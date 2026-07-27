Cuáles son las diferencias entre 3G, 4G y 5G y cuál es más rápida

Cada tecnología representó un avance en la conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios se preguntan cuál es la diferencia entre las redes 3G, 4G y 5G, y cuál de ellas ofrece una mayor velocidad. La llegada de cada nueva generación ha implicado transformaciones claves en la forma en que las personas se conectan, consumen contenidos y utilizan servicios digitales.

Según datos de T-Mobile, las diferencias entre estas tecnologías no solo se reflejan en la velocidad de descarga, sino en aspectos como la latencia, la capacidad para conectar dispositivos, la cobertura disponible y la compatibilidad con los dispositivos actuales y futuros.

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Qué es la red 3G y cómo marcó una evolución tecnológica

La red 3G supuso un salto respecto a las tecnologías previas, permitiendo que los teléfonos accedieran a internet de manera más eficiente. Esta tercera generación hizo posible la navegación web, el envío de correos y las primeras videollamadas desde dispositivos portátiles.

La red 3G permite realizar acciones básicas como enviar correos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la 3G transformó la conectividad móvil en su momento, pronto resultó insuficiente para cubrir la demanda de aplicaciones más exigentes y de contenidos en alta definición.

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El surgimiento de necesidades como la transmisión de video en tiempo real o el acceso rápido a redes sociales empujó a la industria a buscar alternativas más rápidas y estables.

Cómo se diferencia la red 4G de sus predecesoras

La llegada de la red 4G y su variante avanzada, 4G LTE (Long Term Evolution), trajo consigo velocidades mucho mayores y una experiencia de usuario más fluida. Según T-Mobile, la velocidad máxima de descarga de 4G LTE suele ubicarse en alrededor de 100 Mbps, mientras que las velocidades promedio oscilan entre 30 y 100 Mbps.

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El despliegue de 4G abrió la puerta a servicios como el streaming de video en alta definición, las videollamadas sin interrupciones y el auge de aplicaciones basadas en la localización.

La red 4G permite realizar videollamadas desde cualquier lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mejoró la confiabilidad de la conexión y amplió la cobertura, conectando a más personas en zonas urbanas y rurales. Esta red continúa cumpliendo un papel relevante, porque la mayoría de los dispositivos actuales siguen siendo compatibles con 4G.

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Qué diferencia a 5G de las generaciones pasadas

5G representa la quinta generación de tecnología móvil y fue diseñada para superar las limitaciones de 4G en velocidad, latencia y capacidad. Según T-Mobile, la red 5G puede alcanzar velocidades de descarga de 1 Gbps o más, lo que equivale a ser aproximadamente 10 veces más rápida que el 4G tradicional.

La latencia, que mide el tiempo de respuesta entre el envío y la recepción de datos, se ha reducido drásticamente en 5G: mientras que en redes 4G ronda los 30-50 milisegundos, en 5G puede descender a tan solo 1 milisegundo.

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La red 5G introduce velocidades de descarga ultrarrápidas y baja latencia, facilitando aplicaciones innovadoras como vehículos autónomos y sistemas avanzados de internet de las cosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta mejora permite aplicaciones avanzadas como vehículos autónomos, cirugías remotas y sistemas complejos de internet de las cosas (IoT), donde la inmediatez resulta fundamental.

Cuáles son los usos reales de 5G en el mundo contemporáneo

La implementación de la 5G ya impulsa diversos sectores. Las ciudades inteligentes utilizan esta red para gestionar el tráfico, monitorear la calidad del aire y optimizar servicios públicos a través de dispositivos conectados.

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En el ámbito automotriz, la baja latencia permite que vehículos autónomos intercambien datos en tiempo real, incrementando la seguridad y la eficiencia.

El sector de la salud ha encontrado varias aplicaciones relevantes. Las cirugías remotas y el monitoreo continuo de pacientes resultan posibles gracias a la velocidad y estabilidad de 5G, mejorando la atención en tiempo real y permitiendo el acceso a servicios médicos avanzados en zonas rurales o alejadas.

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Cuál de estas redes es más rápida y cómo impacta a los usuarios

La red 5G permite descargas en segundos de películas en 4K. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia de velocidad entre 4G y 5G es sustancial. Mientras que la descarga de una película en calidad 8K puede demorar hasta 9 minutos en una red 4G LTE, la misma tarea podría completarse en solo 16 segundos utilizando 5G.

Asimismo, en condiciones ideales, 5G puede alcanzar velocidades de hasta 10 Gbps, llegando a ser 100 veces más rápida que la 4G estándar.

No obstante, la velocidad no es el único aspecto a considerar. La capacidad de conectar más dispositivos simultáneamente y la reducción de la latencia aportan ventajas en la vida cotidiana, desde el uso de electrodomésticos inteligentes hasta la operación de infraestructuras críticas en ciudades y hospitales.

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