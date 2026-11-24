Songyuan Zhao descolló en el empate 2-2 por el Mundial Sub 17

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Con 195 centímetros de altura, Songyuan Zhao combina una presencia física dominante con una técnica depurada, una mezcla que generó comparaciones con Zlatan Ibrahimovic entre medios e hinchas. El delantero marcó los dos goles de China ante Marruecos en la segunda jornada del Grupo H del Mundial Sub 17 y sus movimientos sobre el campo se transformaron en una tendencia en las redes sociales.

Nacido el 7 de abril de 2009 en Beijing, el delantero creció en un entorno deportivo: su padre fue futbolista y su madre, jugadora de vóleibol. Su formación tomó un camino distinto al habitual en el fútbol de alto rendimiento. En lugar de integrarse a la academia de un club profesional tras la escuela primaria, continuó sus estudios en la secundaria afiliada a la Universidad de Tsinghua, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. Su familia privilegió un modelo que combinara la educación formal con el entrenamiento futbolístico, reforzado con sesiones adicionales que organizaba su padre los fines de semana.

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La progresión deportiva de Zhao se aceleró a partir de 2024, cuando fue convocado a la selección Sub-15 de China. En las eliminatorias de la Copa Asiática Sub-17 marcó 11 goles en cinco encuentros, entre ellos seis en un solo partido ante Brunéi. En mayo de 2026 fue subcampeón de ese certamen continental tras la derrota ante Japón, encuentro en el que también convirtió un gol.

Songyuan Zhao llama la atención por su físico

Cuatro meses después, sin haber desarrollado todavía una carrera profesional, debutó ante Maldivas con la selección absoluta de China. Con 17 años y 170 días se convirtió en el futbolista más joven en representar al combinado mayor de su país, tal lo indicado por la FIFA en su web oficial. También dejó su marca en amistosos frente a juveniles del Arsenal y del Bayer Leverkusen, en los que sus goles circularon por distintas latitudes a través de redes sociales.

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Una de las particularidades que distingue a Zhao es su cuaderno de apuntes futbolísticos, cuya existencia se conoció en mayo de 2026 cuando la Federación China difundió fotografías de sus páginas. Allí el delantero registra conceptos tácticos específicos sobre cómo ejecutar la presión alta en su rol de centrodelantero: cómo sostener la intensidad, coordinar movimientos con sus compañeros, cerrar líneas de pase y continuar la presión cuando el rival retrocede el balón hacia su arquero.

Esas anotaciones tuvieron correlato directo en el campo de juego. En la final de la Copa Asiática Sub-17 ante Japón, una acción de presión alta protagonizada por Zhao derivó en un penal a favor de RP China. Meses más tarde, en Qatar, una recuperación sobre la salida de Marruecos le permitió abrir el marcador del 2-2. En el segundo tiempo volvió a convertir, esta vez de penal, y fue elegido mejor jugador del encuentro pese a llegar al Mundial tras recuperarse de una lesión y con apenas una semana de entrenamientos junto al plantel.

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“Me alegra, pero me duele más no haber podido ayudar al equipo a ganar”, declaró Zhao en la zona mixta, donde también destacó la efectividad de la presión colectiva como mecanismo para generar oportunidades de gol.

Los registros del delantero no se limitan a cuestiones tácticas o al análisis de rivales puntuales. En enero de 2026, tras observar la derrota por 4-0 de RP China ante Japón en la final de la Copa Asiática Sub-23, escribió una reflexión sobre las diferencias entre ambos seleccionados. La anotación cerraba con una frase que resume la dimensión de sus aspiraciones: “Reconozcamos la distancia que nos separa, mantengámonos fieles a nuestro propósito original y algún día conquistaremos nuestro propio título”.

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Diez meses después de esa reflexión, Zhao disputa una Copa Mundial Sub-17, ya conoce lo que implica representar a la selección absoluta de China y comienza a generar interés más allá de las fronteras de su país, en un torneo al que regresó el equipo asiático tras dos décadas de ausencia.