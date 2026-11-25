Las elecciones generales en España se anticiparon tras la crisis por la vivienda (Joaquin Corchero - Europa Press)

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Más de medio millón de ciudadanos españoles residentes en Argentina forman parte del padrón exterior para las elecciones generales de España del 29 de noviembre de 2026, una convocatoria anticipada que definirá la composición del Congreso de los Diputados y el Senado. Aunque la votación central tendrá lugar el domingo en territorio español, quienes integran el censo exterior pueden sufragar desde Argentina hasta el jueves 26 de noviembre, según los plazos previstos por las autoridades consulares.

La elección no define de forma directa quién ocupará la Presidencia del Gobierno. España tiene un sistema parlamentario: los votantes eligen representantes para las Cortes Generales y luego el Congreso de los Diputados decide, mediante una votación de investidura, qué candidato reúne los apoyos necesarios para asumir al frente del Ejecutivo.

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La convocatoria llega en un escenario de fragmentación política, con el actual presidente, Pedro Sánchez, al frente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, como principal referente opositor; y Santiago Abascal, de Vox, con la expectativa de aumentar la influencia de su espacio en una eventual mayoría de derecha.

Un gráfico de Google Trends registra la evolución del interés de búsqueda sobre las elecciones en España desde Argentina durante una semana.

El interés de búsqueda en Google por las elecciones españolas creció en Argentina en los días previos a la votación. Datos de Google Trends para la última semana muestran que las consultas por el término “elecciones en España” registraron aumentos. Entre las preguntas con mayor crecimiento aparecen “Consulado de España en Buenos Aires”, con una suba del 350%, y “quién ganó las elecciones en España”, que creció 250%. También aumentaron las búsquedas sobre el funcionamiento del sistema electoral, los resultados y la convocatoria de 2026. La tendencia refleja una demanda de información práctica entre los usuarios argentinos, tanto por el calendario de votación desde el exterior como por el mecanismo que define la formación del próximo Gobierno español.

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Un gráfico de Google Trends registra la evolución del interés de búsqueda sobre las elecciones en España desde Argentina durante una semana.

El 29 de noviembre se eligen diputados y senadores, no al presidente del Gobierno

El domingo 29 de noviembre se renovarán las dos cámaras de las Cortes Generales, el Parlamento nacional español. Por un lado, se eligen los 350 integrantes del Congreso de los Diputados. Por otro, se votan senadores, que integran la cámara alta.

El Congreso concentra la decisión política central después de las elecciones, ya que sus diputados eligen al presidente del Gobierno. El Senado interviene en el trámite legislativo, aunque no participa de la investidura.

El sistema se diferencia del modelo argentino, donde los ciudadanos eligen en forma directa al presidente. En España, los electores votan listas de partidos en cada provincia y esos resultados se traducen en bancas. La distribución de escaños define qué fuerzas quedan en condiciones de formar una mayoría parlamentaria.

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Según el Instituto Nacional de Estadística de España, hay 38.728.356 personas están habilitadas para votar en estos comicios: 35.958.711 residen en España y 2.769.645 viven en el exterior. Del total de residentes en España, 1.615.127 participarán por primera vez de una elección general. Además, Argentina lidera el ránking con mayor cantidad de personas habilitadas para votar en el extranjero, con 524.852.

El Congreso necesita elegir a un candidato para que haya nuevo presidente

Una vez que se constituya el nuevo Congreso, el rey Felipe VI iniciará una ronda de consultas con representantes de las fuerzas políticas. Luego propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno, en general el líder que cuente con más posibilidades de reunir respaldos parlamentarios.

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El postulante debe presentar su programa ante el Congreso y someterse a una votación de investidura. En la primera ronda necesita mayoría absoluta: 176 votos a favor entre los 350 diputados. Si no alcanza esa cifra, se realiza una segunda votación 48 horas después. En esa instancia basta una mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra.

Las abstenciones pueden tener un peso decisivo. No suman respaldos para el candidato, pero reducen la cantidad de votos negativos que necesita superar en la segunda votación. Por esa razón, un partido puede facilitar la formación de un gobierno sin integrar formalmente la coalición oficialista.

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Si ningún candidato consigue la confianza del Congreso en los dos meses posteriores a la primera votación de investidura, se disuelven las Cortes y España debe volver a las urnas. Esa situación ocurrió en 2019, cuando la falta de acuerdos derivó en una nueva elección general siete meses después de la votación de abril.

Por eso, el partido más votado no garantiza por sí solo la llegada a la Presidencia. Las alianzas posteriores a la elección resultarán determinantes, sobre todo si ninguna fuerza alcanza por sí misma los 176 escaños.

