincide con el inicio de las rebajas de invierno de Steam.
La fase definitiva permanecerá abierta hasta el 2 de enero de 2027 a las 19:00 en España peninsular. Al finalizar ese periodo, Valve anunciará los ganadores de los 14 premios, incluido el primer título que ingresará en el Salón de la Fama.
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