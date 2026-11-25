La Corte de Constitucionalidad rechazó por unanimidad cinco amparos que buscaban suspender las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Corte de Constitucionalidad (CC) rechazó de forma provisional cinco acciones de amparo que buscaban frenar las reformas al Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y dejó vigente la tasa de cero por millar para las propiedades destinadas a vivienda.

La decisión, adoptada este martes 24 de noviembre por unanimidad, mantiene el esquema aprobado por el Congreso, pese a las objeciones de municipalidades que advirtieron una reducción de sus ingresos.

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El fallo preserva la vigencia del Decreto 18-2026, aprobado el 29 de julio con el respaldo de 120 diputados y sancionado posteriormente por el presidente Bernardo Arévalo.

La normativa modifica la Ley del IUSI y exime del pago a los inmuebles de uso residencial y mixto cuyo destino principal sea la vivienda familiar.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazó por unanimidad cinco amparos y amparó la exoneración de manera provisional. (Cortesía para Infobae América)

La resolución de la CC no cierra los expedientes. Los amparos continuarán su trámite hasta que el tribunal emita una sentencia definitiva, pero la negativa a otorgar medidas provisionales permite que las reformas avancen conforme al calendario establecido en la ley.

La exención para viviendas comenzará a regir en enero de 2027

Las modificaciones entrarán en vigencia de forma escalonada. Desde el 26 de noviembre, las municipalidades y las entidades descentralizadas no podrán condicionar la prestación de servicios públicos al pago del IUSI.

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A partir de enero de 2027, las comunas no podrán efectuar el cobro del impuesto sobre los inmuebles destinados a vivienda. La ley define como vivienda habitual a la residencia principal y permanente del contribuyente y de su familia.

La tasa de cero por millar para propiedades destinadas a vivienda familiar comenzará a regir a partir de enero de 2027.

El decreto admite que estos inmuebles desarrollen actividades económicas familiares de pequeña escala, siempre que no modifiquen su carácter predominantemente residencial. Las obligaciones acumuladas antes de la entrada en vigor de la exención, en cambio, continuarán vigentes.

La reforma dispone que la tasa para las propiedades de uso residencial y mixto será de cero por millar. El beneficio alcanza a los propietarios de una o más viviendas, aunque no implica que los inquilinos reciban una reducción automática en los valores de alquiler.

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Los inmuebles comerciales seguirán sujetos al impuesto

El nuevo sistema conserva el IUSI para los bienes destinados a actividades comerciales y otros usos no residenciales. En esos casos, el monto se calculará según el valor inscrito de la propiedad.

Los inmuebles con un valor de hasta Q500 mil (USD 65.405) pagarán una tasa de tres por millar. Aquellos cuyo valor supere Q500 mil (USD 65.405) y sea inferior a Q1 millón (USD 130.810) estarán sujetos a una tasa de seis por millar. Para las propiedades con un valor de Q1 millón (USD 130.810) o más, el gravamen será de nueve por millar.

Las autoridades deberán realizar ajustes administrativos y presupuestarios para aplicar las nuevas disposiciones. El Ministerio de Finanzas Públicas tendrá a su cargo la coordinación de transferencias que permitan compensar el impacto de la exención en las finanzas locales.

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Las municipalidades alertaron por la caída de recursos propios

La decisión de la Corte de Constitucionalidad se produce tras los reclamos de alcaldías y de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), que cuestionaron la eliminación del impuesto para viviendas por su posible efecto sobre los presupuestos comunales.

En su momento, el presidente de la ANAM y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, cuestionó la aprobación de la reforma. “Lo que pasó en el Congreso no fue una decisión técnica, sino una factura política porque vienen las elecciones y los diputados están tratando de lavarse la cara”, afirmó.

Según estimaciones del portal ImpactoIUSI.com, alrededor de Q2 mil 121 millones (USD 277,45 millones) de los presupuestos municipales dependen de recursos provenientes de ese impuesto.

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La plataforma señala que Santa Catarina Pinula, Fraijanes, San José Pinula, San Lucas Sacatepéquez, Masagua y Palencia figuran entre las comunas con mayor exposición.

La Municipalidad de Guatemala, por su parte, tiene presupuestados Q792,9 millones (USD 103,72 millones) por IUSI para 2026.

Las alcaldías sostienen que esos recursos financian servicios como mantenimiento de calles, agua potable, drenajes, recolección de basura, parques, alumbrado y seguridad municipal.

La reforma incorpora el Artículo 43 Bis, que habilita ajustes a tasas, arbitrios y timbres fiscales, mientras el Ministerio de Finanzas deberá definir los mecanismos de apoyo para las municipalidades afectadas por la reducción de la recaudación.

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