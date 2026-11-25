Varios granos de arroz extralargo y espigas secas reposan sobre una mesa rústica junto a un cuenco con el cereal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) liberará oficialmente dos nuevas variedades de arroz el próximo jueves 3 de diciembre en la comunidad de Los Pocitos, distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.

La denominada IDIAP FL Extra-26 representa el logro más destacado del lanzamiento, toda vez que es la primera variedad de arroz de grano extralargo desarrollada y liberada en el país.

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Concebida exclusivamente para sistemas de riego, su potencial de rendimiento supera las ocho toneladas por hectárea, lo que la coloca consistentemente por encima de cualquiera de las variedades previas de la entidad en más de una tonelada, según los registros de evaluación.

“Es una variedad que supera a cualquiera de nuestras variedades de IDIAP sobre una tonelada consistente en los años y en las evaluaciones, pero bajo riego”, precisó Evelyn Quirós, líder del proyecto de mejoramiento genético de arroz de la institución.

La especialista advirtió que su uso está restringido a zonas con infraestructura de irrigación y que no es recomendable para condiciones de secano, dependiente de las lluvias.

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Evelyn Quirós, líder del proyecto de mejoramiento genético de arroz del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

IDIAP FL Extra-26 fue diseñada para abastecer la demanda de productores y molineros con empaque de grano premium. Su morfología, explicó Quirós, incluye un porte más alto que la otra variedad presentada, coloración verde intensa, hojas delgadas y una textura aterciopelada característica.

Indicó la experta que la variedad obtuvo buena aceptación en estudios sensoriales entre consumidores, y que sus rendimientos se alcanzaron con fertilización básica y baja aplicación de agroquímicos.

La segunda variedad presentada, IDIAP FL Victoriana-26, apunta a un perfil más amplio de productores.

Con un ciclo de aproximadamente 117 días, porte bajo y adaptabilidad tanto a sistemas de secano como de riego, esta variedad supera las seis toneladas por hectárea en su rendimiento potencial.

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Destaca, además, por su alta tolerancia al ácaro Spinki y a diversas enfermedades, lo que permite reducir la dependencia de aplicaciones químicas preventivas.

Una investigadora analiza muestras de espigas y semillas de arroz con un microscopio durante un estudio agronómico en un laboratorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto de liberación del 3 de diciembre en Los Pocitos servirá también como punto de encuentro para la comunidad arrocera nacional, que podrá conocer y degustar ambas variedades en campo.

Quirós informó que la semilla genética y registrada de ambos materiales ya está disponible en fincas experimentales como Arenas de Mariato, en la provincia de Veraguas, y en el centro experimental Pacífico Marciaga.

De cara a 2027, la líder del proyecto de mejoramiento genético de arroz dijo que la institución prevé liberar una tercera variedad, que fue postergada de este ciclo, así como inscribir formalmente seis materiales criollos de grano blanco de alta producción.

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El objetivo, afirmó, es habilitar el incremento legal de semilla pura de materiales colectados a lo largo de los años.

Hizo constar que el trabajo fue desarrollado en colaboración con el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego (FLAR).

Una mano sostiene varias espigas de arroz maduro dentro de un cultivo agrícola en una pintura con acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfatizó que la verdadera ventaja competitiva de las nuevas variedades radica en aprovechar la robustez genética para prescindir de aplicaciones químicas preventivas innecesarias, logrando cosechas abundantes con menores gastos operativos.

La última variedad liberada por la entidad agropecuaria fue la denominada IDIAP FL (Alanjeña) 111-22, el 21 de junio 2022, y que estuvo a disposición de los productores semilleristas en 2023.

La liberación se logró luego de estudios realizados por más de 10 años por científicos del IDIAP en ocho localidades arroceras, donde la variedad mostró una excelente estabilidad y adaptabilidad en diferentes ambientes donde fue evaluada, según informó la institución en su momento.

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El cereal es el predilecto en la dieta de los panameños, quienes anualmente consumen per cápita unas 162 libras (73.48 kilogramos), uno de los más altos de la región

De igual manera, el arroz es uno de los productos sensitivos que dentro del Tratado de Promoción de Panamá con Estados Unidos tiene una desgravación arancelaria que en 2031 quedará en 0%.