Cubalex documentó 194 feminicidios en Cuba entre enero de 2023 y marzo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las denuncias previas de violencia, las amenazas conocidas y la falta de resguardo en situaciones de riesgo aparecen como elementos comunes en parte de los feminicidios registrados en Cuba entre enero de 2023 y marzo de 2026.

En varios de esos casos, las víctimas habían solicitado ayuda, enfrentaban antecedentes de agresión o fueron asesinadas por personas que se encontraban bajo algún régimen de supervisión penitenciaria. Cubalex documentó 194 muertes y planteó que corresponde revisar la respuesta institucional previa en cada hecho.

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La organización señaló que esa revisión no supone establecer de antemano una responsabilidad estatal. Su planteo apunta a determinar si las autoridades contaban con información sobre el peligro y si las medidas disponibles de prevención, protección o auxilio resultaron adecuadas.

El registro reunió casos ocurridos en ocho provincias

La documentación incluyó hechos en La Habana, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Matanzas, Camagüey, Mayabeque y Pinar del Río.

Las víctimas fueron mujeres que, en algunos casos, atravesaban condiciones de vulnerabilidad vinculadas con la edad, la discapacidad, la maternidad, el aislamiento o la discriminación.

Los crímenes ocurrieron en viviendas, espacios públicos, centros de trabajo, instituciones de salud y otros lugares donde podía existir una obligación oficial de resguardo.

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La mayor parte de los asesinatos estuvo relacionada con parejas o exparejas. El registro también incorporó feminicidios familiares y sociales, homicidios de personas trans y asesinatos de niñas, adolescentes y mujeres mayores.

El registro abarcó hechos en ocho provincias cubanas e incluyó crímenes contra niñas y adultas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos fueron contrastados con las recopilaciones del Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba.

Algunos casos incluyeron alertas o antecedentes de riesgo

Las muertes de Nancy Peña, Yunisleivi Fernández, Mileidis Díaz, Yenifer Vargas Gómez y Dagnis Hernández Milanés fueron mencionadas por Cubalex entre los casos que presentaban indicios previos de peligro.

Según la organización, las instituciones conocían o podían haber conocido la situación que enfrentaban esas víctimas. El análisis propone revisar qué medidas se adoptaron y si existían herramientas que pudieran haber ofrecido una protección mayor.

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El informe también contempló asesinatos cometidos por personas que se encontraban de pase penitenciario, en libertad condicional o que habían recuperado la libertad poco antes del hecho.

En esos escenarios, el grado de supervisión estatal sobre el agresor puede ser un factor relevante para estudiar las actuaciones previas. La evaluación depende de las circunstancias particulares de cada caso y de la información que estuviera disponible.

Leydi Bacallao fue asesinada cuando buscaba refugio

La adolescente Leydi Bacallao murió dentro de una estación policial mientras buscaba protección. El hecho fue incorporado entre los casos ocurridos en instalaciones bajo resguardo estatal.

La organización consideró que este tipo de episodios requiere examinar las condiciones de seguridad del lugar y la respuesta ofrecida a la persona que pidió ayuda.

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Cubalex diferenció dos circunstancias que, a su criterio, aumentan la obligación de protección. Una es la existencia de denuncias formales, llamadas de emergencia, alertas públicas o antecedentes de violencia.

La otra se presenta cuando las autoridades controlan el lugar donde ocurre el crimen o mantienen vigilancia sobre el agresor por su situación penitenciaria.

El informe incluyó agresores que contaban con pases penitenciarios o gozaban de libertad condicional al momento del ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas situaciones pueden coincidir. Una mujer puede haber denunciado amenazas y después ser atacada por una persona bajo supervisión institucional, o puede ser asesinada en una dependencia estatal.

Los estándares internacionales consideran los riesgos previsibles

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sostiene que el derecho a la vida incluye el deber de prevenir “situaciones de peligro razonablemente previsibles” que puedan derivar en una muerte.

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Ese principio puede ser considerado en hechos de violencia de género si las autoridades tenían conocimiento de amenazas, agresiones anteriores o denuncias realizadas por la víctima.

La falta de respuestas inmediatas, órdenes de protección, investigaciones o mecanismos de auxilio puede ser objeto de evaluación según el contexto de cada caso.

El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales señaló que numerosas muertes ocurridas en escenarios de control estatal son “en gran medida evitables”. Cubalex vinculó ese criterio con los feminicidios en los que podían existir datos previos sobre el riesgo.

Las investigaciones pueden abarcar las fallas de protección

El Protocolo de Minnesota indica que las muertes sospechosas o potencialmente ilícitas deben investigarse con debida diligencia. El análisis debe considerar tanto la causa inmediata como los patrones o prácticas que pudieron influir en el resultado.

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En los feminicidios, esa revisión puede incluir los antecedentes de violencia, las denuncias previas y las respuestas de las instituciones. También permite examinar posibles deficiencias repetidas en los mecanismos de protección.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó este criterio en el caso González y otras, conocido como Campo Algodonero, contra México.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas establece el deber oficial de prevenir situaciones de peligro previsible.(EFE/Alejandro Ernesto/ ARCHIVO)

El tribunal estableció que un Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por omisiones frente a riesgos reales e inmediatos que eran conocidos o previsibles. La Corte también indicó que las investigaciones sobre violencia contra las mujeres deben ser inmediatas, exhaustivas, serias e imparciales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las deficiencias para investigar y sancionar estos hechos pueden dificultar el acceso a la justicia.

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El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género plantea que los feminicidios deben analizarse en función de los patrones de discriminación y violencia de género. Ese enfoque contempla la revisión de posibles omisiones institucionales anteriores al crimen.