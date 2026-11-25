El presidente Javier Milei junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores)

Guardar

En el marco del informe de gestión de Diego Santilli en el Senado, la Jefatura de Gabinete hizo público el Informe N° 146: un documento de respuestas oficiales a más de 1.200 preguntas de los legisladores que expone, entre otros ejes, el estado de la alianza estratégica con Estados Unidos, la renovación del swap de monedas con China, la ruta comercial entre Chile y las Islas Malvinas y la disputa legal con el Reino Unido ante un tribunal internacional. El documento también revela la crisis diplomática más grave con Brasil en décadas y el plan de rearme de las Fuerzas Armadas.

Los bloques legislativos de la oposición —a través de la Pregunta N° 350 de la UCR y la N° 1282 del bloque Justicialista— instaron al Gobierno a precisar el estado actual del vínculo entre Buenos Aires y Brasilia. Según la respuesta oficial, la degradación de la representación diplomática (ambas embajadas operan a nivel de encargados de negocios desde el 6 de agosto) obedeció a “una decisión unilateral del gobierno brasileño”, que solicitó el retiro del embajador argentino. El mismo argumento utilizó el canciller Pablo Quirno en agosto.

PUBLICIDAD

La Cancillería -se aclaró en el documento- no aplicó reciprocidad y dejó abierta la puerta para el retorno del embajador brasileño, Julio Bitelli, cuando así se disponga. El informe consigna que ningún tratado bilateral, acuerdo de cooperación fronteriza, nuclear o de defensa fue suspendido ni alterado como consecuencia de la crisis.

El presidente reelecto de Brasil, Lula da Silva (REUTERS/Adriano Machado)

Sin embargo, en las últimas horas, el presidente brasileño Lula da Silva habría decidido apartar a Julio Bitelli como embajador en Buenos Aires de forma permanente como represalia a una declaración del canciller Pablo Quirno en el programa de Mirtha Legrand, en la que volvió a poner en duda el resultado de las elecciones presidenciales brasileñas del mes pasado. Ante la consulta de Infobae, desde Cancillería indicaron que hasta el momento no hubo una notificación formal, y que “es una información que sale de Brasil”.

PUBLICIDAD

El documento también responde por un episodio puntual que tensó aún más el vínculo bilateral: el tránsito del ex candidato presidencial y senador brasileño Flávio Bolsonaro por el Puente Tancredo Neves, el paso fronterizo sobre el río Iguazú que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu tras el resultado de las elecciones presidenciales en Brasil. Las preguntas N° 1282 y N° 1283, formuladas por el peronismo, exigieron una explicación oficial.

En sus respuestas, la Dirección Nacional de Migraciones y la Cancillería señalaron que Bolsonaro registró un movimiento migratorio normal. Según el informe, al momento del trámite no pesaba sobre él ninguna alerta preventiva, pedido de captura internacional ni notificación formal emitida por organismos de enlace financiero como el GAFI o por vías policiales judiciales remitidas por Itamaraty.

PUBLICIDAD

La disputa legal con Reino Unido

Otro elemento de proyección internacional que registra el informe es la decisión del presidente Javier Milei de demandar al Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), formalizada el 28 de septiembre de 2026, a raíz del proyecto Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte bajo licencias unilaterales otorgadas por Londres. El 13 de octubre, la Argentina elevó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) una solicitud de medidas provisionales de urgencia para frenar ese desarrollo. El fallo del tribunal quedó fijado para este sábado 28 de noviembre.

La Respuesta N° 1284, formulada por el bloque Justicialista, detalla la posición oficial frente al litigio y los alcances del mandato diplomático. La Cancillería aclaró formalmente ante el Congreso que la demanda no pone en debate la soberanía de fondo sobre las Malvinas, sino que apunta exclusivamente a la ilegitimidad de la explotación unilateral de recursos naturales en áreas en disputa. Según el informe, el proceso arbitral seguirá su curso con independencia de lo que suceda con las medidas provisionales.

