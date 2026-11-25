Ford extenderá a ocho semanas el habitual receso de verano en su fábrica de General Pacheco

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En un contexto de menor demanda de vehículos en los principales mercados de la región, Ford decidió extender a ocho semanas el habitual receso de verano en su planta de General Pacheco, donde fabrica la pick up Ranger. La interrupción de la producción, que comenzará en los primeros días de diciembre, le permitirá a la automotriz reducir los niveles de stock, tanto propios como de su red de concesionarios, y avanzar con un ambicioso plan de obras en el complejo industrial bonaerense.

La medida se suma al ajuste en el ritmo de fabricación que la terminal implementó en octubre, cuando redujo un 17% su volumen diario de producción, de 380 a 315 unidades.

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En declaraciones realizadas a Autoblog este miércoles en Brasil, Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, precisó que la interrupción de las actividades prácticamente duplicará la extensión habitual del receso estival.

“Tenemos siempre entre cuatro y cinco semanas. Este año nosotros vamos a cerrar algo así como ocho semanas”, señaló el ejecutivo, quien explicó que, además de las tareas habituales de mantenimiento, la compañía comenzará a ejecutar nuevos proyectos industriales.

Por su parte, fuentes de Ford precisaron que el receso extendido durante los meses de diciembre y enero, además de abarcar las habituales vacaciones de verano, incluye “el inicio de un ambicioso plan de mejoras de infraestructura y procesos logísticos, la renovación de la planta de pintura y el acondicionamiento de oficinas al nuevo estándar ya implementado en PAP Hub”.

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Los trabajos forman parte de un programa que excederá el período de vacaciones de este verano. Según anticiparon desde la automotriz, estos proyectos también requerirán otra interrupción prolongada de la producción hacia fines de 2027.

Galdeano adelantó que la empresa realizará anuncios vinculados con las iniciativas industriales más adelante y explicó que el sector de pintura es una de las áreas que no fueron intervenidas durante la anterior transformación del complejo fabril bonaerense.

La caída de la demanda y el impacto sobre los inventarios

Además de las obras previstas, otro de los factores que incidió en la extensión del receso fue la necesidad de adecuar los volúmenes de fabricación a la evolución de las ventas y reducir la cantidad de vehículos sin comercializar.

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“A la vez, estamos aprovechando el shutdown extendido para acomodar inventarios tanto propios como de la red de concesionarios”, precisaron las fuentes de la empresa.

Martín Galdeano, presidente de Ford Sudamérica, explicó en Brasil los motivos que llevaron a la compañía a prolongar la interrupción de la producción (Martìn Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica)

Galdeano también hizo referencia al costo financiero que implica mantener elevados niveles de stock en un escenario de altas tasas de interés, tanto en la Argentina como en Brasil. El ejecutivo explicó que, dadas las condiciones del mercado de capitales en ambos países, la compañía considera innecesario sostener esos volúmenes de inventarios.

Ford esperaba un mercado de 650.000 vehículos cero kilómetro, con un crecimiento de entre el 8% y el 9%. Sin embargo, la industria registró una contracción del 13%, lo que obligó a la empresa a adecuar su planificación. Para 2027, la compañía espera una recuperación del mercado argentino, aunque sin alcanzar el volumen de operaciones que originalmente proyectó para este año.

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La evolución de la demanda externa tiene una incidencia directa sobre la actividad industrial de Ford en la Argentina, dado que el 70% de las camionetas que salen de su fábrica bonaerense se destina a la exportación. Brasil es el principal destino de la Ranger producida en Pacheco, que también se comercializa en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Uruguay.

En septiembre, durante la celebración del 65° aniversario de la fábrica de General Pacheco, Galdeano había anticipado que la empresa necesitaba adecuar sus volúmenes de producción a los requerimientos de los distintos mercados. La terminal pasó de un ritmo de 80.000 unidades anuales a una previsión de hasta 75.000 vehículos, tanto para 2026 como para 2027.

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La decisión de extender el próximo receso de verano también se comunicó a los proveedores de la terminal.

La caída de la actividad automotriz

La decisión de Ford se conoció en un escenario de contracción de la industria automotriz argentina, tanto en términos de fabricación de vehículos como de operaciones comerciales en el mercado interno.

El 70% de las pick-ups Ranger que la automotriz fabrica en la Argentina tiene como destino los mercados externos

En lo que va del año, la producción nacional de automóviles y utilitarios livianos acumuló una caída interanual del 15,5%, con un total de 360.444 unidades.

Las exportaciones, en tanto, alcanzaron los 230.865 vehículos y se mantuvieron en niveles similares a los del mismo período del año anterior.

Una de las mayores contracciones se registró en las ventas mayoristas, es decir, las entregas de vehículos de las terminales automotrices a sus concesionarios. Esas operaciones retrocedieron un 23,2% interanual, hasta las 383.922 unidades.

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En materia de patentamientos, el mercado argentino acumuló una disminución del 5,7%. En contraste con ese desempeño, Ford fue una de las marcas que consiguió mantenerse en terreno positivo, con un incremento del 2% en sus registros acumulados durante el año