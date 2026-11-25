Las seis gigantes tecnológicas que dominan Wall Street (AP Foto/Yuki Iwamura)

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Las principales empresas tecnológicas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos concentran una parte relevante de la actividad de Wall Street. Sus acciones se negocian principalmente en el Nasdaq y en la Bolsa de Nueva York, conocida como NYSE, y su comportamiento influye en los índices que siguen fondos de inversión, bancos, planes de jubilación y pequeños ahorradores.

El interés por estas compañías aumentó con la expansión de la inteligencia artificial, que elevó el gasto en chips, servidores, centros de datos y redes eléctricas. Los inversores observan ahora si esa inversión puede convertirse en ingresos estables, beneficios y flujo de caja, un factor que explica la volatilidad de las acciones tecnológicas.

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La inteligencia artificial redefine el valor de las grandes compañías digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes plataformas reúnen negocios de consumo y empresas

El grupo conocido como Big Tech incluye empresas con presencia en dispositivos, software, publicidad digital, comercio electrónico y servicios de nube. Su escala les permite combinar ingresos de consumidores, compañías y administraciones públicas, además de invertir recursos elevados en nuevos productos.

Apple cotiza con el símbolo AAPL y basa su negocio en teléfonos, computadoras, tabletas, relojes inteligentes y servicios digitales. El iPhone mantiene un papel central en su actividad, aunque la compañía también obtiene ingresos por suscripciones, almacenamiento, pagos y contenidos. Sus nuevas funciones de inteligencia artificial buscan ampliar las capacidades de su ecosistema.

Microsoft, identificada en bolsa como MSFT, opera en software empresarial, sistemas operativos, videojuegos y computación en la nube. Productos como Windows y Microsoft 365 conservan una presencia amplia entre usuarios y compañías, mientras que Azure compite por el negocio de infraestructura digital. La empresa ha añadido herramientas de IA a sus plataformas de productividad mediante Copilot.

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Alphabet, matriz de Google, cotiza con dos clases de acciones, GOOGL y GOOG. Gran parte de sus ingresos procede de la publicidad vinculada al buscador, YouTube y otros servicios. A la vez, la empresa desarrolla productos de nube y modelos de inteligencia artificial para competir en el mercado de asistentes digitales y automatización.

Las grandes plataformas amplían sus negocios con servicios de nube y sistemas inteligentes - REUTERS/Staff

Los chips de Nvidia son una pieza clave para la inteligencia artificial

La demanda de capacidad informática convirtió a los fabricantes de semiconductores en protagonistas del mercado. Los modelos de IA requieren procesadores capaces de realizar grandes volúmenes de cálculos, además de servidores, almacenamiento, conexiones de alta velocidad y electricidad.

Nvidia, que cotiza bajo el símbolo NVDA, diseña procesadores gráficos y sistemas para centros de datos. Sus productos se emplean en videojuegos, diseño, investigación, análisis de datos y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. El gasto en infraestructura ha dado a las empresas de chips un peso mayor dentro del sector tecnológico.

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Esa expansión, sin embargo, plantea dudas entre los inversores. Los mercados valoran la demanda de servicios basados en IA, pero también examinan cuánto dinero necesitan las compañías para sostenerla. La atención se concentra en la rentabilidad de los centros de datos y en los ingresos que pueden generar las nuevas herramientas.

Nvidia lidera la carrera por la infraestructura que necesitan los modelos de IA - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Amazon y Meta amplían el alcance del sector tecnológico

Amazon, con el símbolo AMZN, combina comercio electrónico, publicidad, suscripciones y computación en la nube. Su división Amazon Web Services, AWS, ofrece almacenamiento, servidores y herramientas digitales a empresas y organismos públicos. La evolución de este negocio sirve como referencia para medir el gasto corporativo en infraestructura tecnológica.

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La nube permite que organizaciones de distintos sectores accedan a capacidad informática sin comprar y mantener equipos propios. Esta modalidad ganó relevancia con la inteligencia artificial, ya que muchas empresas necesitan recursos de procesamiento para desarrollar aplicaciones o incorporar funciones automatizadas a sus servicios.

Meta Platforms, identificada como META, controla Facebook, Instagram y WhatsApp. La publicidad digital constituye su principal fuente de ingresos, aunque también invierte en modelos de IA y dispositivos de realidad virtual. Sus sistemas automatizados participan en la distribución de contenidos, la recomendación de publicaciones y la segmentación de anuncios.

El mapa tecnológico en Wall Street también incluye a actores clave de la inteligencia artificial y las redes sociales con estructuras corporativas diferentes. Anthropic, desarrolladora de modelos avanzados de IA, cotiza en el Nasdaq bajo el símbolo ANT tras su salida a bolsa, convirtiéndose en una de las referencias puras del sector cuya valoración y elevados compromisos de gasto en cómputo son seguidos de cerca por el mercado.

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Por su parte, la plataforma social X no cuenta con una acción propia desde su salida de la Bolsa de Nueva York y su posterior integración con la empresa de inteligencia artificial xAI y el grupo aeroespacial SpaceX; por ello, la exposición bursátil a su negocio se canaliza de manera indirecta a través de los títulos de SpaceX, que negocian en el Nasdaq con el símbolo SPCX.

Los inversores siguen ahora los planes de inversión en centros de datos, la evolución de los ingresos por IA y la capacidad de las empresas para responder a una exigencia cada vez mayor: demostrar que el gasto tecnológico puede sostener beneficios a largo plazo.

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