Las obligaciones pendientes con los transportistas por los meses de septiembre y octubre suman alrededor de 312 millones de lempiras.

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El pago de las compensaciones al transporte urbano vuelve a generar diferencias entre el Gobierno y los operadores del sector, en medio de reclamos por obligaciones acumuladas y el anuncio de una posible interrupción del servicio que podría afectar la movilidad de miles de hondureños.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, sostuvo que el Gobierno cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender los compromisos pendientes y aseguró que los desembolsos se concretarán en el transcurso de esta semana.

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El funcionario cuestionó la decisión de los transportistas de anunciar un paro, al considerar que las condiciones financieras para cumplir con las obligaciones están dadas y que existe coordinación institucional para completar las transferencias.

Según las cifras presentadas por Hércules, durante 2026 se han desembolsado más de 962 millones de lempiras, equivalentes a aproximadamente 36,3 millones de dólares en concepto del bono compensatorio destinado al transporte urbano.

Sin embargo, el titular de Finanzas reconoció que todavía existen obligaciones pendientes correspondientes a dos meses: septiembre y octubre.

La deuda de septiembre asciende a 156 millones de lempiras, alrededor de 5,9 millones de dólares. En cuanto a octubre, el monto sería similar, aunque todavía debe pasar por un proceso de revisión para establecer la cantidad definitiva que deberá transferirse a los operadores.

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De confirmarse una cifra equivalente a la de septiembre, los dos meses representarían una obligación aproximada de 312 millones de lempiras, unos $11,8 millones, aunque el monto de octubre continúa sujeto a verificación.

Coordinación para completar los desembolsos

Hércules explicó que ya se desarrollaron conversaciones con las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para asegurar que los recursos estén disponibles y que el proceso de pago pueda ejecutarse dentro del plazo anunciado.

El Presupuesto General de 2026 contempla partidas para cubrir deudas acumuladas del año anterior y obligaciones del período actual.

La coordinación entre ambas instituciones busca resolver los compromisos financieros que mantiene el Estado con los transportistas, particularmente los correspondientes a septiembre y octubre.

El ministro también defendió la administración de los recursos públicos y señaló que el Gobierno debió asumir obligaciones económicas pendientes del año anterior, además de atender los compromisos adquiridos durante el presente período.

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Estas responsabilidades se están cubriendo mediante recursos contemplados en el Presupuesto General de 2026, con el propósito de avanzar en la regularización de las deudas acumuladas y evitar que continúen trasladándose a los siguientes períodos fiscales.

Aunque reconoció la existencia de pagos atrasados, el funcionario insistió en que la disponibilidad financiera para cumplir con los transportistas está garantizada y que las instituciones involucradas trabajan para concretar las transferencias.

La posición del Ejecutivo contrasta con la advertencia de paralización planteada por los operadores del transporte urbano, quienes mantienen sus reclamos por los recursos que todavía no han recibido.

Impacto económico de una paralización

El titular de Finanzas se refirió a las consecuencias que tendría una suspensión del transporte público: una medida de este tipo no solamente afectaría a los usuarios que necesitan trasladarse diariamente, sino también a distintos sectores de la economía nacional.

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Entre los más perjudicados mencionó a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas, cuyas actividades dependen de la movilidad de trabajadores, clientes y proveedores.

El Estado transfirió más de 962 millones de lempiras al sector del transporte urbano por concepto de subsidio durante 2026.

Emilio Hércules sostuvo que una paralización del servicio tendría repercusiones en la actividad productiva y comercial, por lo que insistió en que los compromisos económicos deben resolverse mediante la coordinación entre las autoridades y los representantes del sector.

Otro de los asuntos bajo revisión es el mecanismo de distribución del bono compensatorio. El ministro recordó que el Congreso Nacional dispuso la implementación de herramientas electrónicas para focalizar la entrega de estos recursos y mejorar los controles sobre el uso del dinero público.

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A partir de esa disposición, la Secretaría de Finanzas, el IHTT y las instituciones correspondientes realizan verificaciones de las unidades de transporte, con el objetivo de comprobar que los vehículos incluidos en el programa cumplan con las condiciones establecidas y que las compensaciones lleguen a quienes efectivamente corresponden.

Este proceso de revisión busca fortalecer los mecanismos de supervisión sobre los subsidios estatales y evitar que se destinen fondos a unidades que no cumplen con los requisitos para recibir el beneficio.

Por ahora, el compromiso anunciado por Finanzas es efectuar durante esta semana los pagos pendientes de septiembre y octubre, aunque este último continúa sujeto a verificación.

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