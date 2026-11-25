Alberto Biglieri, Víctor Pesino y Abel Furlán

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La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo prorrogó por 180 días la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), tanto a nivel nacional como en la Seccional Zárate-Campana, y así el principal sindicato industrial del país seguirá administrado por la Justicia al menos hasta el 28 de mayo de 2027.

Al mismo tiempo, el fallo firmado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González dispuso aceptar la renuncia del actual interventor, Alberto Biglieri, y designó en su lugar a Ariel Martín Alonso como interventor nacional titular y a Pablo Daniel Iglesias como interventor adjunto a nivel nacional.

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La decisión de los camaristas laborales, según trascendió, respondió al “avance del plan de trabajo” trazado por la intervención de la UOM para la normalización democrática del sindicato, que fue condicionado por “la complejidad de la situación electoral y la falta de consenso entre los dirigentes para excluir a la Seccional Zárate-Campana de los comicios nacionales”.

Alberto Biglieri renunció como interventor de la UOM

Los miembros de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo reciben informes trimestrales de la intervención de la UOM donde se explicó que la convocatoria a elecciones exige, como primer paso, reconstruir el padrón de afiliados y el cuerpo de delegados, tarea considerada como “neurálgica” y para la cual, según aseguraron, “no se encontró documentación fidedigna y actualizada ni en la Seccional ni en la sede de la administración nacional”.

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A principios de octubre, la intervención de la UOM presentó un plan de trabajo que incluye “determinar el universo de trabajadores alcanzados por el ámbito de aplicación subjetiva del convenio colectivo 260/75 dentro de cada una de esas empresas y, a su vez, dentro de cada establecimiento -vía el requerimiento a cada empresa de su nómina de personal-, la indicación precisa de cuáles son los trabajadores que denuncia como enmarcados en el CCT 260/75 y de su fecha de ingreso”.

Además, se propuso “el cruzamiento de esa información con las cotizaciones que a nivel de la administración central ingresan a las arcas de la entidad sindical en concepto en concepto de aportes” y el “rearmado de la conformación del cuerpo de delegados por medio del requerimiento a las empresas de información” sobre los plazos para convocar a las elecciones de delegados, además de la posterior “convocatoria al cuerpo de delegados para encauzar el proceso electoral”.

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La sede nacional de la UOM, en Alsina 477

Desde el 15 de septiembre pasado, Alonso e Iglesias eran miembros de un triunvirato junto con Biglieri que fue puesto en funciones al frente de la UOM por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya que el interventor estaba en campaña para las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación, que se hicieron el 20 de octubre y cuya lista, que encabezaba, terminó ganando.

Biglieri había sido designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la misma Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades, en donde su titular, Abel Furlán, que también era secretario general del gremio a nivel nacional, se declaró ganador.

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El fallo de los camaristas también fijó los honorarios de Biglieri en la intervención en 540 UMAs (unidades de medida arancelaria establecidas por la ley 27.423, que regula los honorarios de abogados y procuradores en el fuero nacional), que equivalen a $59.605.740, calificadas como remuneración “total, única y definitiva” por su labor.

Abel Furlán, ex jefe de la UOM, antes de declara ante el juez Julián Ercolini (Foto: Adrián Escandar)

Ante la vacante dejada por Biglieri, la Sala VIII descartó incorporar a un tercer interventor. La resolución del 14 de septiembre de 2026 ya había advertido sobre los riesgos de la conducción en formato de “binomio”: disensos internos, ausencias o enfermedades que pueden paralizar la gestión. Para evitar esa dinámica, el tribunal dispuso una jerarquía clara entre los dos interventores restantes.

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Por eso Alonso asume como interventor nacional titular e Iglesias pasa a ser interventor adjunto nacional. Ambos conservan las mismas atribuciones que tenían antes del reordenamiento, en línea con la diferenciación que el propio estatuto de la UOM establece para su conducción.

Iglesias, además, mantiene en paralelo su rol como interventor específico de la Seccional Zárate-Campana, una doble función que el fallo reconoce expresamente.

El informe presentado por Iglesias sobre Zárate-Campana expuso falencias registrales y documentales que afectan la conformación del cuerpo de delegados del sindicato.

María Soledad Calle compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner

El dato no es menor: según el artículo 18 del estatuto de la UOM, el Congreso de Delegados es el órgano democrático máximo de cada seccional, lo que convierte esas irregularidades detectadas en un obstáculo directo para cualquier proceso eleccionario.

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Por otra parte, trascendió que el titular de la Seccional La Matanza de la UOM, Esteban Cabello, presentó un recurso ante la Justicia donde desiste del reclamo en el expediente por los comicios en la UOM con la “necesidad de contribuir a la normalización” del sindicato.

Hace una semana, Furlán se presentó a declarar ante el juez federal Julián Ercolini y reclamó su sobreseimiento al ser indagado por una presunta defraudación al gremio y su obra social, y afirmó que el contrato millonario que investiga la Justicia con la empresa USEM, vinculada con La Cámpora, estuvo justificado y los servicios que brindaba efectivamente se brindaron.

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Además, en un descargo que presentó por escrito, aseguró que no hubo incompatibilidad en la situación que se generó con la entonces empleada de la UOM María Soledad Calle, quien, a su vez, integraba la empresa firmante de ese contrato. Calle es una militante kirchnerista de Campana que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner, en San José 1111.