Pedro Sánchez, Feijóo y Abascal concentran la disputa política

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), busca continuar al frente del Ejecutivo que lidera desde 2018. Su campaña combina la defensa de las políticas sociales de su gestión, una posición favorable a la migración y el respaldo a la Unión Europea, en un escenario donde el acceso a la vivienda figura entre las principales preocupaciones de los votantes.

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19/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de firma de la 'Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario', en la Moncloa, a 19 de octubre de 2026, en Madrid (Europa Press)

Sánchez también llega a la elección bajo la presión de investigaciones por presunta corrupción que alcanzan a un exministro, dirigentes de su partido y a su esposa, quien niega irregularidades. Para retener el poder, el PSOE necesita sostener su representación y reunir apoyos de fuerzas ubicadas a su izquierda y de partidos regionales.

Su principal rival es Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), quien propone bajar impuestos y reducir regulaciones estatales. El dirigente, que gobernó Galicia durante 13 años antes de asumir la conducción nacional de su partido, busca convertir el respaldo electoral del PP en una mayoría parlamentaria que le permita acceder a la Presidencia. Feijóo mantiene una posición favorable a la Unión Europea y podría requerir un acuerdo con Vox para reunir los votos necesarios en el Congreso.

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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (Marta Fernández/Europa Press)

Santiago Abascal, líder de Vox, aspira a ampliar la representación de su partido y a incidir en la formación de un eventual gobierno de derecha. Exmilitante del PP y presidente de Vox desde su fundación en 2013, Abascal promueve una agenda de reducción de impuestos, restricciones a la inmigración y cambios en las políticas sobre género y cambio climático.

Santiago Abascal, líder de VOX (REUTERS/Eva Manez)

La competencia no se limita a PSOE, PP y Vox. Los partidos pequeños pueden ser clave para definir las alianzas después de la elección. A la derecha de Vox aparece Se Acabó la Fiesta, el espacio impulsado por un influencer de extrema derecha, que busca captar a votantes que consideran insuficiente la agenda de Abascal. Su desempeño puede afectar la distribución de escaños entre las fuerzas conservadoras y condicionar las posibilidades de que Feijóo alcance una mayoría parlamentaria.

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En el espacio progresista, los desacuerdos internos impidieron reconstruir una coalición electoral como la que acompañó al Gobierno en 2023. Frente Amplio y Podemos disputan ahora el electorado ubicado más a la izquierda del PSOE, una división que puede reducir la representación de ambos espacios y complicar la estrategia de Sánchez para reunir respaldos en la investidura. A ese mapa se suman los partidos regionalistas de Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía y las Islas Canarias. Con bancas limitadas pero decisivas en un Congreso dividido, esas fuerzas pueden inclinar una negociación para la formación del próximo Gobierno.

Sánchez adelantó los comicios tras derrotas legislativas sobre vivienda

Las elecciones generales estaban previstas para 2027, pero Sánchez disolvió el Congreso y el Senado a comienzos de octubre. El Real Decreto 806/2026, publicado el 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, formalizó la convocatoria para el 29 de noviembre.

La decisión llegó después de que el Congreso rechazara dos decretos del Gobierno destinados a responder a la crisis habitacional. Las medidas incluían protecciones ante desalojos y una extensión de contratos de alquiler.

El episodio se produjo después de movilizaciones por el caso de Maricarmen Abascal, una jubilada de 87 años que murió tras ser desalojada de su vivienda en Madrid, de acuerdo con esa reconstrucción. La situación quedó asociada al malestar por el costo de los alquileres y a las dificultades para acceder a una vivienda.

Sánchez sostuvo que necesitaba una mayoría parlamentaria progresista más amplia para impulsar su programa. La convocatoria anticipada también se dio en un contexto de tensión política, críticas opositoras y causas judiciales que involucran a integrantes del entorno socialista.

Manifestantes se congregan frente al edificio donde vivía la fallecida Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desató protestas por la vivienda en todo el país, en Madrid, España. 8 de octubre de 2026. REUTERS/Susana Vera

La ley electoral española establece que los comicios deben celebrarse entre 54 y 60 días después de la convocatoria oficial. La campaña se desarrolla entre el 13 y el 27 de noviembre, mientras que el 28 queda reservado para la jornada de reflexión, sin actos de propaganda electoral.

Quiénes pueden votar desde Argentina

Pueden votar desde Argentina los ciudadanos de nacionalidad española mayores de 18 años que estén correctamente incorporados al censo electoral correspondiente.

