La medida del Ministerio de Agricultura alcanza a empresas inscriptas en el RIMPA que destinen exclusivamente esa materia prima a la fabricación industrial de productos tabacaleros en el país dominicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Agricultura de República Dominicana eliminó la exigencia de permiso o registro sanitario para los importadores de hoja de tabaco curada que la destinen de manera exclusiva a la elaboración industrial de productos del tabaco. La medida alcanza a las empresas que deben inscribirse en el Registro de Importadores de Productos Agropecuarios (RIMPA) y solicitar las autorizaciones correspondientes.

La disposición modifica los requisitos administrativos para una materia prima que el organismo considera de origen vegetal y con destino industrial. Según informó la cartera agropecuaria, el control de este producto debe centrarse en las condiciones fitosanitarias y no en la habilitación sanitaria del establecimiento importador.

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La hoja curada queda bajo controles fitosanitarios

La decisión se sustenta en las características de la hoja de tabaco curada, que atravesó un proceso de secado antes de su ingreso al país. El Ministerio de Agricultura señaló que esa condición la ubica dentro de los productos cuyo control corresponde a las autoridades competentes en sanidad vegetal.

Por ese motivo, las compañías que importen este insumo ya no deberán presentar un permiso o registro sanitario para tramitar su incorporación al RIMPA. La exención se limita a la hoja de tabaco curada que se use como materia prima en procesos industriales vinculados con la fabricación de productos tabacaleros.

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La autoridad aclaró que la medida no elimina los controles para el ingreso de la mercancía. La importación deberá contar con un certificado fitosanitario emitido por la autoridad competente del país de origen, además de cumplir las inspecciones y exigencias que determine el Ministerio de Agricultura.

Las autoridades determinaron que el secado previo de este insumo vegetal exige únicamente certificados fitosanitarios de origen, evitando que las fábricas manufactureras deban gestionar acreditaciones comerciales que no corresponden a su actividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Decreto 319-22 regula el registro de importadores

El anuncio se vincula con el Reglamento del Registro de Importadores de Productos Agropecuarios, establecido mediante el Decreto 319-22. Según la interpretación oficial, el alcance de esa norma permite excluir el requisito de habilitación sanitaria en los casos en que la naturaleza de la mercancía y su uso industrial no lo justifiquen.

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El RIMPA es el registro mediante el cual los importadores gestionan las autorizaciones necesarias para el ingreso de productos agropecuarios. En el caso de la hoja de tabaco curada, el Gobierno dominicano determinó que las exigencias deben concentrarse en la prevención de riesgos para la sanidad vegetal.

La certificación fitosanitaria acredita que el producto fue inspeccionado en origen y que cumple las condiciones establecidas para evitar la introducción o propagación de plagas. Los demás controles e inspecciones aplicables continuarán vigentes, precisó el organismo.

La disposición apunta a la industria tabacalera nacional

La resolución se dirige a importadores, productores, industriales y otros integrantes del sector tabacalero de República Dominicana. El Ministerio indicó que busca facilitar los trámites comerciales sin apartarse de las normas nacionales ni de los mecanismos de protección fitosanitaria.

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El Ministerio de Agricultura de República Dominicana eliminó el registro sanitario para importar hoja de tabaco curada y conservó las inspecciones fitosanitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medida establece una diferenciación entre las exigencias sanitarias vinculadas con establecimientos y los controles aplicables a productos vegetales destinados a la transformación industrial. La autorización sanitaria del local importador deja de ser un requisito para la hoja de tabaco curada, mientras que el ingreso del producto seguirá sujeto a la fiscalización fitosanitaria.

El Ministerio de Agricultura sostuvo que la disposición forma parte de su respaldo al fortalecimiento de la industria tabacalera nacional, bajo un esquema que mantiene la supervisión sobre el origen y las condiciones de ingreso de la materia prima.