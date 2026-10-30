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PlayStation regala un juego de más de 40 dólares en PS Plus por tiempo limitado

El videjuego llega como parte de la selección de títulos mensuales que la compañía confirmó para noviembre

Dead Island 2 - SoLA DLC
La historia transcurre en una versión de Los Ángeles devastada por un brote zombi. Distribuidores: Deep Silver, Plaion
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PlayStation regala un juego de más de 40 dólares en PS Plus por tiempo limitado. Se trata de Dead Island 2, título con precio de referencia de 42 dólares que los suscriptores podrán sumar a su biblioteca a partir del 3 de noviembre de 2026, durante el período que dure la promoción mensual del servicio.

El juego llega como parte de la selección de títulos mensuales que PlayStation confirmó para noviembre y figura como uno de los atractivos principales de esa tanda. Estará disponible tanto para PlayStation 5 como para PlayStation 4, lo que amplía el alcance de la oferta entre los usuarios del servicio.

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Cómo reclamar Dead Island 2 gratis en PS Plus

Los miembros de PlayStation Plus podrán reclamar Dead Island 2 desde el 3 de noviembre de este año y agregarlo de forma gratuita a su biblioteca mientras dure la promoción.

PlayStation - PS Plus - Dead Island 2 - tecnología - 29 de octubre
La propuesta jugable combina elementos de rol con un sistema de combate cuerpo a cuerpo. (Difusión)

Pasado ese plazo, el título dejará de estar disponible para quienes no lo hayan reclamado a tiempo, por lo que la ventana de acceso es limitada.

Una vez incorporado a la cuenta, el juego podrá jugarse sin costo adicional mientras la suscripción al servicio se mantenga activa. Si la membresía se cancela, el acceso al título también se pierde, en línea con el funcionamiento habitual de los catálogos de PS Plus.

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De qué trata Dead Island 2, el juego zombi de PS Plus

La historia transcurre en una versión de Los Ángeles devastada por un brote zombi. En ese escenario, los jugadores recorren distintos sectores de la ciudad, cumplen misiones y se enfrentan tanto a otros supervivientes como a criaturas mutadas.

La propuesta jugable combina elementos de rol con un sistema de combate cuerpo a cuerpo que habilita el uso de diferentes armas para enfrentar a las hordas de muertos vivientes.

Dead Island 2, de Dambuster Studios.
Una característica principal de Dead Island 2 es su avanzado sistema de desmembramiento anatómico y combate visceral, conocido como "FLES". Dambuster Studios

Cabe señalar que la ambientación apuesta por la acción directa, con un tono marcado por el caos y el humor negro como sello distintivo de la experiencia.

Modo cooperativo: jugar en equipo en Dead Island 2

El videojuego Dead Island 2 ofrece la posibilidad de jugar en solitario o de formar equipos de hasta tres personas mediante su modo cooperativo online.

Esta función permite compartir la aventura con otros jugadores y enfrentar juntos los desafíos de Los Ángeles infestado de zombis, una alternativa pensada para quienes prefieren la experiencia en grupo antes que el recorrido individual por la ciudad devastada.

Dead Island: Definitive Edition: de qué trata la remasterización del clásico de zombis de Techland

Dead Island: Definitive Edition es la versión remasterizada del juego de rol y acción en primera persona desarrollado por Techland y distribuido por Deep Silver. El título original se lanzó en 2016 para PC, PlayStation 4 y Xbox One, y sitúa al jugador en Banoi, una isla tropical que pasa de ser un destino paradisíaco a un escenario infestado tras un apocalipsis zombi repentino.

PlayStation - PS Plus - Dead Island: Definitive Edition - tecnología - 29 de octubre
Definitive Edition reúne la experiencia completa del juego al incluir todos los contenidos descargables lanzados con anterioridad. (playstation.com)

La trama sigue a cuatro supervivientes inmunes al patógeno que provoca la infección. La propuesta combina la exploración de un mundo abierto con un sistema de progresión basado en árboles de habilidades, además de un combate cuerpo a cuerpo centrado en el desmembramiento, el desgaste físico de los personajes y la fabricación de armas personalizadas.

Esta edición remasterizada representó un salto técnico para el juego al migrarlo al motor gráfico Chrome Engine, el mismo utilizado en Dying Light. Ese cambio permitió incorporar modelados renovados, texturas de mayor resolución, un sistema de iluminación realista y una interfaz actualizada.

Más allá de las mejoras visuales y de rendimiento, Definitive Edition reúne la experiencia completa del juego al incluir todos los contenidos descargables lanzados con anterioridad, entre ellos la campaña Ryder White y la arena de supervivencia Bloodbath Arena. La edición conserva, además, el modo cooperativo en línea para hasta cuatro jugadores.

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