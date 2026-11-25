El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se presentará por primera vez ante el Senado para brindar un informe de la gestión del gobierno que encabeza Javier Milei.
En lo que se espera que sea un extenso Informe 146, el funcionario nacional deberá responder las 1350 preguntas que le hicieron los legisladores. Entre los temas que motivaron más consultas, figuran la evolución de la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra su antecesor en el cargo Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Últimas actualizaciones
Comienza la sesión informativa de Diego Santilli en el Senado
Con el izamiento de la bandera por parte del senador José Mayans y con el Himno Nacional Argentino de fondo, comienza la sesión en la que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión en la Cámara alta.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El Senado debatirá mañana la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía
El primer proyecto lo empuja el oficialismo. La segunda iniciativa sería sancionada y libertarios pedirían la habilitación sobre tablas -dos tercios-, con el fin de promocionar una norma complementaria y sumar herramientas contra el juego ilegal
El Senado sesionará desde el mediodía de mañana para votar dos proyectos trascendentales: la suspensión de las PASO y la ley de ludopatía. En el primer caso y, de tener éxito el Gobierno, el tema pasará a Diputados para su definición mientras que, en el segundo, la iniciativa podría ser sancionada.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Santilli debuta en el Senado: defenderá la gestión económica admitiendo un crecimiento desigual
El Jefe de Gabinete realizará este jueves el Informe 146, con foco en los indicadores económicos. Ajuste, Malvinas y corrupción en el eje de las preguntas de la oposición
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anticipó hoy al Senado de la Nación un total de 1.350 preguntas en el marco del Informe 146 que realizará mañana por la tarde según establece el artículo 101 de la Constitución Nacional. Entre los ejes que concentraron mayor atención de las preguntas que le adelantaron los legisladores figuraron la evolución de la inflación, la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la denuncia contra el exvocero presidencial Manuel Adorni y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.