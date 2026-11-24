Guatemala registró la tasa más alta de feminicidios de América Latina en 2025 con 2.0 casos por cada 100,000 mujeres según la CEPAL. (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM)

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En Guatemala, el informe Violencia Feminicida en Cifras: América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) registró 184 feminicidios o muertes violentas de mujeres por razones de género en 2025, con una tasa de 2.0 por cada 100,000 mujeres.

El país concentró la tasa más alta de feminicidios de América Latina entre los Estados incluidos en el estudio. El indicador había sido de 2.1 por cada 100,000 mujeres en 2015 y de 1.2 en 2020.

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En la distribución según el vínculo con el agresor, el 2.2% de los feminicidios fue cometido por una pareja o expareja de la víctima. El 97.8% restante correspondió a personas distintas de una pareja o expareja.

El informe menciona que esta distribución puede requerir el análisis de contextos como la violencia comunitaria, la violencia sexual, la trata, la explotación, la criminalidad organizada, la violencia armada y otras dinámicas territoriales.

El 28.8% de las víctimas tenía antecedentes de denuncias por violencia de género. El dato indica que, en una parte de los casos, las mujeres habían tenido contactos previos con organismos estatales.

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También se registraron 23 víctimas embarazadas, equivalentes al 12.5% del total nacional. Fue la proporción más alta entre los países que informaron esa variable.

El informe de la CEPAL reveló que el 97.8% de los feminicidios en Guatemala fue cometido por personas distintas de la pareja o expareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El boletín plantea que los controles prenatales, las urgencias, la atención materna y los servicios de salud sexual y reproductiva pueden contribuir a identificar situaciones de violencia y riesgo.

En el 73.9% de los casos no se consignó la pertenencia étnico-racial de las víctimas. La nacionalidad no figuraba en el 60.9% de los registros.

Costa Rica informó 37 feminicidios y una tasa de 1.4

Costa Rica reportó 37 feminicidios o femicidios durante 2025, con una tasa de 1.4 por cada 100,000 mujeres. El indicador había sido de 0.8 en 2015 y de 0.9 en 2020.

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El 64.9% de los casos fue cometido por una pareja o expareja. La cifra sitúa a las relaciones afectivas entre los ámbitos presentes en una parte mayoritaria de los hechos registrados en el país.

Los feminicidios dejaron al menos 43 víctimas indirectas, principalmente hijas, hijos y otras personas dependientes de las mujeres asesinadas. El 8.1% de las víctimas tenía antecedentes de medidas de protección.

El documento plantea que las respuestas pueden incluir apoyo económico, acompañamiento psicológico, continuidad educativa, protección social y asistencia para las necesidades de cuidado de las familias afectadas.

Costa Rica reportó 37 feminicidios en 2025 y registró al menos 43 víctimas indirectas dependientes de las mujeres asesinadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá registró denuncias previas en una cuarta parte de los casos

Panamá informó 20 feminicidios o muertes violentas de mujeres por razones de género. La tasa nacional fue de 0.9 por cada 100,000 mujeres.

El país reportó, además, una tasa de 0.8 tentativas de feminicidio o feminicidios frustrados por cada 100,000 mujeres. Ambas cifras dan cuenta de agresiones potencialmente letales que no terminaron en asesinatos.

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El 50% de los feminicidios fue cometido por una pareja o expareja. El otro 50% fue atribuido a agresores distintos de una pareja o expareja.

El 25% de las víctimas había presentado denuncias previas por violencia de género. A su vez, el 15% tenía antecedentes de medidas de protección.

El informe plantea la necesidad de revisar la evaluación del riesgo, el seguimiento de las órdenes de protección y la coordinación entre las instituciones que intervienen ante situaciones de violencia.

El 5% de las víctimas fue identificado como indígena y otro 5% como afrodescendiente. En el 90% de los casos no hubo información sobre pertenencia étnico-racial.

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El 10% de las mujeres asesinadas era de otra nacionalidad. Los hechos dejaron al menos 23 víctimas indirectas y no se registraron víctimas embarazadas durante ese año.

Panamá documentó una tasa de 0.9 feminicidios por cada 100,000 mujeres y constató denuncias previas en una cuarta parte de los casos. (EFE/ Paolo Aguilar)

República Dominicana mantuvo una tasa de 1.3 por cada 100,000 mujeres

República Dominicana registró 76 feminicidios o muertes violentas de mujeres por razones de género. La tasa llegó a 1.3 por cada 100,000 mujeres.

El indicador había alcanzado 2.8 en 2015 y descendió a 1.5 en 2020. La evolución mostró una baja frente al nivel de una década antes.

El 78.9% de los feminicidios fue cometido por parejas o exparejas. Las mujeres de entre 18 y 34 años representaron el 45.5% de las víctimas, mientras que el grupo de 35 a 51 años concentró el 32.7%.

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El 20% de las víctimas era de otra nacionalidad. El informe plantea la necesidad de que las mujeres migrantes puedan acceder a servicios de protección, salud, refugio, asistencia jurídica y justicia.

Los casos dejaron al menos 92 víctimas indirectas. El boletín menciona políticas de reparación como el apoyo económico, la atención psicosocial, las becas, la protección social y la continuidad de los cuidados para niñas, niños y adolescentes.

La República Dominicana aprobó la tipificación del feminicidio en 2025. Según el documento, la entrada en vigor de la norma estaba prevista para agosto de 2026.

El informe señala que la aplicación de esa tipificación requiere recursos, capacitación, instituciones especializadas y sistemas de información.

Cuatro países no presentaron cifras oficiales en los gráficos de 2025

Los gráficos regionales del informe no incluyeron cifras oficiales de feminicidio correspondientes a 2025 para Belice, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

La falta de esos datos no permite concluir que no hayan ocurrido feminicidios. El documento la vincula con dificultades en la disponibilidad, el reporte, la homologación, la clasificación o la publicación de la información.

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El Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL contabilizó 3,386 feminicidios en 27 países y territorios de la región en 2025. (Foto cortesía Bolivisión).

El Salvador, Honduras y Nicaragua contaban con legislación que tipificaba el feminicidio como delito autónomo. La existencia de esa normativa no implica que los registros sean comparables entre todos los países y períodos.

En 2025, 27 países y territorios de América Latina y el Caribe reportaron información al Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL. El registro contabilizó 3,386 feminicidios, femicidios o muertes violentas de mujeres por razones de género.

De ese total, 3,346 casos correspondieron a América Latina y 40 al Caribe. La tasa regional fue de 1.1 por cada 100,000 mujeres.

La CEPAL propone integrar información de la policía, las fiscalías, el Poder Judicial, los institutos forenses, los servicios de salud, los organismos estadísticos, los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.

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Ese cruce de datos puede reconstruir antecedentes como denuncias, agresiones previas, atenciones médicas, medidas de protección, investigaciones y sentencias. La información puede contribuir a identificar riesgos y orientar las respuestas institucionales.