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Ver Real Madrid vs AEK Atenas en Fútbol Libre y Roja Directa llena de publicidad el celular y roba contraseñas

Entrar a plataformas piratas para ver partidos de la Champions League puede traer la instalación de malware que pueden facilitar un ciberataque a una cuenta bancaria

Fotografía dividida con Kylian Mbappé aplaudiendo, un jugador festejando y dos círculos en el centro con un balón y texto
Las transmisiones deportivas ilegales buscan atraer la atención de miles de fanáticos que buscan seguir un encuentro sin costo. (Fotocomposición Infobae)
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Seguir un partido de la Champions League, como Real Madrid vs AEK Atenas, a través de plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa puede llevar a páginas con ventanas emergentes, redirecciones y publicidad que dificultan la navegación desde el celular, computadora o Smart TV.

El problema no se limita a los anuncios invasivos: algunos avisos buscan que el usuario descargue aplicaciones o entregue datos personales, como contraseñas o números de cuentas bancarias.

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El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) advierte que las aplicaciones piratas facilitan el robo de información, el acceso a códigos de verificación y la instalación de malware. Se debe evitar descargas fuera de tiendas oficiales y revisar cada permiso solicitado por una app.

Un ordenador portátil sobre una mesa de madera con su pantalla encendida mostrando un partido de fútbol, una página web con anuncios, una taza y un ratón.
Los portales piratas integran ventanas emergentes que pueden contener virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la publicidad invasiva puede convertirse en un riesgo de ciberseguridad

Las transmisiones piratas suelen abrir pestañas nuevas, mostrar falsos botones de reproducción o pedir que se active una notificación para continuar con el partido. Algunas ventanas simulan alertas del sistema operativo y avisan, sin fundamento, que el celular tiene un virus o que necesita una actualización urgente.

El riesgo aparece cuando el usuario pulsa esos avisos y descarga archivos o aplicaciones fuera de Google Play o App Store. Incibe señala que este tipo de software puede redirigir a sitios publicitarios, recopilar datos o modificar el funcionamiento habitual del dispositivo.

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Qué permisos deben generar alerta al instalar una aplicación

Una app para ver fútbol no debería necesitar acceso a los contactos, la cámara, la ubicación, los mensajes de texto o los archivos personales. Si una plataforma exige esos permisos como condición para iniciar una transmisión, conviene abandonar la descarga y eliminar la app si ya fue instalada.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
Una app para ver fútbol en línea no debe pedir accesos a la cámara o el micrófono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los permisos permiten que una aplicación acceda a funciones sensibles del celular. Una app maliciosa puede leer datos que no guarda relación con su supuesto servicio, como conversaciones, fotos o datos de ubicación. Antes de aceptar, es clave revisar qué autorización pide cada programa y denegar las que no resulten necesarias.

Cómo los ciberdelincuentes pueden obtener contraseñas y códigos de verificación

Incibe advierte sobre los programas maliciosos conocidos como keyloggers, capaces de registrar las pulsaciones que una persona realiza en la pantalla. Si el celular tiene una aplicación de este tipo, los ciberdelincuentes podrían obtener usuarios y contraseñas de redes sociales, correos, billeteras virtuales o servicios bancarios.

Además, existe el riesgo de que una app con permiso para leer SMS vea los códigos de autenticación que envían bancos, correos y otras plataformas.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Los atacantes pueden instalar programas que vigilan los movimientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenirlo, conviene activar la verificación en dos pasos mediante aplicaciones autenticadoras cuando sea posible, revisar los permisos de los mensajes y cambiar las claves si hubo una descarga sospechosa.

Qué señales revelan que el celular fue infectado por un virus

La aparición repentina de anuncios fuera del navegador, una reducción de la velocidad del dispositivo, un consumo inusual de la batería o el aumento de datos pueden alertar sobre una aplicación problemática.

Otro escenario explicado por Incibe es el ransomware, un tipo de programa que bloquea archivos o el acceso al dispositivo y exige un pago para recuperarlos.

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Entre otros riesgos está el ransomware que secuestra datos sensibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si aparecen mensajes de este tipo, no se debe transferir dinero. Es preferible desconectar el dispositivo de internet, pedir ayuda técnica y recurrir a una copia de seguridad para restaurar fotos, documentos y otros datos.

Cómo reducir los riesgos al ver un partido en línea

La medida más segura consiste en utilizar transmisiones oficiales o servicios autorizados. Las tiendas oficiales aplican controles de seguridad, aunque ninguna plataforma elimina por completo los riesgos.

Asimismo, mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones corrige fallas que pueden ser aprovechadas por programas maliciosos. Un antivirus de confianza puede ayudar a detectar amenazas, mientras que las copias de seguridad periódicas permiten recuperar información ante un bloqueo, un robo o una falla del celular.

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