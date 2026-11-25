La nueva Licenciatura en Sistemas Complejos incorporará proyectos basados en los hallazgos identificados por los agentes de inteligencia artificial

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La inteligencia artificial está abaratando el trabajo necesario para escribir software, desarrollar prototipos y automatizar procesos. Si construir cuesta cada vez menos, lo que importa es elegir qué construir. En Cuando la civilización se escapa de lo humano escribí que la inteligencia artificial ejecuta cada vez mejor, pero no decide qué vale la pena perseguir. Esa decisión sigue siendo nuestra, y para tomarla bien hay que saber qué tenemos.

Una empresa tecnológica no es lo mismo que una empresa de software. Buena parte del software va a terminar convertido en un commodity por los modelos de lenguaje. Lo que no se puede copiar con un prompt son diez años de investigación en biología molecular, un nuevo material con propiedades que nadie había conseguido o un avance matemático que permite resolver problemas que antes eran computacionalmente intratables.

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De hecho, creo que estamos por ver algo bastante interesante: las universidades pueden pasar a tener una ventaja competitiva enorme sobre buena parte del sector privado. Si la IA comoditiza el desarrollo de software y muchas de las capacidades que hoy diferencian a las empresas, el valor se va a desplazar hacia el conocimiento nuevo y difícil de reproducir. Y las universidades tienen algo que la mayoría de las empresas no tiene: décadas de investigación acumulada, laboratorios, investigadores de distintas disciplinas y la capacidad de explorar problemas sin necesitar un retorno comercial inmediato.

Argentina tiene miles de investigadores y décadas de conocimiento científico acumulado. Una cantidad enorme de ese trabajo termina publicada en revistas y repositorios sin que nadie revise sistemáticamente qué tecnologías, descubrimientos o empresas pueden salir de ahí. Y no le podemos pedir al investigador que lo haga solo: su carrera se mide por publicaciones, no conoce los mercados y no tiene tiempo para estudiar todas las aplicaciones posibles de su trabajo.

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Si no lo revisamos nosotros, lo va a revisar otro. Leer también se abarató, y para todo el mundo. Un fondo de Boston o un laboratorio de Shenzhen puede poner agentes a revisar cada paper con filiación argentina el mismo día en que sale, sin venir a Buenos Aires ni conocer a nuestros investigadores. Publicar está bien; la ciencia abierta es de lo mejor que tenemos. Lo grave es que otros encuentren las aplicaciones de nuestra investigación antes que nosotros. Es como tener petróleo en el patio y enterarte el día que cae una empresa de afuera a pedirte la concesión.

La inteligencia artificial abarata el desarrollo de software y traslada la ventaja competitiva hacia la investigación científica acumulada en las universidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año que dejamos pasar es otro año en el que la investigación financiada por los argentinos puede convertirse en tecnología y empresas en otros países, mientras nosotros seguimos sin analizar sistemáticamente lo que producimos.

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La UBA tiene que construir un sistema de agentes que lea su producción científica, encuentre conexiones entre investigaciones y busque todo el tiempo qué se puede descubrir o construir con ese conocimiento. La idea es acelerar descubrimientos y convertir algunos en tecnologías, empresas, patentes y licencias que generen recursos nuevos para la universidad. Primero en la UBA; después, en todo el país.

Casey Handmer, un físico formado en Caltech que después se dedicó a fundar empresas, publicó un experimento. Usó Claude para auditar la literatura científica de su antigua especialidad, la astrofísica teórica: armó un índice de unos 150.000 papers, examinó más de 50.000 e hizo verificaciones mucho más profundas sobre cientos de trabajos.

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Encontró cerca de mil errores, muchos en investigaciones muy citadas. Le llevó 41 días, unas 44 horas de trabajo humano y alrededor de 2.720 dólares en modelos, según sus propias cuentas. La metodología y los hallazgos están acá.

Una sola persona con agentes de IA auditó buena parte de una disciplina científica. Falta que alguien valide sus hallazgos uno por uno, pero la capacidad de recorrer semejante cantidad de literatura ya está demostrada y es increíble. Lo mismo que Handmer hizo para buscar errores debemos hacerlo para buscar descubrimientos y para pensar qué empresas crear.

La UBA tiene investigadores en Exactas, Ingeniería, Medicina, Agronomía, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, entre muchas otras facultades. Décadas de publicaciones, laboratorios y equipos que trabajan en problemas muy distintos. También tiene registros de investigadores, repositorios y mecanismos de transferencia tecnológica. Pero esa información está dispersa, y todo el aparato de transferencia funciona igual: espera a que el investigador golpee la puerta.

