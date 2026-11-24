El Servicio de Inmigración concedió la libertad bajo fianza a los acróbatas argentinos Agustín Baccega y Gustavo Romanello tras casi tres semanas de detención

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La historia de los dos acróbatas argentinos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) parece que encontró un alivio después de que se conoció que a ambos se les concedió la libertad bajo fianza. Así, Agustín Baccega y Gustavo Romanello podrán salir de los centros de detención tras casi tres semanas desde su arresto.

Ambos ganaron sus respectivas audiencias de fianza y el anuncio lo realizaron sus propios amigos a través de la página GoFundMe. Sobre Gustavo, escribieron: “Nos complace informar que Gustavo ganó su audiencia de fianza esta mañana y se le concedió la libertad bajo fianza. Estamos gestionando el pago y pronto publicaremos más detalles”. Poco después llegó la confirmación sobre Agustín: “Nos complace anunciar que a Agustín se le ha concedido la fianza. Estamos trabajando para que se pague y sea liberado lo antes posible. Esperamos que salga para el Día de Acción de Gracias”.

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La pesadilla comenzó el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, en Arizona, cuando los dos artistas se preparaban para viajar a despedir a un amigo que había fallecido. Fue allí cuando agentes de ICE les preguntaron por su identidad y los detuvieron, a pesar de que reclamaban tener la documentación al día.

Efectivos de ICE detuvieron a los dos artistas el 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix cuando se preparaban para abordar un vuelo

Romanello, de 34 años, y Baccega, de 42, son oriundos de Córdoba, Argentina, y llegaron a Estados Unidos en 2020 con el objetivo de desarrollar su carrera artística. Ambos consiguieron trabajo en el complejo de entretenimiento Universal Orlando, en Florida, donde construyeron una vida durante seis años. Gustavo se desempeñaba directamente para el parque temático, mientras que Agustín prestaba servicios a través de una empresa contratista externa. Además, Baccega tenía una segunda actividad como especialista financiero para la autoridad aeroportuaria de Orlando.

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Según relató Baccega en una entrevista, tres efectivos vestidos de civil con placas identificatorias les mostraron un documento con su nombre, preguntaron por Romanello y procedieron al arresto de los dos sin oponer resistencia. “No nos maltrataron para nada, pero es una situación bastante estresante”, describió.

Por su parte, su hermana, Lucía Baccega, aclaró que ambos contaban con documentación vigente, número de registro social y tributario, carnet de conducir y autorizaciones de trabajo aprobadas y renovadas hasta el año 2029. “No están ilegales. Tienen una legalidad, un número y un proceso iniciado que no tenía un veredicto definitivo”, enfatizó en declaraciones a La Voz en Vivo, al remarcar que no existía una orden de deportación previa.

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En esa línea, el abogado de ambos, Ray Ybarra Maldonado, confirmó que Baccega y Romanello tienen solicitudes de asilo pendientes y reclamó su liberación para que pudieran continuar sus casos fuera de los centros de reclusión. Reconoció que una solicitud de asilo en trámite o un permiso de trabajo vigente no otorgan por sí solos estatus migratorio regular, pero centró su cuestionamiento en la necesidad de mantenerlos detenidos mientras avanzan sus expedientes. “Deberían poder continuar sus casos migratorios sin ser sometidos a una detención innecesaria”, sostuvo.

Los acróbatas cordobeses trabajaban para espectáculos en el complejo Universal Orlando y en la autoridad aeroportuaria de Florida

Detenidos en centros distintos dentro del mismo estado y sin posibilidad de verse ni comunicarse a diario, Romanello y Baccega recurrieron a las cartas postales para mantenerse en contacto. Agustín permanecía en el Centro de Detención de Eloy, mientras que Gustavo quedó alojado en la penitenciaría de Florence. Lucía detalló que su hermano podía salir al patio y hacer ejercicio, pero que Romanello había estado en aislamiento por síntomas de gripe y solo contaba con una muda de ropa. Para Agustín, leer las cartas de su pareja no traía alivio: “Cada vez que leo la carta lloro porque está escrita de puño y letra de él”, relató a Telemundo. En esa correspondencia, Gustavo lo instaba a ser fuerte y a pensar en todo lo que tenían proyectado antes del arresto: nuevas propuestas de espectáculos de acrobacia aérea, los estudios que ambos cursaban y la posibilidad de comprar una casa y formar una familia.

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“Emocionalmente lloro todos los días”

La separación resultó ser lo que más pesaba. Romanello y Baccega, que se casaron en 2020, afrontaron el encierro a pocas decenas de kilómetros de distancia sin poder verse. “Emocionalmente lloro todos los días”, admitió Agustín. “Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito. Esto es emocionalmente denigrante”, agregó. El aislamiento resultaba especialmente difícil para un artista cuyo trabajo exige movimiento constante y entrenamiento diario. Dentro del centro, intentaba mantener algo de esa rutina: corría, estiraba y procuraba salir al aire libre para recibir sol. “La verdad es que entreno hasta donde puedo, porque tampoco me quiero lastimar. Desgraciadamente, la alimentación no tiene proteínas, no es tan completa, entonces un entrenamiento forzado con una carga alimenticia baja puede llevarme a contraer lesiones”, explicó.

Baccega permaneció en el centro de Eloy y Romanello en la prisión de Florence, donde mantuvieron contacto por medio de cartas postales

Algunos detenidos que atravesaban situaciones similares le ofrecían contención emocional. “Por ahí te dan un abrazo”, relató. Desde afuera, la red de apoyo también se mantuvo activa. Una vez conocida la noticia del arresto, familiares y amigos iniciaron una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados a los honorarios legales y las posibles fianzas. Jonathan Batchelor, organizador de esa recaudación, fue parte de un grupo de seis personas que visitó a Romanello en Florence y dejó un testimonio detallado sobre el encuentro: el acróbata desconocía por completo la repercusión que había tenido su caso, que incluyó mensajes de solidaridad desde Argentina, España, Italia y Sudáfrica. Al enterarse, quedó sorprendido y expresó un profundo agradecimiento.

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Las madres de ambos también se pronunciaron públicamente. Mónica Benseny, madre de Agustín, describió la situación como “terrible, tremendamente angustiante, desesperante”. Liliana Soria, madre de Gustavo, expresó a Telemundo su dificultad para acompañar a su hijo desde la distancia: “Me angustia muchísimo porque no sé cómo ayudarlos. Están lejos. Es horrible para una madre no saber dónde, ni cómo ni en qué condiciones están”.

Antes del arresto, Agustín había tenido que postergar la compra de una casa que tenían planificada para destinar esos recursos a la situación migratoria, y canceló un viaje navideño a Nueva York por temor a exponerse nuevamente. Su expectativa, sin embargo, seguía siendo la misma: volver a Orlando, donde la pareja vivía desde 2023, y retomar la vida que habían construido. “Nuestro sueño es poder vivir tranquilos aquí”, afirmó.

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