“Lo primero que el adicto pierde es la voluntad”: Paola Vicenci y las historias detrás del libro “No están locos”

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Paola Vicenci pasó dos años en los encuentros de Familia Esperanza, un grupo de apoyo para allegados de personas con consumos problemáticos y padecimientos de salud mental. De esa experiencia surgió No están locos. Historias reales de adicciones y salud mental, un libro que reúne testimonios de madres, padres, hermanos e hijos atravesados por situaciones límite. “Es una enfermedad que tiene como eje la negación”, le dijo a Infobae En Vivo.

La autora describió ese mecanismo en dos planos: el de quien consume y el de su entorno. “La negación primero por parte del propio adicto: ‘Yo esto lo controlo, yo puedo, yo los fines de semana’. Y la negación de la familia”, explicó. La conversación tuvo lugar en momentos en que familias y organizaciones reclaman el debate de una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental. En ese marco, Vicenci relató las complejas historias que escuchó en los grupos.

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También habló de la dificultad de muchos allegados para conseguir una internación cuando consideran que la persona perdió la posibilidad de decidir. El libro nació después de que escribiera Equisequilibrio, una novela sobre una madre cuya hija atraviesa un brote psicótico. La obra obtuvo el Premio Vargas Llosa en España y llegó a manos de Marina Charpentier, madre de Chano Moreno Charpentier y una de las fundadoras de Familia Esperanza.

Paola Vicenzi nació en Buenos Aires en 1972. Ganó el XXVI Premio Vargas Llosa de Novela y el Premio de Literatura de la Ciudad de Buenos Aires

“Me llama y me dice: ‘Veníte al grupo que yo estoy coordinando, que es Familia Esperanza, y vas a escribir otro libro’”, recordó la escritora. Vicenci aceptó por curiosidad, según contó, y terminó asistiendo durante dos años. “Me enamoro de ese grupo y me quedo dos años escribiendo”, afirmó. En esos encuentros, escuchó relatos de personas que no encontraban respuestas en sus familias, en el sistema de salud ni en la Justicia.

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“Nadie sabe qué hacer con esto. Es una bomba que te estalla en el living de tu casa y que te deja totalmente desarmado y sin recursos”, sostuvo. La autora explicó que el espacio permite poner en palabras situaciones que muchas familias ocultan por vergüenza o temor al juicio ajeno. “Tengo que dormir con una riñonera con mis tarjetas y mi plata porque me roba. Eso no se puede decir en cualquier lado. Ni siquiera en la familia a veces”, enumeró.

"No están locos", de Paola Vicenzi (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los casos que Vicenci mencionó fue el de una mujer cuyo hijo vive en la calle pese a que ella tiene recursos económicos y busca ayudarlo. Según relató, la madre pidió una orden de internación, pero no la obtuvo porque la Justicia entendió que no había “riesgo inminente”. “Ella hace de todo. Va y se sienta con su hijo, en la calle, en un colchón. Pero no lo puede sacar, no le puede dar plata porque la usa de vuelta en drogas. Le lleva sándwiches, alguna frazada”.

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Para Vicenci, la situación plantea una contradicción. “Como si una persona en esa situación estuviera eligiendo algo. Como si tuviese voluntad”, cuestionó. Y agregó: “Lo primero que el adicto pierde es la voluntad. Está cooptada por esa sustancia que consume”. La escritora señaló que “a veces la internación, porque es un último recurso, es una buena noticia cuando un adicto no puede parar... y es la única manera”.

“Lo primero que el adicto pierde es la voluntad. Está cooptada por esa sustancia que consume”, asegura

“Es muy democrática esa enfermedad”, dijo sobre cómo atraviesa la familia. Para ilustrarlo, evocó la primera escena de su libro: “Tenés desde mochilitas de jean que no dan más y zapatillas hechas pelota hasta la cartera más costosa y los mejores zapatos”. También rechazó la búsqueda de una explicación única sobre los consumos y agregó que “este tipo de enfermedades mentales son también multicausales. Hay un combo”.

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“Hijos que babean, hijos atados, hijos con la vista perdida, hijos que duele mirar, hijos que aterra pensar vayan a quedarse para siempre en ese estado. Estos son los hijos que todavía tienen una oportunidad porque están vivos”, leyó una de las conductoras de Infobae En Vivo del libro No están locos. “Los grupos rompen ese aislamiento, esa sensación de ‘nadie me escucha, nadie me va a entender’. Ahí te van a entender. Están en la misma que vos”, concluyó.