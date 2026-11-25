El programa Internet Móvil utilizará tres autobuses equipados para llevar conectividad a localidades con limitaciones de acceso. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció un proyecto de RD$ 30 millones (USD 501,472.50) destinado a promover la inclusión digital de personas con discapacidad auditiva, junto con inversiones en conectividad, telemedicina y espacios tecnológicos en comunidades vulnerables de República Dominicana.

El presidente del Consejo Directivo de Indotel, Guido Gómez Mazara, presentó las iniciativas durante un encuentro con periodistas. Según informó el medio dominicano Acento, el funcionario sostuvo que el organismo busca reducir las desigualdades en el acceso a herramientas digitales y servicios de internet.

PUBLICIDAD

La inversión para las personas con discapacidad auditiva forma parte de un conjunto de programas que también contempla la instalación de un laboratorio de redes y telecomunicaciones en Neiba, provincia Bahoruco, y una sala digital en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral, en Santo Domingo.

Gómez Mazara indicó que el programa Internet Móvil contará inicialmente con tres autobuses equipados para trasladar conectividad a distintos puntos del país. Las unidades serán asignadas de acuerdo con las necesidades detectadas en cada comunidad.

El titular de Indotel explicó que el plan comenzará en las zonas con mayores limitaciones de acceso y que los vehículos representan la primera etapa de una iniciativa que la institución prevé extender a otros sectores. Los tres autobuses llevarán servicios de internet a localidades que aún enfrentan barreras de conectividad.

PUBLICIDAD

Guido Gómez Mazara presentó una serie de proyectos enfocados en reducir la brecha digital en comunidades vulnerables del país. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“El territorio nacional tiene cobertura, el problema es la calidad del internet que recibe”, afirmó Gómez Mazara, de acuerdo con Acento. El funcionario planteó que la brecha digital está relacionada con la pobreza y la exclusión social, por lo que la entidad concentrará sus recursos en las provincias con mayores carencias.

Como parte de esa estrategia, mencionó el caso de Las Yayas, en Azua, donde Indotel llevó conexión a un centro de atención primaria, una escuela y la alcaldía hace cerca de dos semanas y media. También recordó que, durante una primera fase del programa, la institución conectó 40 comunidades de Bohechío, con un alcance estimado de 104 mil ciudadanos.

PUBLICIDAD

El funcionario comparó las condiciones de estudiantes de distintas zonas del país para ilustrar la desigualdad en el acceso a internet de calidad. “Yo creo que los muchachitos que viven en La Mata de Farfán tienen los mismos derechos que los que van a New Horizons”, expresó.

La telemedicina busca evitar traslados de pacientes a Santo Domingo

Entre los proyectos de mayor alcance social, Gómez Mazara destacó la telemedicina, que permite a pacientes de zonas alejadas recibir orientación especializada sin que deban viajar de inmediato a la capital.

Indotel coordinó acciones con el sector salud y el Arzobispado de San Juan de la Maguana para facilitar atención médica mediante herramientas tecnológicas en comunidades de Azua, Elías Piña y San Juan. El sistema contempla la evaluación a distancia y la derivación de casos que requieran consultas presenciales.

PUBLICIDAD

La institución llevó conexión a 40 comunidades de Bohechío con un alcance proyectado de 104 mil ciudadanos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Como ejemplo, el presidente del Consejo Directivo mencionó a un niño de Juan de Herrera con una dificultad cardíaca. A través de este mecanismo, el paciente podría recibir una primera asistencia y ser remitido a un especialista sin trasladarse inicialmente a Santo Domingo.

La institución también impulsa el programa Canasta Digital, dirigido principalmente a madres de hogares vulnerables. La iniciativa busca facilitar el acceso a dispositivos y recursos de formación tecnológica para que las beneficiarias puedan realizar actividades productivas.

“Esos recursos la hacen una mujer independiente, puede ser productiva, se alfabetiza tecnológicamente”, señaló Gómez Mazara. Las medidas anunciadas se integran a la política de Indotel para ampliar el acceso a servicios digitales en territorios donde la conectividad y la calidad de internet presentan mayores limitaciones.

PUBLICIDAD