Para quienes residen de forma permanente en Argentina, el requisito central consiste en figurar de alta en la demarcación consular e integrar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Ese registro reúne a los españoles que viven fuera de España y habilita el sufragio en elecciones generales.

El censo vigente para esta elección cerró el 1 de agosto de 2026. El Consulado General de España en Buenos Aires habilitó entre el 12 y el 19 de octubre un período extraordinario para consultar los datos, reclamar exclusiones o corregir información de inscripción. Ese plazo ya finalizó.

También pueden participar los españoles que se encuentran temporalmente en Argentina, siempre que figuren en el Censo Electoral de Residentes en España y estén anotados como no residentes en el Registro de Matrícula Consular. En este caso se aplica la modalidad conocida como voto ERTA.

Las personas extranjeras sin nacionalidad española no pueden votar en elecciones generales españolas. El derecho de sufragio en estos comicios corresponde a ciudadanos españoles mayores de edad incluidos en el censo.

Cómo votar presencialmente en Argentina para las elecciones generales de España

El Consulado General de España en Buenos Aires ublicó un boletín oficial con el paso a paso para emitir el voto:

Confirmá que estás inscripto en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El procedimiento informado por el Consulado General de España en Buenos Aires está dirigido a los electores residentes en su demarcación consular que figuran en ese registro. Acercate al Consulado General de España en Buenos Aires. La votación presencial se realiza en Guido 1770, Ciudad de Buenos Aires, desde el sábado 21 hasta el jueves 26 de noviembre, inclusive, entre las 10 y las 19. Llevá un documento para acreditar tu identidad. Para depositar el voto en urna se acepta el DNI español físico o digital mediante la aplicación MiDNI, el pasaporte español o el permiso de conducir español. Si no contás con ninguno de esos documentos, debés solicitar en el Consulado un certificado de inscripción en el Registro de Matrícula Consular. Presentá el certificado de inscripción electoral si lo tenés. Si llevás el certificado de inscripción en el CERA, un documento español y el sobre de votación cerrado, podés ir directamente al sector de depósito del voto. Pedí el certificado en el Consulado si no lo llevás. Quienes no tengan el certificado de inscripción electoral deben dirigirse al área de Certificados, donde pueden obtenerlo. Ese mismo sector atiende a quienes necesitan el certificado de matrícula consular por no contar con DNI, pasaporte o permiso de conducir español. Prepará tu voto. Si recibiste las papeletas oficiales en tu domicilio, podés llevarlas. Si no las recibiste, se pueden descargar desde el sitio habilitado por el Instituto Nacional de Estadística de España o retirar impresas en el Consulado durante los días de votación. Allí también habrá cabinas para preparar el sufragio de forma privada. Depositá el sobre cerrado en la urna. Antes de ingresar al área de votación, debés tener el certificado de inscripción en el CERA, el documento de identidad español —o el certificado de matrícula consular— y el sobre de votación ya cerrado. No uses el celular dentro del edificio. El Consulado indicó que los dispositivos móviles deben permanecer apagados desde el ingreso hasta la salida y que no se permiten fotografías ni grabaciones en el interior.

Información que difundió el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

En tanto, los españoles que se encuentran temporalmente en Argentina y se registraron bajo la modalidad ERTA debieron remitir su voto por correo certificado a la mesa electoral que les correspondía en España antes del 25 de noviembre.

Argentina concentra el mayor padrón electoral español fuera del país

Argentina reúne el mayor número de electores españoles residentes en el exterior. El padrón exterior reúne a 2.769.645 electores, según el Instituto Nacional de Estadística de España. Argentina concentra la mayor cantidad, con 524.852 personas habilitadas, seguida por Francia, con 267.387; Estados Unidos, con 213.007; México, con 192.177; y Cuba, con 169.290.

Ese peso demográfico convierte a Argentina en un distrito relevante dentro del voto exterior español. Sin embargo, los sufragios emitidos desde el extranjero no conforman una circunscripción propia: cada elector vota en relación con la provincia española en la que figura inscripto.

La participación exterior adquiere importancia en elecciones competitivas o en provincias donde la disputa por el último escaño se define por márgenes reducidos. El resultado final, de todos modos, dependerá de la composición del Congreso y de las negociaciones que se abran después del 29 de noviembre.

Decenas de ciudadanos españoles fueron captados este 24 de noviembre al hacer fila para votar en las elecciones generales de su país, en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña

El calendario marca ahora dos fechas decisivas: el cierre de la votación presencial en Argentina el jueves 26 de noviembre y la elección general en España el domingo 29. Después comenzará la disputa parlamentaria para determinar quién logra los apoyos necesarios para formar gobierno.