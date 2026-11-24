Un análisis privado del evento de descuentos registró un cambio en la conducta de los consumidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El CyberMonday 2026 mostró resultados dispares entre los distintos rubros del comercio electrónico. Mientras las ventas online de productos de consumo masivo aumentaron un 50% en unidades y un 61% en facturación frente a la edición anterior, el mercado de electrodomésticos y tecnología sufrió una contracción del 20% en el volumen comercializado, con una mejora de apenas el 1% en los ingresos.

Los datos surgen de un relevamiento de NielsenIQ (NIQ), que analizó el comportamiento de las ventas del 2 al 4 de noviembre. El informe también refleja diferencias de desempeño entre los canales y en las preferencias de los consumidores, en un contexto de menor impulso del crédito y caída del poder adquisitivo.

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“El crecimiento no se limitó a las categorías tradicionalmente asociadas con los eventos de descuentos, sino que alcanzó productos de compra cotidiana como alimentos, artículos de limpieza y cuidado personal”, subrayó la consultora.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el CyberMonday alcanzó una facturación de $682.185 millones, lo que representó una suba nominal del 6,7% respecto de 2025. Sin embargo, al descontar la inflación interanual del 33,4%, el monto implica una caída real del 20%.

Las ventas online de productos de consumo masivo aumentaron un 50% en unidades y un 61% en facturación frente a la edición anterior

Electrodomésticos

Dentro del segmento de electrodomésticos y tecnología, NielsenIQ detectó que los celulares encabezaron las preferencias y concentraron el 14% de las unidades comercializadas y el 18% de la facturación. En segundo lugar se ubicaron los televisores, con participaciones del 11% y del 15%, respectivamente, seguidos por los aires acondicionados, que representaron el 10% del volumen y el 17% de los ingresos.

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También se destacaron los ventiladores, con el 8% de las unidades vendidas, y los lavarropas, con el 7%. En términos de facturación, las heladeras ocuparon el cuarto lugar, con una participación del 13%.

Por canales, los negocios especializados conservaron la mayor participación, aunque retrocedieron del 62% al 57% de las unidades.

En sentido opuesto, los comercios exclusivamente digitales, conocidos como pure players, pasaron del 22% al 25%, mientras que los hipermercados y supermercados avanzaron del 10% al 12%. Los especialistas en telefonía móvil, por su parte, redujeron su participación del 6% al 5%.

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Consumo masivo

En supermercados, al considerar las operaciones online y presenciales, las unidades comercializadas aumentaron un 4% frente al CyberMonday 2025 y la facturación avanzó un 30%.

Entre las familias de productos, limpieza presentó el mayor incremento interanual de facturación, con un 38%, acompañado por una mejora del 8% en unidades. Le siguieron almacén, con avances del 31% en ingresos y del 9% en volumen, y perfumería, con variaciones del 30% y el 3%.

Las galletitas encabezaron las categorías más vendidas en supermercados y representaron el 11% de las unidades comercializadas. Detrás quedaron las leches, con el 6%; los jugos y las cervezas, con el 5% cada uno, y las gaseosas, con el 4%.

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Desempeño de ventas por categorías durante el CyberMonday

En lo que respecta a la facturación, las galletitas también ocuparon el primer puesto, con el 7%, seguidas por las cervezas (5%), las gaseosas, las leches y los yogures (4% cada uno).

La expansión fue más pronunciada en los canales digitales, que incluyen supermercados, farmacias y comercios exclusivamente online. En este conjunto, los lácteos y congelados registraron un alza del 94% en facturación y del 50% en unidades. Almacén avanzó un 81% y un 71%, respectivamente, mientras que limpieza mostró incrementos del 82% y el 43%.

Por categorías, los panificados encabezaron las subas, con un salto del 106% en unidades y del 101% en facturación. También sobresalieron las galletitas, con aumentos del 86% en volumen y del 120% en ingresos; los insecticidas, con el 75% y el 121%, respectivamente; los snacks, con el 70% y el 134%, y las pastas, con el 62% y el 102%.

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Farmacias

El canal farmacéutico cerró el evento con indicadores positivos. Al sumar las ventas presenciales y digitales, las unidades crecieron un 5% en relación a 2025 y la facturación aumentó un 31%.

Los productos de belleza concentraron el 50,3% de la facturación del sector durante el CyberMonday. Las cremas faciales ocuparon el primer lugar, con una participación del 22%, seguidas por los maquillajes (12%) y los bronceadores (11%).

En la comparación interanual por unidades, limpieza presentó el mayor avance, con un 60%, seguida por primeros auxilios (25%) y fragancias (20%).

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