PUBLICIDAD

El seguimiento de la presencia militar británica no se limita al litigio por el proyecto Sea Lion ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. En la Respuesta N° 582, el Gobierno informó que realiza un “monitoreo constante de la ilegítima actividad militar del Reino Unido en el Atlántico Sur”, que incluye protestas y reacciones frente a los ejercicios del dispositivo británico en las Islas Malvinas. También indicó que monitorea en detalle los movimientos de recambio de unidades y material. La Respuesta N° 1147 agrega que las Fuerzas Armadas desarrollan tareas de presencia, vigilancia y patrullaje en el Atlántico Sur y que Defensa y Cancillería mantienen reuniones interministeriales regulares sobre la cuestión.

La comitiva argentina completa en el Tribunal del Mar (EFE)

El caso del Danstar, el buque de carga de bandera chilena que reabrirá la ruta comercial de ese país con Malvinas, fue mencionado en una pregunta legislativa incluida en el informe, que planteó la tensión entre la posición argentina frente al abastecimiento de las islas y la libertad de navegación contemplada en el Tratado de Paz y Amistad de 1984 con Chile. La respuesta oficial se centró en las acciones judiciales impulsadas contra el proyecto hidrocarburífero Sea Lion. Por separado, el informe señala que la vigilancia de buques pesqueros extranjeros próximos a la Zona Económica Exclusiva combina patrullajes, sistemas de identificación e imágenes satelitales, con participación de la Prefectura Naval Argentina y del Comando Conjunto Marítimo.

PUBLICIDAD

En paralelo al proceso judicial, se detallaron los procesos del Poder Ejecutivo en el plano administrativo. Mediante el Decreto N° 868/2026, transfirió a la Cancillería la función de Autoridad de Aplicación de la Ley 26.659, que sanciona las actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Bajo esa nueva competencia, se abrieron sumarios contra 60 personas físicas y empresas vinculadas al consorcio Sea Lion.

Además, el mismo decreto introdujo modificaciones al reglamento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): toda empresa que solicite adhesión deberá presentar declaraciones juradas de no vinculación con firmas alcanzadas por las sanciones de la Ley Malvinas, y el Ministerio de Economía deberá recabar un dictamen vinculante de Cancillería antes de aprobar cualquier proyecto de inversión que pudiera involucrar a esos operadores.

PUBLICIDAD

La relación con EEUU

Con relación al vínculo con Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo califica como de “alianza estratégica”, con eje en valores occidentales, cooperación nuclear, espacial, de defensa y lucha contra el crimen organizado transnacional.

La inversión directa estadounidense en la Argentina alcanzó los USD 37.367 millones, un alza del 45% respecto de diciembre de 2023, con Washington posicionado como el primer inversor externo directo en el país. En materia comercial, el intercambio bilateral registró superávit para la Argentina en 2024, 2025 y en los primeros nueve meses de 2026, revirtiendo 18 años consecutivos de déficit.

Entre los hitos financieros bilaterales, el informe consigna el anuncio del Corredor Andes-Atlántico con financiamiento del Eximbank por USD 7.000 millones hasta fines de 2027, y dos cartas de intención para financiar el proyecto Argentina LNG por hasta USD 6.000 millones adicionales.

PUBLICIDAD

En el plano normativo, el 5 de febrero de 2026 se firmó el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI), actualizado el 15 de octubre. Estados Unidos otorgó trato de Nación Más Favorecida a 1.675 posiciones arancelarias argentinas de la Lista 2 del Anexo I. Cancillería aclaró que los compromisos son estrictamente bilaterales, sin cláusulas respecto a terceros países.

Con Beijing, la relación tiene otro ritmo. El 5 de agosto de 2026, el Banco Popular de China renovó el swap de monedas por 130.000 millones de yuanes, con un plazo extendido por cinco años. El instrumento es clave para la gestión de reservas del Banco Central argentino. Además, y a instancia de una consulta de la UCR, Cancillería informó que sostiene conversaciones periódicas de alto nivel con Beijing y que la embajada argentina en China presentó una propuesta para celebrar un “Día Argentino” en el calendario comercial chino de 2027.

PUBLICIDAD