Spotify pone la cifra sobre la mesa: pagó USD 11.000 millones y explica por qué no paga por reproducción

Spotify pagó USD 11.000 millones a la industria musical en 2025.

Spotify pagó USD 11.000 millones a la industria musical en 2025, según el informe Loud & Clear 2026, una cifra que demuestra el alto nivel que están logrando en los últimos meses los equipos de los artistas. En una entrevista con Infobae, Manuela Echeverry, líder de Relaciones con Artistas y Sellos Discográficos para la región Andina de Spotify, explicó cómo funciona el reparto de regalías y qué lugar ocupan los artistas emergentes.

“Así seas el artista que lanzó una canción ayer y la ha escuchado cien veces su mamá vas a ganar por esas cien reproducciones. Antes, ese proyecto ni siquiera tenía razón ni posibilidad de ser”, afirmó Echeverry en conversación con Infobae sobre el reporte anual con el que la plataforma detalla cómo distribuye sus pagos a la industria musical.

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La vocera trabajó en el ecosistema musical latinoamericano y pasó por ONErpm (empresa de distribución digital) antes de llegar a Spotify; por lo tanto, tiene claro cómo funciona la economía del streaming, los pagos a artistas y las iniciativas con las que se apoya a músicos colombianos.

Manuela Echeverry, líder de Relaciones con Artistas y Sellos Discográficos para la región Andina de Spotify habló con Infobae Tecno.

Qué muestra el informe Loud & Clear de Spotify

Spotify pagó USD 11.000 millones a la industria musical en 2025. Sobre ese informe, Echeverry dijo: “Somos la única plataforma que comparte esta información de manera transparente. No hay nadie más que lo haga en esta industria”.

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La mitad de ese dinero llegó a indies, agregadoras y distribuidoras que trabajan con modelos más flexibles y autónomos. Son las empresas que representan a buena parte de los artistas que lanzan su música por primera vez o están dando sus primeros pasos.

Para Echeverry, ese dato modifica la discusión sobre quién puede vivir de la música. “Hoy en día un porcentaje mucho más amplio de la torta de regalías se está yendo a estos artistas”, señaló. “Más artistas, que no solamente son los que están en la cima de los charts (listas de éxitos), están pudiendo generar regalías, carreras sostenibles y vivir de la música”.

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Karol G es una de las artistas a nivel global que más ha crecido con la plataforma, pero sus ingresos dependen de los acuerdos con sus equipos, a pesar de ser también una empresaria en la industria.

Entonces, el dinero no solo es para el artista, es para todo su equipo de trabajo que logra llevarlo al éxito, además del talento, por supuesto.

El informe también registra que 13.800 artistas generaron en promedio USD 100.000 durante 2025. Según la ejecutiva, esa cifra duplica y triplica el número de músicos que hace unos años podían aspirar a ese nivel de ingresos.

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Sobre el objetivo del reporte, afirmó: “Educar sobre la economía del streaming, ni siquiera sobre Spotify, sino de cómo funciona la economía del streaming realmente”.

Cómo cambió la industria de la música con el streaming

La industria de la música cambió a lo largo del tiempo: del vinilo al casete, del casete al CD y del CD al video musical. Echeverry vinculó el surgimiento del streaming con la piratería.

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“La única constante en el negocio de la música es que siempre va a estar cambiando”, dijo. “La problemática de la piratería es la raíz o la base sobre la cual surge el streaming, con Spotify como pionero”.

Cintas de casete han sido parte del éxito de la industria musical para muchos como Shakira o Guns N' Roses. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El cambio fue también estructural. Antes, la visibilidad de un artista dependía de cuántas canciones rotaban en la radio —alrededor de 40— o de cuántos discos ocupaban los estantes de una tienda. Si no estaba allí, no existía.

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“Antes tenías que ir a una tienda de discos a comprar únicamente el CD del artista que conocías porque lo habías escuchado en radio o porque alguien te lo había recomendado”, recordó Echeverry. “Hoy en día las plataformas te pueden permitir oír muchos artistas y muchas canciones en simultáneo una tras otra”.

Esa apertura incide sobre quién puede construir una carrera. Antes, solo los artistas respaldados por grandes disqueras, con presupuesto y estructura, tenían posibilidades reales de ser descubiertos.

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En cualquier momento la plataforma de Spotify mostrará música y podcast recomendados, dependiendo del perfil del usuario. (App Store)

Para Echeverry, el descubrimiento es hoy uno de los pilares de Spotify. “No importa en qué momento de la carrera esté el artista”, afirmó. “Cuando el artista hace bien las cosas y tiene una buena tracción orgánica dentro de la plataforma, Spotify lo que va a hacer es potenciar ese comportamiento y mostrárselo a más personas".

También, sostuvo que la diferencia no está en el tamaño del contrato, sino en la propuesta artística. “Lo que hace que tu propuesta de valor como artista se destaque es que seas auténtico y que logres conectar con audiencias desde la autenticidad, no desde tratar de copiar fórmulas o modelos”.

