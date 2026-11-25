Un mazo de juez, unas esposas metálicas y la bandera de Cuba reposan sobre un libro abierto de leyes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres hombres fueron condenados a cadena perpetua por la muerte de un custodio y las lesiones graves sufridas por otro durante un robo de ganado en una cooperativa de Baire, en el municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, según informó la televisión estatal del régimen cubano.

El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba declaró a los acusados culpables de los delitos de “asesinato consumado” y “asesinato en grado de tentativa”. Además de la pena de privación perpetua de libertad, la sentencia ordenó a los condenados reparar los daños materiales ocasionados a la cooperativa e indemnizar al trabajador que sobrevivió al ataque.

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El caso se remonta al 4 de agosto de 2025, cuando los tres acusados irrumpieron en una unidad productiva vinculada a una cooperativa de la localidad de Baire. El objetivo, de acuerdo con el reporte oficial, era robar animales para vender luego su carne.

El robo de 13 ovejas derivó en un ataque contra dos trabajadores

La investigación estableció que los condenados robaron 13 ovejas robadas. Durante el hecho, atacaron a los dos custodios que estaban en el lugar, según la información difundida por la televisión estatal.

Uno de los trabajadores murió como consecuencia de la agresión. El otro sufrió heridas de gravedad que le dejaron secuelas funcionales, de acuerdo con el reporte. La identidad de las víctimas y de los condenados no fue divulgada en la información oficial.

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El Tribunal calificó el proceso como “ejemplarizante”, una expresión frecuente en las comunicaciones judiciales del régimen cubano ante delitos considerados de alto impacto social. La condena incluyó tanto la prisión perpetua para los tres principales acusados como obligaciones económicas vinculadas con los perjuicios provocados durante el robo y el ataque.

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Otros dos implicados recibieron penas de dos años de prisión

El proceso judicial alcanzó también a otros dos hombres, a quienes el tribunal consideró responsables del delito de receptación —la adquisición, ocultamiento o comercialización de bienes procedentes de un delito—. Ambos fueron condenados a dos años de cárcel.

En este caso, la acusación los vinculó con el destino posterior de los animales robados o de la carne obtenida tras el robo, aunque el reporte oficial no brindó más detalles sobre su intervención concreta.

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La información tampoco precisó cuándo se celebró el juicio, si la sentencia ya quedó firme o si las defensas de los acusados pueden presentar recursos. Tampoco se conocieron datos sobre el procedimiento de investigación ni sobre las pruebas expuestas durante las audiencias.

Los casos de homicidios y robos violentos tienen una difusión limitada en los medios oficiales de Cuba, donde no existen estadísticas públicas, periódicas y detalladas sobre la evolución de la delincuencia, en especial sobre los delitos con violencia.

Los registros del observatorio OCAC contabilizan 2.833 delitos en Cuba durante 2025, en un escenario de subregistro por la falta de estadísticas oficiales sistemáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo nacional del régimen cubano contra el delito

La condena se conoció mientras el régimen cubano puso en marcha el Sexto Ejercicio Nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. El operativo abarca todo el país y está previsto que concluya el 5 de diciembre.

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Durante la apertura del ejercicio, el dictador Miguel Díaz-Canel afirmó que la lucha contra el delito, la corrupción, el consumo de drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales constituye una “política de Estado” que requiere un abordaje integral e interdisciplinario.

En los últimos meses, medios independientes y usuarios de redes sociales han difundido con mayor frecuencia denuncias sobre robos, asaltos, homicidios y otros episodios de violencia. Esos reportes contrastan con la escasa publicación de datos oficiales que permitan establecer una tendencia nacional o comparar la evolución de los delitos por provincias.

El aumento de la preocupación ciudadana por la seguridad ocurre en medio de una crisis económica que Cuba arrastra desde hace seis años. La situación responde a la combinación de las consecuencias de la pandemia, errores en la política económica y monetaria del régimen y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, que desde enero incluyeron un bloqueo petrolero y otras medidas adicionales.

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