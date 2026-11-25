Tedros Adhanom Ghebreyesus el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue recibido por el presidente Luis Abinader, este miércoles en Santo Domingo.

Guardar

Tedros Adhanom Ghebreyesus llegó al Palacio Nacional este miércoles procedente de una gira que, apenas días antes, lo llevó a La Habana para abordar la crisis sanitaria cubana. Allí anunció una ayuda de USD 2 millones para reforzar la vacunación en la isla, según informó Resumen.

En Santo Domingo, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue recibido por el presidente Luis Abinader. Así lo informó la Presidencia de la República Dominicana a través de un comunicado publicado este miércoles.

PUBLICIDAD

El encuentro tuvo lugar en el marco de una visita de cortesía del funcionario internacional al mandatario dominicano.

FOTO DE ARCHIVO: El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, asiste a una conferencia de prensa sobre temas de salud global en Ginebra, Suiza. 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

Qué se discutió en el encuentro con Abinader

Según detalló la Presidencia dominicana, ambos líderes conversaron sobre los desafíos actuales de la salud global y las oportunidades para fortalecer la cooperación entre el organismo internacional y el país caribeño.

La agenda de la reunión incluyó un repaso de los trabajos conjuntos entre República Dominicana y la OMS, orientados al fortalecimiento de los sistemas de salud, de acuerdo con la misma fuente oficial. Entre los temas figuró también la agenda multilateral prevista para 2027, según confirmó la Presidencia en un comunicado difundido el 25 de noviembre.

PUBLICIDAD

La agenda multilateral de 2027

Ese calendario incluye hitos que la propia OMS ya había anticipado en comunicados previos. Entre ellos figura la 80.ª Asamblea Mundial de la Salud, prevista para mayo de 2027, instancia en la que los Estados miembros deberán someter a consideración el anexo sobre Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios del Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, según precisó el organismo en un comunicado publicado en su sitio oficial.

Las negociaciones formales de ese anexo continuarán entre enero y marzo de 2027, con rondas programadas en Ginebra. El objetivo es que el texto quede listo antes de la asamblea de mayo, según el mismo documento.

PUBLICIDAD

Quiénes acompañaron a los mandatarios

La reunión en el Palacio Nacional no se limitó a un diálogo bilateral. Participaron también el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó, según el comunicado presidencial.

A ellos se sumó Julia del Carmen Sánchez, coordinadora residente de las Naciones Unidas en República Dominicana. El encuentro contó además con la presencia de Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y de Raúl Thomas, subdirector general de Operaciones Institucionales y Conformidad de la OMS.

La reunión en el Palacio Nacional no se limitó a un diálogo bilateral. Participaron también el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor “Ito” Bisonó. Foto cortesía.

El contexto de la gira de Tedros por el Caribe

La escala dominicana se produjo pocos días después de que Tedros cerrara una visita de tres días a Cuba, donde analizó cómo reforzar el apoyo de la OMS al sistema sanitario de la isla. Durante esa estadía, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, lo recibió en el Palacio de la Revolución y denunció ante él el impacto de las sanciones estadounidenses sobre la salud pública cubana, según informó Almomento.

PUBLICIDAD

En esa misma gira, Tedros fue recibido por el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Lo acompañaron el representante de la OPS y la OMS en el país caribeño, Mario Cruz, de acuerdo con Safra Report.

La visita a Cuba incluyó recorridos por instituciones sanitarias y de biotecnología, en un país que, según el propio Tedros, enfrenta desafíos derivados de sanciones y de la escasez de combustible y electricidad. El itinerario caribeño del director de la OMS cerró con la escala en Santo Domingo, centrada en la cooperación técnica y en la preparación de la agenda sanitaria global para 2027.

PUBLICIDAD