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La base es un grafo de conocimiento que conecte investigadores, papers, métodos, resultados, problemas científicos, tecnologías y empresas. Un grafo organiza la información como una red de relaciones. En lugar de guardar cada investigación como un documento aislado, registra quién la escribió, qué problema estudió, qué métodos usó, qué resultados obtuvo y con qué otras investigaciones se relaciona.

Los agentes empiezan leyendo los papers ya publicados. Extraen esa información, arman las conexiones y mantienen el grafo al día. Cada vez que aparece una investigación nueva, buscan qué cambia respecto de lo que ya conocían.

Sobre ese mapa, otros agentes buscan oportunidades. Algunos analizan aplicaciones comerciales. Otros relacionan métodos de distintas disciplinas, encuentran problemas científicos abiertos o buscan tecnologías que se pueden desarrollar combinando resultados que ya existen. Si encuentran una conexión entre dos investigaciones que resuelve un problema científico abierto, el sistema ya produjo algo valioso, aunque no aparezca ninguna empresa.

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También trabajan al revés: parten de un problema concreto, como un hospital que quiere diagnosticar más rápido o una planta que necesita bajar su consumo de energía, y recorren el grafo buscando qué investigadores, métodos y tecnologías pueden ayudar.

La propuesta para la UBA contempla un grafo de conocimiento que conecta publicaciones científicas con demandas tecnológicas y empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las oportunidades llegan primero al investigador. Ve el informe antes que nadie, lo puede corregir y el sistema le reconoce prioridad para impulsar la oportunidad, o para decir que no le interesa. Si el paper tiene coautores de otra universidad o de una empresa, no se mueve nada sin el acuerdo de todos. Cuando una investigación genera ingresos, la UBA ya tiene mecanismos para reconocer la participación de los inventores. El sistema no cambia esos derechos: busca multiplicar las oportunidades para que dejen de ser, casi siempre, un porcentaje de cero.

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El sistema guarda las hipótesis, las fuentes y las razones por las que se aceptó o se descartó cada oportunidad, y las vuelve a revisar cuando aparece información nueva. Queda funcionando de forma permanente: suma publicaciones, mejora los agentes cuando salen modelos más capaces y registra qué conexiones terminan siendo útiles.

El grafo funciona desde el primer día. Si mañana aparece una oportunidad buena, llega al investigador mañana. La evaluación también es permanente: se toman investigaciones históricas de las que ya salieron empresas y se evalúa si los agentes consiguen redescubrir esas oportunidades sin consultar información posterior sobre esos emprendimientos. Sus informes se comparan a ciegas, de forma continua, con los de especialistas humanos de distintas disciplinas. También se registra cuántas conexiones científicas nuevas encuentran los agentes y cuántas terminan siendo útiles para los investigadores. No hay metas de cantidad, porque una meta empuja a inventar oportunidades.

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Internet, el GPS, los semiconductores y buena parte de la tecnología médica que usamos todos los días vienen de décadas de investigación financiada por el Estado, universidades y laboratorios públicos, mucho antes de que existiera un mercado para ellas.

La próxima gran empresa tecnológica argentina puede salir de un laboratorio de biología, de un grupo de matemática aplicada, de un instituto de investigación médica o de un equipo que desarrolla materiales nuevos. Ese conocimiento rinde cuando se encuentra con problemas reales de empresas, hospitales, industrias, organismos públicos y fuerzas armadas.

El Estado tiene que garantizar el financiamiento de la universidad pública. La investigación necesita continuidad, laboratorios y gente que pueda dedicarse durante años a problemas sin aplicación comercial inmediata, y ninguna empresa va a pagar sola la ciencia básica que necesita un país. Pero garantizar el financiamiento no es decidir desde un ministerio qué tienen que investigar miles de científicos. El grafo y los agentes conectan a quienes producen conocimiento con quienes lo pueden usar, sin imponerle una agenda a nadie.

El físico Casey Handmer auditó 150.000 artículos de astrofísica con modelos de lenguaje y detectó cerca de mil errores en la literatura especializada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si una investigación financiada con plata pública da origen a una tecnología que genera millones de dólares, una parte de ese valor tiene que volver a la universidad, por patentes, licencias, regalías o participación en empresas, para pagar laboratorios, becas e investigación nueva. Esos ingresos no reemplazan el presupuesto público: se suman. Y las investigaciones que sí llegan al mercado ayudan a pagar las que no.

