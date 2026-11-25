Dos adultos mayores permanecen sentados en el muro de un malecón mientras un grupo de jóvenes con mochilas se aleja por la calle hacia el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un informe regional elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reveló que la persistente salida de ciudadanos provocó una severa contracción demográfica que restó más de un millón de habitantes a la población de la isla.

Las cifras del documento evidencian una crisis profunda que golpea la base social del país caribeño, donde el escape continuado de personas en edad productiva vació comunidades enteras y redujo de forma drástica el número de nacimientos.

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El balance del organismo regional muestra una trayectoria de pérdida sostenida que se aceleró durante el último cuarto de siglo. Al analizar la evolución de la diáspora, el estudio confirma que por:

La crisis económica La escasez material La falta de libertades.

Empujaron a cientos de miles de familias a abandonar sus hogares, una tendencia que no encuentra freno y que sitúa a la nación insular ante un panorama de envejecimiento acelerado y despoblación sin precedentes en su historia reciente.

Las estadísticas oficiales reunidas por la CEPAL exponen que el volumen de personas nacidas en Cuba que residen en otros países experimentó una escalada ininterrumpida. Mientras que en el año 2000 se contabilizaban 1,032,762 emigrantes procedentes de la isla, la cifra trepó a 1,337,631 en 2010 y alcanzó 1,721.822 en 2020.

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Para 2024, el registro global de migrantes cubanos de toda la vida escaló hasta 1,879,613 personas, lo que equivale a un salto de casi el 82% en ese período. Este incremento constante ubica a los nacidos en el país caribeño como el 4.3% de todos los migrantes internacionales originarios de América Latina.

Registros de la CEPAL muestran que la cantidad de emigrantes cubanos en el mundo pasó de un millón en el año 2000 a casi 1,9 millones en 2024 (Cortesía: CEPAL).

Aunque el porcentaje relativo frente a naciones con mayores volúmenes demográficos resulta moderado, la proporción de ciudadanos que se marcharon respecto al total de quienes aún permanecen en el territorio nacional constituye una de las ratios más elevadas y preocupantes del continente.

Estados Unidos y España concentran a la gran mayoría de la población emigrante

El destino predilecto de la emigración continúa situado en Estados Unidos. De acuerdo con el informe, hacia 2024 vivían en territorio estadounidense 1,434.529 cubanos, cifra que los posiciona como la tercera comunidad latinoamericana más numerosa en esa nación, solo superada por los colectivos de México y El Salvador. Esta masa representa el 6% de todos los inmigrantes de la región radicados en suelo estadounidense.

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En Europa, España se afianzó como el segundo polo de atracción más relevante. Las mediciones de 2025 contabilizan 252,290 personas nacidas en la nación caribeña que residen en el país ibérico, lo que equivale al 5.4% del total de latinoamericanos afincados allí.

El análisis demográfico destaca que este flujo hacia territorio español mostró una entrada notable de cohortes jóvenes hacia 2020, contingentes que luego comenzaron su proceso de inserción y envejecimiento lejos de su tierra natal. A estos números se añaden 19,545 ciudadanos cubanos registrados en Canadá.

Una mujer de edad avanzada descansa en una mecedora junto a una ventana abierta frente a tres cochecitos de bebé desocupados alineados bajo una persiana rota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el efecto de las salidas constantes se entiende con una comparación muy simple: si ningún ciudadano se hubiera marchado de Cuba desde 1990, la isla tendría hoy 12 millones de habitantes. Sin embargo, en el país viven apenas 10,957.000 personas. Esto demuestra que la nación caribeña perdió más de un millón de habitantes únicamente por la emigración.

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Quienes abandonan el país son, sobre todo, jóvenes en edad de trabajar y de formar una familia. Como quedan menos parejas jóvenes en la isla, cada vez nacen menos bebés. Para 2025 se calculan solo 94 mil nacimientos, siete mil menos de los que habrían ocurrido si la población no se hubiera ido.

Al mismo tiempo, las muertes al año llegan a 114 mil y superan por mucho a los nacimientos, lo que provoca que la sociedad cubana se achique día a día y envejezca a un ritmo alarmante.