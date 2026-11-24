El presidente Luis Abinader inauguró la terminal de cruceros Port Samaná construida con una inversión de 90 millones de dólares./ (Presidencia de República Dominicana)

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El presidente Luis Abinader inauguró este martes 24 de noviembre la terminal de cruceros Port Samaná, construida en el histórico Puerto Duarte de Arroyo Barril, en la provincia de Samaná, con una inversión de USD 90 millones. La obra, desarrollada junto con ITM Group, busca incorporar a la zona a la oferta de puertos para cruceros de República Dominicana.

Según el medio dominicano Acento, la terminal podría generar 1,000 empleos directos y más de 3,000 indirectos, además de recibir 250,000 cruceristas en 2027 y llegar a un millón de visitantes en 2030. Las metas dependen de la llegada de buques, la demanda de las navieras y la capacidad operativa de las instalaciones.

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El proyecto nació de una alianza público-privada entre el Estado dominicano y la empresa operadora. Durante el acto, el mandatario sostuvo que la infraestructura puede impulsar la actividad económica de Arroyo Barril, Sánchez, Samaná y otras comunidades, siempre que el desarrollo turístico incorpore medidas de sostenibilidad ambiental y social.

De acuerdo con el mismo medio, Port Samaná es la primera obra ejecutada bajo la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas. El contrato tiene una vigencia de 33 años y el capital para la construcción fue aportado íntegramente por el sector privado.

La terminal proyecta generar cuatro mil empleos directos e indirectos y recibir un millón de cruceristas para 2030./ (Presidencia de República Dominicana)

El Estado conserva la propiedad del activo, mientras que la Autoridad Portuaria Dominicana supervisa el cumplimiento del acuerdo junto con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas. El proyecto comenzó a concebirse en octubre de 2020 y, de acuerdo con Abinader, su desarrollo permitió ajustar procedimientos para futuras iniciativas bajo ese modelo.

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El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, precisó que la entidad financió USD 44.4 millones de la inversión anunciada para la terminal y aprobó una línea de crédito de USD 1 millón para capital de trabajo.

La relación entre Banreservas e ITM Group también abarca las terminales Taíno Bay, en Puerto Plata, y Port Cabo Rojo, en Pedernales. Los financiamientos autorizados para los tres proyectos superan los USD 114 millones, mientras que la cartera turística de la entidad sobrepasa los RD$ 61,000 millones (USD 1,022,488.10).

Proyecciones para el turismo de cruceros

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que República Dominicana proyecta cerrar 2026 con 12.5 millones de visitantes. Para el segmento de cruceros, estimó que el país pasará de 986,000 pasajeros al inicio de la actual gestión gubernamental a más de tres millones al cierre de este año.

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Port Samaná representa la primera obra ejecutada bajo la Ley 47-20 con un contrato de concesión por 33 años./ (Presidencia de República Dominicana)

Mauricio Hamui, CEO de ITM Group, anunció que las terminales de Taíno Bay, Cabo Rojo y Port Samaná esperan recibir 2.7 millones de pasajeros en 2028. Más de 540,000 de esos visitantes corresponderían a la terminal de Samaná.

Port Samaná es la séptima terminal de cruceros del país y su apertura corresponde a una primera etapa. Las instalaciones incluyen la rehabilitación del Puerto Duarte, mejoras en el muelle y las áreas de atraque, espacios comerciales, zonas recreativas y servicios para pasajeros.

El puerto de Arroyo Barril tuvo actividad portuaria y recibió cruceros durante la década de 1970. La próxima fase contempla un parque temático y otros espacios destinados a los visitantes.

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El Gobierno destinó más de RD$ 2,000 millones (USD 33,524.20) a obras en la provincia de Samaná, entre ellas RD$ 600 millones (USD 10,057,260.00) para el malecón, más de RD$ 200 millones (USD 3,503,547.34) para el rescate de playa Las Galeras y RD$ 250 millones (USD 4,379,434.18) para la recuperación de Pueblo de los Pescadores. También se invirtieron RD$ 80 millones (USD 1,401,418.94) en el asfaltado de Arroyo Barril y se ejecutan otros RD$ 100 millones (USD 1,751,773.67) para esos trabajos.