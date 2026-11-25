El Consejo Interuniversitario Nacional envió una carta a senadores y diputados frente al debate por el Presupuesto 2027

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En un nuevo capítulo en el conflicto entre las universidades y el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional envió una carta a los senadores y diputados, donde advirtió por el ajuste para el sector en el Presupuesto 2027.

“Las universidades públicas atravesamos una crisis sin precedentes que compromete las posibilidades de nuestro funcionamiento. Salarios completamente desactualizados, becas congeladas hace dos años, presupuesto de funcionamiento insuficiente y parálisis total de inversión en obras y equipamiento tecnológico”, comienza la misiva que difundieron en las últimas horas.

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El documento, además, señala que “años de desfinanciamiento progresivo fueron deteriorando las capacidades del sistema universitario” y califica la situación como “inédita por su complejidad y dolorosa por el daño que le produce al país”. El organismo que reúne a los rectores de las universidades nacionales fue categórico: si el Congreso aprueba un presupuesto para 2027 que no contemple los recursos de la Ley de Financiamiento Universitario, “las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”.

En tanto, el organismo recordó que la normativa fue “aprobada por este mismo Congreso y ratificada en dos oportunidades”: primero con mayoría agravada frente al veto presidencial y luego, ya con nueva composición del cuerpo, cuando se intentó derogar en el marco del debate del presupuesto para 2026. El organismo afirmó haber “recorrido todos los canales institucionales para encontrar respuestas” y pidió a los legisladores que, al momento de votar, piensen “en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán”.

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“De no modificarse en el recinto razonablemente el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, esto es si no se incorporan los recursos previstos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, queremos advertir que las universidades públicas no podremos funcionar el próximo año”, continúa la carta del CIN.

Y concluye: “De ustedes depende el futuro de la educación superior pública de la nación. Agradecemos a quienes hasta aquí nos han acompañado, confiamos en su compromiso y les pedimos que, cuando tengan que decidir, piensen en las y los miles de jóvenes que hoy habitan la universidad pública y en las generaciones que vendrán, que merecen tener el mismo derecho que nosotros, y muchos de ustedes, tuvieron”.

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El conflicto entre el Gobierno y las casas de altos estudios sumó un nuevo capítulo con reclamos en el Congreso

La advertencia llega en un momento de intensa actividad parlamentaria. El martes, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó una reunión de mesa política en la que se fijaron los detalles de la convocatoria formal a sesiones extraordinarias durante diciembre. Según informó Infobae, el Poder Ejecutivo publicará el decreto correspondiente este viernes. Entre los temas que el oficialismo busca resolver antes de fin de año figuran la reforma electoral y el debate del Presupuesto 2027, proyecto que el CIN pide que sea modificado en el recinto.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios. La carta del CIN pone presión sobre estos legisladores y sobre el bloque oficialista justo cuando se definen las prioridades del tramo final del año legislativo.

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En paralelo al frente parlamentario, la disputa por la normativa avanza también en la Justicia. Este miércoles, el fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que el Decreto 759/2025 —con el que el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la norma— es inconstitucional, y pidió al tribunal de apelaciones que confirme el fallo de primera instancia que ordenó su implementación inmediata.

“El Decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes”, sostuvo Cuesta en un dictamen de 45 carillas. El fiscal agregó que los argumentos del Gobierno “no alcanzan para justificar la suspensión de la ejecución total y por tiempo indeterminado de la norma”. Con el dictamen presentado, la Cámara quedó en condiciones de resolver.

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Cuesta también cuestionó la estrategia del Ejecutivo: señaló que el Gobierno “acudió a la suspensión de la ley luego de haber fracasado con el veto, invocando los mismos argumentos que fueron desechados por el Poder Legislativo”. Y remarcó que, en lugar de acatar la norma, el Ejecutivo intentó “por todos los medios su derogación”, lo que evidenciaría “una voluntad inequívoca” de obtener por vía administrativa lo que no pudo conseguir mediante el veto.

Las autoridades universitarias remarcaron que el presupuesto asignado para los gastos de funcionamiento diario resulta insuficiente.

La historia de la ley acumula varios episodios de tensión institucional. El Poder Ejecutivo vetó la norma a través del Decreto 647/2025, pero ambas cámaras del Congreso rechazaron el veto y ratificaron el texto original con la mayoría agravada de dos tercios que exige la Constitución. Ante ese resultado, el presidente Javier Milei promulgó la ley, aunque incorporó en el Decreto de promulgación 759/2025 una salvedad que condicionó su ejecución material a la existencia de recursos presupuestarios. Esa cláusula fue la que el juez de primera instancia Martín Cormick declaró inconstitucional en octubre, al admitir un amparo colectivo presentado por el propio CIN junto a 49 universidades nacionales y un grupo de docentes, además de una acción independiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ahora, la Cámara debe expedirse sobre ese fallo.

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