Un investigador de computación desarrolla un algoritmo para un problema de optimización, lo publica y sigue con lo suyo. En otra facultad, un grupo de agrónomos intenta resolver un problema de distribución de recursos que ese algoritmo resolvería. No se conocen. Publican en revistas distintas, van a congresos distintos y nunca se cruzan. Un sistema que relaciona métodos, resultados y problemas encuentra esa conexión.

Multipliquemos eso por décadas de investigación en matemática, física, biología, medicina, economía e ingeniería. Hay empresas enteras escondidas en combinaciones de trabajos que por separado nunca parecieron tener una aplicación comercial, y también métodos nuevos y soluciones a problemas que llevan años abiertos.

El 11 de noviembre presentamos en la Facultad de Ciencias Económicas la nueva Licenciatura en Sistemas Complejos. En 421, Juan Ruocco y Felipe Vega Terra publicaron dos notas que explican qué queremos hacer. En Es más complejo, Ruocco plantea que los modelos de lenguaje están cambiando el valor del trabajo intelectual: a medida que la inteligencia se abarata, elegir problemas y decidir qué hacer con ella pasa a ser lo central. Felipe, en Cómo se pensó desde adentro, explica por qué la carrera combina matemática, computación, economía, ciencias naturales y sociales: para formar gente capaz de trabajar sobre problemas que no pertenecen a una sola disciplina, integrar conocimientos y construir.

El último año y medio de la carrera son talleres en los que los estudiantes desarrollan proyectos. Parte de esos proyectos van a salir de las oportunidades que encuentren los agentes: estudiantes trabajando con investigadores de distintas facultades y con empresas interesadas, aprendiendo a evaluar oportunidades, negociar, construir productos y decidir sobre problemas reales.

Ruocco termina su nota con Tales de Mileto. Según Aristóteles, Tales anticipó una gran cosecha de aceitunas gracias a la astronomía, alquiló las prensas antes que nadie e hizo un buen negocio. En la UBA tenemos muchísima gente mirando las estrellas. Lo que nos falta es alguien que se ocupe de las prensas.

La inteligencia artificial va a seguir mejorando. Los agentes de dentro de cinco años van a encontrar relaciones que los de hoy no ven, y podemos volver a analizar toda la producción científica de la UBA cada vez que aparezca un modelo mejor.

Pero ni siquiera hace falta que mejore la IA. Un algoritmo publicado hace veinte años se vuelve útil porque ahora hay computadoras capaces de ejecutarlo. Un descubrimiento de biología gana valor gracias a una técnica nueva. Dos investigaciones separadas por treinta años terminan resolviendo juntas un problema científico o industrial.

Por eso los agentes revisan los trabajos nuevos todo el tiempo, los conectan con los anteriores y vuelven sobre oportunidades descartadas cuando cambian las tecnologías, los costos, los mercados o la propia ciencia. Cada paper nuevo dispara una búsqueda sobre miles de investigaciones viejas, y cada generación de modelos recorre el grafo otra vez. La biblioteca científica de la UBA gana valor sin que se publique un solo paper nuevo. En la nota sobre la civilización la describí como inteligencia distribuida a lo largo del tiempo; la universidad guarda una parte enorme de esa inteligencia, y el grafo la vuelve consultable.

La segunda etapa necesita algo más: poder analizar investigaciones inéditas sin que salgan de la universidad. Esos trabajos pueden contener invenciones patentables, resultados confidenciales o datos que todavía no deben circular, y lo que se sube a los servidores de una empresa de afuera se puede filtrar o robar. Para eso hay que correr los modelos en infraestructura propia. Hasta hace poco, correr modelos capaces de hacer este trabajo requería infraestructura muy cara. Eso está cambiando muy rápido.

En noviembre de 2026, Thinking Machines publicó Inkling 2 Mini, un modelo de pesos abiertos que corre en una notebook. Tiene unos 26.000 millones de parámetros, los valores que aprendió durante su entrenamiento, y comprimido ocupa unos 20 GB: entra en una MacBook con 32 GB de memoria. Alibaba va en la misma dirección con Qwen, y proyectos como Ollama, MLX y Exo le sacan cada vez más provecho al hardware común.

