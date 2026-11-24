La planilla del sector público panameño alcanzó los 272,318 funcionarios al cierre de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La planilla estatal de Panamá alcanzó los 272,318 funcionarios al cierre de septiembre de 2026, tras incorporar 7,064 trabajadores en comparación con igual mes del año anterior, un incremento interanual del 2.7%.

El crecimiento del empleo público estuvo acompañado de un aumento del 4.5% en el gasto salarial mensual, que pasó de $448.8 millones en septiembre de 2025 a $469 millones en el noveno mes de 2026.

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Según el último informe de la Contraloría General de la República, entre agosto y septiembre se registró un incremento neto de 2,017 funcionarios, mientras el desembolso mensual por salarios aumentó $6.4 millones.

La Asamblea Nacional encabezó el crecimiento mensual con 1,944 trabajadores adicionales, lo que representó un incremento del 52.4% en su planilla, que pasó de 3,712 a 5,656 funcionarios en apenas un mes.

El órgano legislativo también registró un aumento de $7.3 millones en salarios mensuales, al pasar de $7.5 millones en agosto a $14.8 millones en septiembre, principalmente por los pagos al personal eventual.

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El Estado destinó $4,072.7 millones al pago de salarios durante los primeros nueve meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante septiembre también aumentaron las planillas del Ministerio de Cultura, con 352 funcionarios adicionales; Gobierno, con 238; Educación, con 210, y el Servicio de Protección Institucional, con 145.

Al comparar los registros de septiembre de 2025 y 2026, el sector público incorporó 7,468 funcionarios permanentes, mientras la cantidad de trabajadores eventuales disminuyó en 404, hasta situarse en 22,070 empleados.

El Gobierno Central concentró prácticamente todo el crecimiento interanual, con 6,945 funcionarios adicionales, mientras que las instituciones descentralizadas, empresas públicas e intermediarios financieros registraron conjuntamente un incremento neto de 119 trabajadores.

En términos interanuales, la Asamblea Nacional sumó 1,681 funcionarios, seguida del Ministerio de Gobierno, con 1,458; Educación, con 1,142; Salud, con 1,000, y el Órgano Judicial, con 833.

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La Asamblea Nacional incorporó 1,944 trabajadores entre agosto y septiembre, un incremento mensual del 52.4%. Cortesía

Desde enero de 2026, cuando el Estado registraba 253,038 funcionarios, la planilla aumentó en 19,280 trabajadores, equivalente al 7.6%, mientras el gasto mensual en salarios creció en $45 millones.

El Ministerio de Educación lideró el incremento durante ese período, con 10,253 trabajadores adicionales, seguido de la Asamblea Nacional, con 2,512; el Ministerio de Gobierno, con 1,471, y Salud, con 1,282.

La Contraloría advierte que existe un comportamiento estacional de la planilla, asociado al vencimiento de contratos eventuales al finalizar cada año y su posterior renovación durante los primeros meses del siguiente ejercicio.

Entre enero y septiembre de 2026, el Estado desembolsó $4,072.7 millones en salarios, frente a los $3,887.7 millones pagados durante igual período de 2025, un incremento del 4.8%.

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Este desembolso supera en $878.9 millones los aportes directos de $3,193.8 millones presupuestados por el Canal de Panamá para el año fiscal 2026, cuyo monto definitivo será superior a lo proyectado inicialmente.

El gasto acumulado en salarios hasta septiembre supera los aportes directos presupuestados por el Canal de Panamá para el año fiscal 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario bruto mensual promedio por funcionario también aumentó, al pasar de $1,692 en septiembre de 2025 a aproximadamente $1,722 en septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 1.8%.

Durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, la planilla estatal aumentó en 24,082 funcionarios, al pasar de 238,248 trabajadores en julio de 2019 a 262,330 empleados en junio de 2024.

En ese quinquenio, el gasto mensual en salarios pasó de $349.5 millones a $439.8 millones, un incremento de $90.3 millones, mientras el desembolso acumulado durante su administración alcanzó los $23,766 millones.

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José Raúl Mulino recibió una planilla de 262,330 trabajadores públicos, cantidad que disminuyó a 258,859 durante su primer mes de gestión, producto del período de transición gubernamental.

Desde el cierre de la administración anterior hasta septiembre de 2026, el empleo público registra un incremento neto de 9,988 funcionarios, mientras el gasto salarial mensual ha aumentado en $29.2 millones.

La planilla estatal registró 250,248 funcionarios permanentes y 22,070 eventuales al cierre de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que la reducción del empleo público debe ejecutarse progresivamente, acompañada de la generación de oportunidades laborales en el sector privado.

Mulino también ha reconocido las dificultades para disminuir el tamaño de la planilla, mientras Chapman ha advertido sobre el impacto de las leyes especiales y los ajustes salariales automáticos en el gasto público recurrente.

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El crecimiento de la masa salarial constituye una de las preocupaciones de las agencias calificadoras de riesgo, debido a que limita la capacidad del Gobierno para reducir el déficit y flexibilizar el presupuesto.

Moody’s ha advertido que los compromisos salariales contribuyen a incrementar la rigidez de las finanzas públicas, mientras el deterioro fiscal estuvo entre los factores que llevaron a Fitch Ratings a retirar el grado de inversión en marzo de 2024.

El informe de la Contraloría comprende 96 entidades públicas y excluye a la Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos y los municipios, salvo los pagos correspondientes a los representantes de corregimiento.

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Durante el gobierno de Laurentino Cortizo, la planilla estatal aumentó en 24,082 funcionarios, mientras que bajo la administración de José Raúl Mulino se han sumado 9,988 empleados públicos respecto al cierre del quinquenio anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe tampoco contempla desembolsos por horas extraordinarias, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones, vigencias expiradas ni personal eventual de proyectos de inversión, por lo que el costo del aparato burocrático estatal supera las cifras reflejadas por la Contraloría.