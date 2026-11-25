Las propuestas presentadas contienen entre 70 y 90 artículos que abarcan cambios a la Constitución, la Ley Electoral y el Código Penal. REUTERS/Leonel Estrada

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La discusión sobre los cambios al sistema electoral hondureño continúa en el ámbito legislativo, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) examina las diferentes iniciativas presentadas por exautoridades electorales, organizaciones de sociedad civil y otros sectores interesados en modificar las reglas que rigen los procesos democráticos del país.

El consejero del organismo electoral, Eduardo Fuentes, explicó que el pleno mantiene el análisis de las propuestas recibidas desde julio, cuando asumieron funciones las actuales autoridades del CNE. Sin embargo, aclaró que la institución no puede establecer una fecha definitiva para que las reformas sean aprobadas, debido a que esa decisión corresponde al Congreso Nacional.

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Fuentes señaló que el avance de las iniciativas está condicionado por la voluntad política de los diputados y la capacidad de las diferentes bancadas para construir acuerdos sobre los cambios que consideran necesarios.

La discusión no se limita a modificaciones puntuales de la Ley Electoral, sino que incluye planteamientos que buscan introducir cambios en otras disposiciones legales relacionadas con la organización y el funcionamiento del sistema democrático hondureño.

Dos propuestas con más de 70 y 90 artículos en análisis

Entre las iniciativas recibidas figuran una propuesta de más de 70 artículos presentada por antiguos titulares de organismos electorales y otra de aproximadamente 90 artículos impulsada por organizaciones de sociedad civil.

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Los planteamientos contemplan reformas a la Ley Electoral, la Constitución de la República, el Código Penal y la Ley de Política Limpia, entre otras normativas. Su alcance implica revisar tanto las disposiciones legales como las condiciones técnicas necesarias para ponerlas en práctica.

Fuentes explicó que el trabajo del CNE se concentra en determinar la viabilidad operativa de las propuestas, debido a que cualquier modificación podría requerir ajustes administrativos, tecnológicos, logísticos y de planificación electoral.

“Ante esa recepción de diferentes iniciativas, lo que hemos hecho es analizarlas, discutirlas y poner a nuestro conocimiento”, expresó el consejero.

Mesas técnicas para definir qué reformas pueden aplicarse

Como parte del proceso de revisión, el CNE y el Congreso Nacional avanzaron hacia la discusión conjunta de las iniciativas mediante mesas técnicas con participación de representantes de las instituciones involucradas.

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El consejero Eduardo Fuentes solicitó definir las reformas con anticipación para asegurar la planificación logística de futuros comicios.. (FOTO:La Prensa)

El martes 24 de noviembre se instalaron mesas de trabajo con representantes del CNE, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y el Poder Legislativo para examinar más de 100 propuestas de reformas electorales presentadas por diferentes sectores.

Esos espacios permitirán revisar los planteamientos desde una perspectiva técnica y determinar cuáles tienen viabilidad para convertirse en modificaciones legales. Posteriormente, las iniciativas deberán pasar por la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional, encargada de analizarlas y elaborar los dictámenes que serán sometidos a consideración del pleno legislativo.

La participación del organismo electoral en estas discusiones resulta necesaria porque algunas modificaciones podrían requerir cambios en los procedimientos utilizados para organizar las elecciones, administrar los recursos, transmitir resultados y coordinar las distintas etapas de los procesos electorales.

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Fuentes explicó que el propósito es que los diputados conozcan las implicaciones de cada propuesta antes de decidir su aprobación, lo que permitiría identificar anticipadamente las necesidades operativas y evitar que los cambios legislativos compliquen la organización de futuros comicios.

Los 86 votos requeridos, el principal obstáculo

Uno de los principales obstáculos para concretar las reformas es la cantidad de votos que exige la legislación hondureña. El consejero recordó que la Ley Electoral requiere una mayoría calificada de 86 votos en el Congreso Nacional, por lo que no basta con que una iniciativa tenga respaldo de una parte de los diputados.

“Recordemos que la Ley Electoral de Honduras es la única ley secundaria en el país que ocupa mayoría calificada para poder ser aprobada. Entonces, son 86 votos que se requieren para todo”, explicó.

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Representantes de organismos electorales y del Poder Legislativo instalaron mesas técnicas para revisar más de 100 planteamientos. REUTERS/Leonel Estrada

La exigencia de esa mayoría obliga a las diferentes fuerzas políticas a alcanzar acuerdos para modificar las disposiciones electorales. En consecuencia, las propuestas pueden permanecer en discusión mientras no exista el respaldo legislativo suficiente para convertirlas en reformas.

El procedimiento es todavía más complejo cuando los planteamientos implican cambios a la Constitución de la República. En esos casos, Fuentes recordó que las modificaciones deben recibir aprobación en una legislatura y posteriormente ser ratificadas en la siguiente, conforme al procedimiento constitucional.

Esto significa que las iniciativas que contemplen cambios constitucionales necesitan un proceso legislativo adicional y no pueden aplicarse únicamente con una aprobación inicial del Congreso Nacional.

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