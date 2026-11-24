Meta revisa el calendario de su meta climática para 2030 mientras amplía la infraestructura que sostiene sus servicios de inteligencia artificial.

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Meta está revisando su objetivo de alcanzar cero emisiones netas en toda su cadena de valor para 2030, una meta fijada en 2020. La compañía atribuye la reevaluación al rápido crecimiento de la infraestructura necesaria para desarrollar y operar servicios de inteligencia artificial (IA). En su informe de sostenibilidad de 2026, también señaló que reconsidera los plazos, la secuencia de trabajo y los objetivos intermedios de corto plazo.

El reporte indica que las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Meta aumentaron 45 % en 2025, hasta llegar a 11,8 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente. La mayor parte provino de su cadena de suministro, en particular de los bienes y servicios adquiridos y de los bienes de capital, como los equipos y las instalaciones que necesita para expandir sus operaciones.

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La empresa no anunció que abandone su compromiso ni precisó qué fecha o metas podrían cambiar. Rachel Peterson, vicepresidenta de centros de datos, y Blair Swedeen, responsable global de cero emisiones netas y sostenibilidad, escribieron que el crecimiento previsto, la reducción de los costos de energía limpia y los cambios en el sistema energético no se han desarrollado como esperaban.

Las emisiones netas de gases de efecto invernadero de Meta aumentaron 45 % en 2025, según el informe de sostenibilidad de la compañía. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Los centros de datos elevan la demanda de energía

Los centros de datos alojan los servidores que procesan y almacenan información para los servicios digitales. Las aplicaciones de IA requieren una infraestructura de gran escala, y Meta sostiene que la demanda creció más rápido de lo previsto. La compañía advierte que construir esos centros al ritmo y la escala necesarios plantea retos que el sector no había afrontado antes.

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El informe también registra un aumento de 35 % en el consumo eléctrico de Meta durante 2025, a medida que entraron en funcionamiento nuevos centros de datos. La empresa afirma que desde 2020 ha igualado todo su consumo anual de electricidad con energía limpia y renovable, principalmente mediante contratos de compra de energía a largo plazo. En 2025 contrató más de 10 gigavatios adicionales y elevó a más de 30 gigavatios su capacidad contratada de energía limpia.

Igualar el consumo con energía limpia mediante contratos no significa que cada centro de datos funcione exclusivamente con electricidad renovable en todo momento. La disponibilidad de energía, las conexiones a la red y los plazos para construir nuevas instalaciones eléctricas también condicionan cómo se abastecen los centros.

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La empresa informó que su consumo eléctrico creció 35 % en 2025, a medida que entraron en funcionamiento nuevos centros de datos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Meta contempla otras fuentes para alimentar sus instalaciones

La compañía ha señalado que podría recurrir a gas natural generado “detrás del medidor” si las empresas eléctricas no pueden cumplir los plazos que requiere su negocio. Esto significa producir electricidad cerca del centro de datos y suministrarla directamente a la instalación, en lugar de depender por completo de una conexión a la red. La opción puede acelerar el suministro, pero también plantea desafíos para reducir las emisiones.

En Luisiana, Meta anunció la ampliación de su centro de datos en Richland Parish hasta una capacidad informática de cinco gigavatios y financia siete centrales eléctricas de gas natural para abastecer el proyecto. Otros centros de datos que la empresa construye en Estados Unidos también podrían utilizar gas, al menos en parte.

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Meta dice haber contratado más de 30 gigavatios de energía limpia, aunque también contempla usar gas natural para abastecer algunos centros de datos. REUTERS/Yves Herman/File Photo

La presión climática alcanza a otras tecnológicas

Meta no es la única gran compañía tecnológica que enfrenta mayores emisiones durante la expansión de la IA. Según sus propios reportes, las emisiones de Microsoft aumentaron 25 % en 2025, las de Amazon 16 % y las de Google 18 % bajo la metodología basada en sus objetivos. Las cifras no son directamente equivalentes, porque cada empresa puede aplicar distintas metodologías y límites de medición.

La revisión de Meta deja en suspenso el calendario de uno de sus compromisos climáticos más visibles. La compañía mantiene inversiones en energía limpia y otras tecnologías de bajas emisiones, pero todavía no ha detallado cómo compatibilizará esas iniciativas con la construcción acelerada de centros de datos para IA ni cuándo definirá los cambios a sus objetivos de 2030.

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