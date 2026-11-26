Diego Santilli afirmó que el oficialismo tiene los votos para suspender las PASO

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El jefe de Gabinete Diego Santilli aseguró esta mañana que el oficialismo tiene el número suficiente para suspender las PASO en el Senado, donde a partir del mediodía se celebrará una sesión clave para el Gobierno. “Vamos a estar arriba de los (37) votos necesarios”, afirmó horas antes del inicio del debate parlamentario.

El funcionario calificó la suspensión de las primarias como “un cambio estructural que plantea el presidente de la Nación” y la defendió con tres argumentos centrales: evitar que el ciudadano deba votar hasta seis veces en un año electoral, ahorrar los 200 millones de dólares que cuesta el sistema, y reducir la exposición publicitaria de los partidos. “La gente apaga la radio, la televisión, que no quiere escuchar más”, graficó. “Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia”, resumió en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre,.

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La jornada parlamentaria será doble: mientras el Senado debate la eliminación de las primarias, Diputados tiene prevista una sesión “larga y maratónica” para tratar el Presupuesto y la reforma de la carta orgánica del Banco Central, que el funcionario describió como “muy importante para cuidar el atesoramiento de los argentinos, que lo han vaciado varias veces”.

Diego Santilli habla en el Senado de la Nación

Reelección de Milei, nubarrones y el trabajo conjunto con Bullrich

Al ser consultado sobre el dólar por encima de los $ 1.600 y el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, el jefe de Gabinete reconoció que esos valores “no son los deseados”, pero relativizó su impacto. “Cada vez que hay una elección en nuestro país, se tensan las cosas y se tensan los números”, señaló. Aun así, se mostró optimista y fue terminante: “Estoy convencido del cambio, estoy convencido de que Argentina sale para adelante y que el presidente se reelige”.

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Sobre el escenario económico más amplio, Santilli sostuvo que “tormenta y nubarrones puede haber, pero la cuestión de fondo está encaminada”, y atribuyó parte de las turbulencias a factores externos: la suba de tasas internacionales y el costo de la energía vinculado al conflicto en el estrecho de Ormuz. En ese marco, defendió el equilibrio fiscal como el diferencial central del Gobierno. “Si no tenemos déficit, no tenemos que pedir préstamo”, sintetizó, y recordó que Argentina deberá rollear vencimientos por entre 25.000 y 28.000 millones de dólares el año próximo sin necesidad de financiar un déficit adicional.

Consultado sobre su vínculo con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el funcionario descartó rispideces: “Todo bien, venimos haciendo un gran trabajo”, afirmó, y destacó la gestión de Bullrich en materia de piquetes y lucha contra el narcotráfico. Al ser repreguntado sobre momentos en que la ministra pareció desmarcarse del Gobierno, Santilli salió al cruce y recordó las palabras del propio Milei: “El presidente la planteó como su socia política, con la que viene construyendo y trabajando en conjunto”. Y cerró con una definición sobre el estilo de la alianza: “No somos más nada”.

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¿Los salarios privados le ganaron a la inflación?

En materia salarial, Santilli presentó datos que, según el Gobierno, marcan una recuperación real desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026. El salario del sector privado registrado creció 10,4 puntos por encima de la inflación, mientras que el del sector privado no registrado lo hizo en 53,1 puntos. El salario del sector público mostró la variación más acotada: apenas 0,6 puntos de mejora real.

“Los salarios están arriba de la inflación anual y de la inflación que viene sucediendo en estos tres años”, afirmó el funcionario. Sin embargo, reconoció que la recuperación es parcial: “Obviamente que falta, porque venís recuperándote de una situación no deseada”. En ese sentido, señaló que sectores como la construcción “empezaron a mostrar síntomas de recuperación” y que el desafío es lograr que ese impulso llegue “a todos los rincones del país”.

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Las dos Argentinas

El jefe de Gabinete también repasó su presentación del día anterior ante el Senado, donde defendió el balance económico del Gobierno frente a cuestionamientos de la oposición. Allí trazó una divisoria entre dos visiones del país: “Hay una Argentina que quiere volver a las emergencias, a los subsidios, a la inflación, al plan platita, a todo lo que vivimos. Y otra Argentina donde con el esfuerzo de los argentinos empieza progresivamente a marcar un rumbo hacia adelante”.

El jefe de Gabinete describió las críticas opositoras como parte de “la construcción de un relato inédito, increíble” y dijo haber escuchado en el recinto afirmaciones que lo dejaron “sin poder creer”, como que el actual gobierno registra más inflación que la administración de Alberto Fernández. Para ilustrar la diferencia, recordó que durante esa gestión el dólar pasó de $ 70 a $ 1.000, un incremento del 1.338%, mientras que en los 35 meses del gobierno de Javier Milei la suba acumulada es del 71 por ciento.

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