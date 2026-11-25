La Operación Internacional Aliados por la Infancia VII se desarrolla simultáneamente en 16 países de Latinoamérica y Europa. Cortesía del MP

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Diez personas fueron conducidas ante las autoridades en Panamá durante la Operación Internacional Aliados por la Infancia VII, desarrollada simultáneamente en 16 países de Latinoamérica y Europa para combatir la posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

La investigación internacional tiene entre sus objetivos localizar a más de 105 personas presuntamente vinculadas con estos delitos, siendo Argentina, Bolivia, Panamá y Uruguay los países que concentran la mayor cantidad de sospechosos identificados durante las pesquisas.

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En territorio panameño, las diligencias se desarrollaron en Coclé, Chiriquí y la ciudad capital, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la Nación (PGN), con la participación de unidades policiales especializadas en delitos sexuales y ciberdelitos.

Los resultados preliminares incluyen la conducción de seis personas en la región metropolitana y dos en Coclé, donde también fueron recuperados equipos electrónicos para su verificación, mientras que en Chiriquí se confirmaron dos aprehensiones.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, encabezó las diligencias realizadas en territorio panameño. Cortesía MP

El despliegue de este miércoles 25 de noviembre estuvo encabezado por el procurador general, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, junto con representantes de la Fiscalía Metropolitana y las fiscalías regionales, con el respaldo de agencias internacionales de investigación.

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También participaron la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mediante sus unidades especializadas, y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, además de la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), que mantiene programas de cooperación contra la explotación infantil.

Los dispositivos recuperados durante las diligencias serán sometidos a análisis periciales, cuyos resultados permitirán determinar si existen elementos de convicción para establecer posibles responsabilidades penales y sustentar las solicitudes ante los tribunales.

La operación se desarrolla días después de que el Ministerio Público anunciara una condena de 20 años de prisión contra un panameño de 29 años por posesión de material de abuso infantil y corrupción de personas menores de edad.

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La investigación comenzó en 2025, tras una alerta de organismos especializados de Argentina y Estados Unidos, que permitió identificar a un ciudadano residente en Panamá que solicitaba material de abuso sexual a menores de edad argentinos mediante comunicaciones digitales.

El balance preliminar de la operación incluye ocho personas conducidas ante las autoridades y dos aprehendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre fue aprehendido en febrero de 2026, durante la Operación Córdoba, desarrollada en su residencia en Nuevo Emperador, distrito de Arraiján, donde las autoridades ejecutaron diligencias relacionadas con la investigación de alcance internacional.

Además de la pena de prisión, el tribunal impuso al condenado la inhabilitación para ejercer funciones en escuelas, parques y otros establecimientos frecuentados por menores de edad, durante un período equivalente a la sanción penal principal.

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La intervención de este miércoles constituye la segunda edición de Aliados por la Infancia realizada durante 2026. El pasado 28 de abril, las autoridades panameñas participaron en la sexta fase de esta iniciativa internacional contra la explotación sexual infantil.

Aquella operación se desarrolló simultáneamente en 15 países y permitió la aprehensión de siete personas en las provincias de Panamá y Chiriquí, además del decomiso de dispositivos tecnológicos vinculados a las investigaciones por delitos sexuales.

Dos días después, la Fiscalía consiguió la imputación de cargos contra seis personas, tres de las cuales quedaron en detención provisional. A las restantes se les impusieron medidas de reporte periódico e impedimento de salida del país.

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Más de 105 personas fueron identificadas como objetivos de investigación en el marco de la iniciativa internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de mayo, el Tribunal Superior de Apelaciones modificó las medidas cautelares de dos imputados, quienes quedaron bajo detención provisional después de que la Fiscalía presentara sus argumentos relacionados con los riesgos procesales.

En noviembre de 2024, la cuarta edición de esta iniciativa internacional permitió la aprehensión de tres personas en territorio panameño, durante diligencias que también incluyeron la incautación de computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico.

En mayo de ese mismo año, dos hombres fueron condenados a 80 y 84 meses de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil, tras investigaciones desarrolladas en los sectores capitalinos de Caimitillo y Río Abajo.

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Según un balance divulgado por la Policía Nacional en abril de 2026, desde 2019 se habían desarrollado 11 operativos internacionales, que permitieron detener a 60 agresores sexuales en línea y rescatar a 21 menores de edad.

Panamá también reforzó su legislación mediante la Ley 478 de agosto de 2025, que establece penas de 10 a 15 años de prisión por la producción y distribución de material de abuso sexual infantil, con sanciones superiores en casos agravados.

Un hombre fue condenado a 20 años de prisión en Panamá por delitos relacionados con material de abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las penas pueden alcanzar los 20 años cuando las víctimas son menores de 14 años, tienen alguna discapacidad o cuando los responsables pertenecen a organizaciones criminales nacionales o internacionales, así como en casos en los que existe ánimo de lucro.

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