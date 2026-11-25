WhatsApp incorporó la opción de programar textos, fotos y videos con una anticipación de entre diez minutos y catorce días. (Reuters)

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WhatsApp incorporó los mensajes programados, una herramienta que permite redactar un texto, una foto o un video en cualquier momento y programar su envío con entre 10 minutos y 14 días de anticipación, tanto en conversaciones individuales como en grupos.

El despliegue global comenzó este 25 de noviembre. La distribución es gradual y la disponibilidad puede variar según la cuenta, el dispositivo y la versión instalada de la aplicación. La función llegó tras un período de pruebas en las versiones de desarrollo de Android e iOS: las primeras se realizaron el 12 de octubre en Android y se extendieron el 22 de octubre a iPhone.

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Cómo programar un mensaje dentro de WhatsApp

El proceso comienza en la conversación individual o grupal elegida. Una vez redactado el texto o seleccionado el archivo que se quiere enviar, el usuario debe mantener presionado el botón de enviar en lugar de tocarlo una sola vez.

La aplicación muestra entonces la opción para elegir la fecha y la hora de entrega. El plazo disponible va desde 10 minutos hasta un máximo de 14 días de anticipación. Tras confirmar el horario, el mensaje queda en espera dentro de la plataforma y se enviará de forma automática en el momento definido.

La programación se activa al mantener presionado el botón de envío dentro de cualquier conversación individual o grupal. (Foto: WhatsApp)

La programación no se limita a textos. La función también admite fotos y videos, de modo que es posible preparar desde una felicitación con imagen hasta un aviso audiovisual para familiares, compañeros o integrantes de un grupo. Para quien recibe el mensaje, el contenido llegará como cualquier otro: sin marcas que indiquen que fue preparado con anticipación y sin ninguna acción adicional de su parte.

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WhatsApp aclaró además que el envío se realizará aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin conexión o sin batería en el momento acordado. La empresa confirmó también que estos mensajes conservarán el cifrado de extremo a extremo, el sistema de protección que aplica a todas las comunicaciones personales dentro de la plataforma.

Dónde se consultan o borran los mensajes que aún no salieron

Quienes utilicen la herramienta tendrán acceso a una sección dentro de la aplicación donde podrán ver todos los mensajes pendientes. Para llegar a ella, basta con ingresar a la conversación correspondiente y tocar el aviso que indica que hay un mensaje programado. Esa acción lleva directamente a la pantalla de mensajes programados, donde se figuran todos los envíos que todavía no se concretaron.

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Desde allí es posible revisar el contenido y la fecha asignada a cada uno. Esa posibilidad resulta útil cuando las circunstancias cambian después de haber programado un mensaje: una reunión que se cancela, un saludo que ya no es pertinente o información que dejó de ser válida pueden retirarse antes de que lleguen al destinatario.

Cómo eliminar los mensajes programados en WhatsApp

La aplicación reúne todos los envíos pendientes en una pantalla accesible desde el aviso ubicado en el chat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Abrir el chat donde aparece el aviso “Programaste un mensaje”. Tocar ese aviso para ingresar a la pantalla de mensajes programados. Buscar el mensaje cuyo envío se desea cancelar. Tocar el mensaje para seleccionarlo. Presionar el ícono del tacho de basura. Confirmar la eliminación, si la aplicación lo solicita. Verificar que el mensaje haya desaparecido de la lista: ya no se enviará a esa conversación.

La cancelación solo es posible antes del momento fijado para el envío. Si el horario ya se cumplió, el mensaje habrá salido de forma automática y no podrá recuperarse desde esa pantalla. Por eso, cualquier cambio de opinión debe hacerse con tiempo suficiente antes del horario elegido.

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La posibilidad de revisar y cancelar los mensajes pendientes funciona, en la práctica, como una red de seguridad: permite corregir errores, retirar información desactualizada o simplemente reconsiderar un envío antes de que el destinatario reciba algo.

Con un límite de hasta dos semanas de anticipación, la función suma a WhatsApp una herramienta de planificación que, hasta ahora, no existía dentro de la propia aplicación.