Los modelos de pesos abiertos se descargan y se ejecutan en computadoras propias, sin conexión a internet y sin mandarle un solo documento a otra empresa. La UBA puede instalarlos en sus máquinas y usarlos para procesar investigaciones, analizar datos y darles herramientas a sus científicos. Para arrancar alcanza con unas pocas máquinas de unos miles de dólares cada una, no un centro de datos.

Con eso, los investigadores pueden depositar voluntariamente sus manuscritos antes de mandarlos a una revista, y el sistema busca aplicaciones e invenciones patentables mientras el trabajo todavía es confidencial.

Son meses de ventaja. Publicar es divulgar, y en muchos países lo que se divulgó ya no se puede patentar. La Ley 24.481 le da al inventor argentino un año de gracia, pero Europa no tiene nada parecido. Depositar antes de publicar deja abierta la opción.

La primera objeción va a ser “mi revista no me deja”. Las principales editoriales ya permiten que los preprints circulen, con condiciones. Elsevier permite compartir el preprint en cualquier lado y en cualquier momento, y para Springer Nature subirlo a un servidor público no cuenta como publicación previa. Una bóveda privada es compatible en principio con esas políticas, siempre que respete las condiciones de cada editorial y los derechos sobre los manuscritos.

Argentina ya tiene una ley, la 26.899, que obliga a depositar en repositorios abiertos las investigaciones financiadas con fondos públicos una vez publicadas o aceptadas para publicación, dentro de los plazos establecidos. Lo que propongo es agregar una etapa anterior y privada: que los investigadores puedan subir sus trabajos antes de publicarlos para que los agentes busquen posibles aplicaciones y patentes sin revelar los resultados al resto del mundo.

Hay otros antecedentes que vale la pena mirar.

En 2019, investigadores del Lawrence Berkeley National Laboratory publicaron un trabajo en Nature en el que utilizaron inteligencia artificial para analizar 3,3 millones de resúmenes de publicaciones científicas. Usaron Word2vec, un algoritmo bastante sencillo comparado con los modelos actuales, y encontraron relaciones entre materiales y propiedades físicas que no estaban documentadas explícitamente. Incluso consiguieron anticipar qué materiales podían tener aplicaciones termoeléctricas años antes de que otros investigadores las estudiaran. Todo esto en 2019, antes de los LLM modernos.

También hay experiencias comerciales. FirstIgnite, una empresa que usa IA para conectar investigaciones con potenciales clientes, reportó que el Idaho National Laboratory multiplicó por más de diez sus contactos comerciales y triplicó su promedio anual de acuerdos de licenciamiento después de incorporar su tecnología.

Y Estados Unidos tiene desde 2012 el programa I-Corps de la National Science Foundation, que reúne científicos, emprendedores y mentores industriales para encontrar aplicaciones comerciales de investigaciones. Según su último informe, participaron 3.231 equipos, más de la mitad vinculados a startups que consiguieron, en conjunto, más de 7.000 millones de dólares en financiamiento posterior.

Son tres partes de un mismo proceso: encontrar conocimiento que todavía no estamos aprovechando, identificar quién podría utilizarlo y reunir a las personas capaces de convertirlo en algo concreto.

La UBA puede integrar esas tres capacidades en una infraestructura permanente, conectada con sus investigadores y actualizada cada vez que aparezca un nuevo paper, una tecnología o un modelo de inteligencia artificial mejor.

En 1961, la UBA puso en funcionamiento Clementina, la primera computadora científica de la Argentina. Dos años después nació la carrera de Computador Científico. Aquella experiencia juntó a investigadores de distintas disciplinas que empezaron a resolver problemas que antes no podían abordar.

La Licenciatura en Sistemas Complejos forma gente capaz de integrar disciplinas, trabajar con investigadores y construir tecnologías y empresas. Los agentes le dan con qué trabajar. Cuando funcione en la UBA, el software se libera para que otras universidades e institutos del CONICET hagan lo mismo, y la Argentina tiene una red que recorre décadas de investigación y le devuelve parte del valor a las instituciones que la hicieron posible.

La UBA debería empezar ahora: disponer formalmente la creación del sistema, designar un equipo responsable, integrar sus repositorios, construir el grafo de investigadores y conocimiento científico, poner los agentes a trabajar y abrir los resultados a quienes puedan aprovecharlos.

Después, dejar la máquina funcionando. Cada paper nuevo, cada descubrimiento y cada generación de modelos le va a dar nuevas cosas para encontrar.

El petróleo está en el patio. Falta ponerse a trabajar.

*Publicado originalmente en 421.news.es