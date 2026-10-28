Sony quiere cambiar la forma de jugar en PlayStation y convertirá los sonidos en vibraciones en el control

Sony registró una patente que transforma los sonidos de los videojuegos en vibraciones y señales lumínicas en el mando. (dpa)

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Sony registró una patente que busca transformar los sonidos de un videojuego en vibraciones, luces y señales visuales en el mando, una tecnología que podría formar parte de la futura PlayStation 6.

La propuesta, titulada “Sistema y método de procesamiento de audio” (“Audio Processing System and Method”), plantea que el jugador reciba información mediante el tacto y la vista, no solo a través del oído.

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La idea surge de una necesidad concreta: en muchos juegos, un sonido fuera de campo (pasos a la espalda, un rugido en la oscuridad) puede anticipar un peligro. El sistema que describe Sony analiza ese audio antes de reproducirlo para decidir qué tipo de señal adicional conviene generar.

Qué dice la patente de Sony

El documento explica que el sonido se clasifica antes de emitirse, porque sus propiedades relevantes “pueden hacerse evidentes solo durante la reproducción, momento en el que ya es demasiado tarde para proporcionar una indicación visual del sonido”, según el texto citado por la patente.

Sony no confirmó la llegada de esta función a PlayStation 6 y la arquitectura permite su integración en PlayStation 5. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Esa clasificación distingue entre sonidos ambientales y sonidos que advierten de un acontecimiento. La patente de Sony sobre audio y háptica permite convertir ciertos sonidos del juego en vibraciones, luces del mando o indicadores en pantalla, con el fin de que el jugador reconozca antes una amenaza o un hecho relevante dentro de la partida.

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El texto da ejemplos concretos de esa traducción sensorial. La velocidad de ataque en la envolvente del sonido podría afectar al brillo o a la saturación del elemento visual. El volumen podría modificar el color o la transparencia, mientras que la detección de sonidos sonoros podría activar un elemento gráfico específico, ajustable según otras propiedades del audio.

Cómo se traduciría el sonido en vibración y luz

La información generada por ese análisis podría transmitirse de distintas formas: vibración en el mando, luces en su carcasa o indicadores en pantalla con iconos, palabras o elementos gráficos.

Las señales luminosas del control, según describe el diagrama de la patente recogido por el medio Insider Gaming, podrían incluso orientar al jugador hacia el punto del escenario donde se origina el sonido. De esa manera, un ruido fuera del campo visual no solo se escucharía, sino que también se sentiría a través del DualSense y se vería reflejado en el mando o en la pantalla.

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La propuesta técnica vincula el análisis del sonido con las funciones hápticas y los gatillos adaptativos del mando DualSense.

Esta propuesta ampliaría las funciones hápticas ya presentes en el control de PlayStation 5, cuya tecnología permite generar vibraciones más precisas que los sistemas tradicionales y modificar la resistencia de los gatillos adaptativos según la acción. La patente no sustituye esas funciones, sino que las vincula de forma directa con el análisis del audio del juego.

Accesibilidad y compatibilidad con juegos antiguos

Una de las aplicaciones que se desprenden del documento es su utilidad para personas sordas o con dificultades auditivas, aunque la patente en sí no menciona ese uso de forma explícita. La traducción de sonidos en indicadores visuales permitiría que esa información llegue igual a quienes no pueden percibir el audio original.

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También se plantea como un recurso posible para los modos de dificultad fácil de distintos juegos, al ofrecer señales adicionales que faciliten identificar amenazas o eventos importantes durante una partida.

Otro punto del documento señala que el sistema podría aplicarse incluso en juegos “heredados”, es decir, títulos cuyo código ya está definido y no resulta sencillo de modificar.

El sistema operativo de la consola puede ejecutar estas funciones en juegos antiguos sin alterar el código original.

Según el texto de la patente, en esos casos las funciones descritas “pueden ser implementadas por el sistema operativo o por una aplicación auxiliar del mismo que supervise el juego heredado”, sin que el estudio desarrollador tenga que intervenir el código original.

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Esa característica implicaría que la tecnología no dependería de que cada nuevo lanzamiento la incorpore de forma específica, sino que operaría a nivel del procesador de audio de la consola.

Qué se sabe sobre su llegada a PlayStation 6

Por el momento, la patente describe una tecnología propuesta y no una función confirmada de la próxima consola de Sony. La compañía no ha anunciado oficialmente que este sistema vaya a integrarse en PlayStation 6, cuyo diseño y especificaciones siguen sin conocerse.

Dado que el sistema funcionaría a nivel del procesador de audio y no requeriría cambios en el código de cada juego, en teoría podría implementarse incluso en la PlayStation 5 actual, aprovechando la vibración háptica del DualSense ya existente.

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