Varios diputados ocupan sus bancas y dialogan durante una sesión en el hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala. (Congreso de la República de Guatemala)

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El Congreso de Guatemala aprobó en la madrugada del miércoles el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027, por Q172,420,9 millones, equivalentes a unos 22,392 millones de dólares, después de una sesión de más de 16 horas que terminó con 117 votos a favor del decreto 32-2026.

La aprobación evitó que se prorrogara el presupuesto de 2026, fijado en Q168 mil millones, ante el límite constitucional del 30 de noviembre.

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El plan de gasto redujo en Q19,624,2 millones la propuesta original enviada por el Organismo Ejecutivo en septiembre, que contemplaba Q192.045,1 millones. Los mayores recortes recayeron sobre cuatro ministerios, mientras crecieron las asignaciones para los Consejos Departamentales de Desarrollo y las organizaciones no gubernamentales.

La jornada parlamentaria comenzó el martes a las 14:00, con 68 diputados presentes, y concluyó a las 6:20 del miércoles. Durante ese período, el pleno votó las enmiendas, el preámbulo y la redacción final de la norma que regirá las cuentas públicas del año electoral de 2027.

La aprobación del dictamen también estuvo precedida por cuestionamientos a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Esa instancia lo avaló el martes en una reunión virtual de nueve minutos, antes de que el proyecto fuera enviado al hemiciclo.

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El diputado del bloque Unionista, Álvaro Arzú Escobar, afirmó que durante la sesión de la comisión solo se mostraron algunas diapositivas con cifras generales. Sostuvo que recibió en su teléfono el documento completo, de 166 páginas, recién a las 16:15 del martes.

“Presentaron dos o tres diapositivas con cifras del presupuesto, lo sometieron a votación, votaron por un dictamen que no nos presentaron”, afirmó Arzú Escobar.

Buena parte de las negociaciones se desarrolló fuera del pleno, en la sala de la Comisión de Finanzas. Diputados de los bloques Viva, Cabal, Elefante y Nosotros participaron de conversaciones a puerta cerrada, que continuaron mediante llamadas telefónicas y mensajería instantánea mientras se leían los artículos del proyecto.

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El Congreso de Guatemala aprobó el Presupuesto General de 2027 por un monto de Q172.420,9 millones tras una sesión de dieciséis horas. (Congreso de Guatemala)

Casi Q12,000 millones para los consejos de desarrollo

Los Consejos Departamentales de Desarrollo, conocidos como Codede, concentraron el mayor aumento de recursos dentro de la versión final del presupuesto. El aporte extraordinario pasó de Q1,200 millones previstos inicialmente por el Ejecutivo a Q7,046 millones, una suba de 94,5%.

A ese monto se sumarán Q4.985,4 millones de recursos ordinarios procedentes del IVA Paz y Fonpetrol. De esa manera, los Codede administrarán cerca de Q12.000 millones durante 2027.

La enmienda reemplazó por completo el artículo 106 del decreto, que pasó a llamarse “Inversión Prioritaria en Agua, Saneamiento y Desarrollo Local”. Los fondos serán incluidos en la entidad Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro.

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La norma establece que los recursos tendrán como destino prioritario los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de desechos. Sin embargo, también podrán utilizarse en obras de movilidad, educación, salud, drenajes, canchas polideportivas e infraestructura vial.

Los 340 municipios del país recibirán recursos a través de esta partida. El departamento de San Marcos obtuvo la asignación más alta, con Q672 millones, seguido por Jutiapa, con Q656 millones, y Huehuetenango, con Q649 millones.

A escala municipal, Sanarate, en el departamento de El Progreso, recibió Q176 millones, el monto individual más elevado. La ciudad de Guatemala y Cobán figuran con Q100 mil cada una.

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El diputado Samuel Pérez cuestionó el traslado de fondos hacia los consejos de desarrollo y las organizaciones no gubernamentales. Según planteó durante el debate, el dictamen recorta en conjunto más de Q11.000 millones a los ministerios de Educación, Salud, Gobernación y Comunicaciones.

“Hoy se quiere cometer una traición al pueblo con la aprobación de un presupuesto descarado”, afirmó Pérez en el pleno.

Recortes ministeriales, fondos para ONG y deuda pública

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda recibió el ajuste más pronunciado: perdió Q4.749,4 millones, equivalentes al 44% de lo solicitado. El Ministerio de Desarrollo Social tuvo una reducción de Q2.549,6 millones.

El Ministerio de Salud Pública perdió Q2.132,7 millones y el Ministerio de Educación registró un recorte de Q1.760,6 millones. Junto con los cambios aplicados al servicio de la deuda, estos ajustes explican el 75% de la reducción neta frente al proyecto original del Ejecutivo.

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Las organizaciones no gubernamentales recibirán Q2.907.888.000, una cifra que aumentó durante la madrugada mediante enmiendas. El dictamen elaborado por la Comisión de Finanzas contemplaba inicialmente Q2.751 millones para ese rubro.

La diputada Alma Luz Guerrero, integrante de la comisión, denunció que la partida incluye recursos para “ONG de diputados”. También responsabilizó al presidente de la instancia, el diputado de Cabal Guillermo Ralda, por una conversación en la que, según sostuvo, se mencionaban organizaciones que obtendrían fondos directos sin pasar por el análisis correspondiente de la comisión.

Guerrero no identificó a las organizaciones involucradas. Tampoco detalló los montos que eventualmente serían asignados de manera directa a esas entidades.

El decreto incorporó además una modificación al artículo 148, referido al fortalecimiento del recurso humano en el sistema de salud. La disposición crea un apoyo económico para estudiantes de último año de medicina que realicen el Ejercicio Profesional Supervisado, denominado EPS.

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La diputada Evelyn Morataya explicó que la bolsa de estudio equivaldrá al salario mínimo mensual para actividades no agrícolas vigente en 2025. El beneficio será otorgado “sin discriminación alguna” a todos los alumnos que cumplan con ese requisito.

“Es importante que todos los estudiantes de último año de medicina puedan recibir una bolsa estudiantil con ese equivalente del salario mínimo de 2025”, señaló Morataya. La legisladora añadió que la medida amplía las facultades y universidades incluidas en el alcance del beneficio.

El diputado Elmer Palencia destacó una reducción en la colocación de bonos del Tesoro. El monto bajó de Q42.750 millones a Q31.394,5 millones dentro del presupuesto aprobado.

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“Esperamos que este presupuesto pueda responder a la necesidad del pueblo de Guatemala”, afirmó Palencia. El legislador reconoció que el texto aprobado “va a sufrir los análisis respectivos” durante los días posteriores a la votación.