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10 funciones de la IA de Amazon para encontrar las mejores promociones durante las compras navideñas

Alexa permite activar alertas de precio, revisar valores anteriores, programar pedidos y recibir sugerencias según búsquedas previas para comparar productos

Amazon es una de las plataformas de comercio electrónico más populares en el mundo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
Amazon es una de las plataformas de comercio electrónico más populares en el mundo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)
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La temporada navideña reúne miles de productos, descuentos temporales y cambios de precio que pueden dificultar la comparación antes de comprar. La inteligencia artificial (IA) de Amazon incorpora funciones para rastrear promociones, recibir avisos y organizar las compras desde la aplicación y el sitio web.

Estas herramientas permiten establecer precios objetivo, consultar la evolución de un artículo, detectar reposiciones y pedir sugerencias según listas o búsquedas previas. Algunas funciones pueden variar según el país, el producto y la versión de la aplicación, así que hay que revisar si están habilitadas en cada cuenta.

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Cómo recibir alertas cuando un artículo baje de precio

Alexa para compras puede avisar cuando aparezcan promociones en categorías concretas o cuando un producto alcance un importe definido. Es posible pedir alertas para auriculares con cancelación de ruido o ingresar en la ficha de un artículo y solicitar una notificación cuando su valor baje.

Cuatro teléfonos móviles alineados que exhiben capturas de pantalla de una aplicación de compras con texto, alertas y productos
La aplicación de Amazon puede configurar alertas de promociones y enviar notificaciones cuando detecta rebajas en artículos seleccionados. (Foto: Amazon)

De qué forma activar una compra automática con un precio límite

Quienes ya decidieron qué producto quieren comprar pueden fijar un valor máximo y autorizar la compra automática. La orden se completa con el método de pago predeterminado si el artículo baja hasta el importe establecido.

Antes de habilitar esta opción, resulta conveniente revisar la dirección de entrega, las condiciones de devolución y el presupuesto disponible para evitar compras que ya no sean necesarias.

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Cómo consultar el historial de precios antes de elegir un producto

La opción Historial de precios muestra las variaciones registradas durante hasta un año en cientos de millones de productos de Amazon. Desde la página de detalles, el usuario puede comprobar si una rebaja actual coincide con precios anteriores o preguntar a Alexa si el artículo costó menos durante el último Black Friday.

Dos pantallas de teléfono móvil con mensajes de texto del servicio Alexa Shopping frente a un fondo azul degradado
Alexa para compras permite enviar solicitudes por mensaje de texto y recibir sugerencias de productos según las necesidades indicadas. (Foto: Amazon)

Para qué sirve enviar una lista de compras por mensaje de texto

Amazon permite enviar a Alexa una nota escrita, una foto o un recordatorio mediante mensajes de texto. La herramienta busca y compara artículos relacionados con ese pedido, y luego responde cuando reúne alternativas.

De qué forma enterarse de lanzamientos y reposiciones de stock

La función “Avísame cuando” permite solicitar seguimientos sobre productos que todavía no están disponibles o que suelen agotarse. Puede utilizarse para pedir alertas ante nuevos sets de LEGO, novedades de una marca o la publicación de un libro de un autor determinado.

Cómo usar la barra de búsqueda para resolver dudas sobre una compra

La barra de búsqueda admite preguntas en lenguaje natural, una opción pensada para quienes aún no definieron un producto. Consultas como “¿Cómo elijo una aspiradora robot para hogares con mascotas?” pueden reducir la cantidad de resultados y orientar la comparación hacia funciones específicas.

Teléfono móvil con la aplicación de compras de Amazon sobre un fondo verde con el texto en inglés alexa for shopping y tres botones de opciones
Alexa para compras reúne sugerencias, búsquedas y avisos de descuentos dentro de la aplicación de Amazon. (Foto: Amazon)

Dónde encontrar ofertas personalizadas

Alexa puede mostrar promociones vinculadas con listas de deseos, historial de navegación y compras anteriores. Preguntas como “¿Cuáles son las mejores ofertas para mí?” o “¿Hay algún artículo de mi lista de deseos en oferta?” permiten acceder a una selección más acotada.

Cómo buscar un artículo a partir de una foto

Amazon Lens permite tomar una imagen, cargar una captura de pantalla o escanear un código de barras desde el ícono de cámara de la aplicación. Luego ofrece productos similares que pueden filtrarse por marca, color u otros detalles.

De qué forma ordenar regalos y seguir rebajas con las Listas de Amazon

Pantalla de teléfono con la ficha de una cafetera en una aplicación de compras y dos globos de texto con un diálogo sobre el producto
La función “Escucha lo más destacado” ofrece un resumen de audio con datos sobre productos, reseñas y características antes de la compra. (Foto: Amazon)

Las Listas de Amazon ayudan a separar artículos por destinatario, ocasión o presupuesto. Se pueden compartir con familiares y amigos, trasladar productos entre listas y configurar alertas de ofertas para un artículo determinado o para una selección completa.

Cómo escuchar resúmenes y encontrar productos de otras tiendas

“Escucha lo más destacado” ofrece resúmenes de audio sobre características, reseñas y precio de artículos seleccionados, mientras que “Únete al chat” permite hacer consultas por texto o voz.

Asimismo, Shop Direct incorpora productos de otras tiendas en los resultados de Amazon y, en los casos habilitados, permite iniciar una compra sin salir de la plataforma. Ambas opciones amplían la búsqueda cuando el regalo elegido no aparece en el catálogo habitual.

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