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Cómo funciona el pago en Spotify

Uno de los malentendidos más extendidos es creer que Spotify paga directamente a los artistas. “Lo primero que deben saber todos los artistas y todas las personas que están empezando en la música es que Spotify no le paga directamente a los artistas”, aclaró Echeverry.

Spotify transfiere el dinero a los representantes de los derechos: la disquera, la agregadora o la editora. Luego, esas partes trasladan el dinero al músico. según el contrato firmado (el cual no conoce Spotify ni otras plataformas).

Ese contrato es clave. Si una disquera acordó con un artista una división del 50%, el músico recibirá la mitad de lo que le corresponde por regalías. “Eso ya no le compete a Spotify”, precisó.

El segundo punto es el del pago por reproducción. Echeverry fue muy clara: “Nosotros no pagamos por reproducción. Esto es imposible porque los suscriptores no pagan por una canción, pagan por una suscripción para tener acceso a un catálogo completo”.

El sistema funciona con algo llamado market share. En términos simples, del total de reproducciones generadas en un país, cada artista recibe el porcentaje que sus escuchas representaron sobre ese total. Si un artista concentró el uno por ciento de todas las reproducciones de ese mercado, recibirá el uno por ciento de las regalías correspondientes. Ese pago va primero a su disquera o agregadora, no al artista de forma directa.

La confusión surge de una operación matemática. Algunos artistas dividen sus ingresos totales entre el número de reproducciones y obtienen una cifra por escucha. “Lo que quiere decir eso es que cuando tienes un número muy alto de ingreso por reproducción es que en esa plataforma te están escuchando menos”, advirtió.

Hay otro punto de discusión: si cuenta una escucha parcial. La respuesta es no. 30 segundos es el umbral mínimo para que una reproducción sea válida. “10 segundos no reflejan interés en tu contenido, si a los 10 segundos ya le dieron skip (siguiente) a la canción”, explicó. El criterio también busca evitar reproducciones falsas y garantizar que cada escucha represente una intención genuina del oyente.

La frecuencia de los pagos varía según el acuerdo entre Spotify y cada socio, y luego según los tiempos internos de cada disquera o agregadora. “Hay muchos factores que intervienen en este tema, que no se puede simplificar o reducir a todos esos titulares que uno a veces se encuentra por ahí”, dijo.

Juliana Velásquez, Michelle Zauner y Trina han logrado ser líderes femeninas en la industria.(Instagram: julianaaa/ elsayelmar/ karenlizarazoo)

Programas para artistas colombianos con Spotify

Cuando hablamos del apoyo a talentos emergentes, mencionó dos programas de Spotify: Radar y Equal.

Radar empezó en 2020 en la región Andina, que abarca cuatro mercados, con un enfoque puesto en acompañar a artistas en etapas tempranas de su carrera. El programa incluye Aulas, que son espacios educativos itinerantes en los que Spotify enseña a los músicos a usar Spotify for Artists.

El equipo recorrió Villavicencio, Valledupar, Barranquilla, Medellín, Cali y distintos escenarios en Bogotá. Cartagena es el próximo destino en Colombia.

Radar también organiza Song Camps, campamentos de composición en los que artistas emergentes trabajan junto a productores. En 2023, Ovy On The Drums produjo tracks para los artistas Radar andinos de ese momento. El próximo camp se realizará en Cartagena con Gangsta, productor de cabecera de Kapo y figura del afrobeat latino.

Los números del programa incluyen casos como el del cantante Blessd, que entró a Radar en 2021 con cuatro millones de oyentes mensuales. Hoy se acerca a 30 millones y fue el artista colombiano más escuchado en Colombia el año pasado. Nanpa Básico, uno de los primeros artistas del programa, pasó de dos millones a cerca de 10 millones de oyentes.

“Lo que pasa cuando un artista es Radar no es solo: ‘Ay, bueno, fuiste artista Radar dos meses’”, aclaró Echeverry. “Es un compromiso de desarrollo en el mediano y largo plazo de parte de Spotify con el artista”.

Equal y la expansión del formato para mujeres

El segundo programa es Equal, orientado a promover la equidad de las mujeres en el audio, tanto en música como en pódcast. Cada año, Equal organiza los llamados Equal Days, antes Empowerment Days, jornadas con espacios académicos, talleres y Song Camps para artistas.

Colombia fue el origen de una de esas iniciativas. En 2022, Bogotá fue sede del primer Equal Fest a nivel global: un festival con boletería exclusiva para mujeres y un cartel integrado por artistas femeninas. Elsa y Elmar, Andrea Echeverri, Paula Jara, Goyo, Ventino y Juliana formaron parte de esa primera edición.

Luego el formato se replicó en otros países. Argentina y España siguieron el ejemplo. El 18 de noviembre de 2025, París fue sede de la edición francesa del Equal Fest.

“Estas iniciativas aportan a esa economía del streaming que le abre el espectro y la posibilidad a muchos más artistas de ser descubiertos, de ser escuchados y de poder vivir de su música”, resumió Echeverry.