Cerca de 100,000 personas padecen psoriasis en Panamá, según estimaciones del Ministerio de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de 100,000 personas padecen psoriasis en Panamá, muchas de ellas sin diagnóstico o tratamiento, según el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien anunció la implementación de un protocolo nacional de atención integral.

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó la Guía Técnica para la Atención Integral de Pacientes con Psoriasis, que busca mejorar la detección y facilitar el acceso oportuno a tratamientos.

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El documento forma parte de la implementación de la Ley 322 de 2022, reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo 23 de octubre de 2025, que establece el marco para la atención de esta enfermedad crónica.

La implementación del protocolo contempla la capacitación del personal sanitario para identificar las manifestaciones de la enfermedad, así como la homologación de los tratamientos disponibles en las instalaciones del Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS).

También se prevé incorporar variables clínicas en los sistemas electrónicos de información sanitaria de ambas instituciones, con el propósito de fortalecer el seguimiento de los pacientes y la generación de datos epidemiológicos.

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Las placas inflamadas, la descamación y la picazón figuran entre las principales manifestaciones de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa busca ampliar el acceso a terapias avanzadas y contempla la publicación de la guía en la Gaceta Oficial para establecer su obligatoriedad dentro del sistema público de salud.

Boyd Galindo explicó que la herramienta permitirá identificar pacientes en las comunidades más apartadas del país, donde existen personas que desconocen su condición o enfrentan dificultades para recibir atención médica especializada.

El ministro reconoció el trabajo de la Fundación Psoriasis de Panamá, presidida por Mónica de Chapman, que durante dos décadas ha promovido el acceso a tratamientos entre las personas de menores recursos económicos.

De Chapman destacó que la enfermedad trasciende las manifestaciones cutáneas y puede comprometer el sistema metabólico y la salud mental, además de generar sentimientos de soledad y aislamiento entre los pacientes.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la psoriasis como una enfermedad crónica no transmisible que puede provocar dolor, discapacidad y un deterioro significativo de la calidad de vida.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó la necesidad de detectar pacientes en las comunidades más apartadas del país. Cortesía

En su informe mundial sobre psoriasis el organismo estimó que al menos 100 millones de personas padecían esta condición, para la cual existen tratamientos, aunque no una cura definitiva.

Aunque su origen exacto no está completamente esclarecido, la enfermedad está relacionada con la predisposición genética y una respuesta anormal del sistema inmunitario que acelera la renovación de las células cutáneas.

Esta alteración provoca la acumulación de células en la superficie de la piel, formando placas gruesas e inflamadas, acompañadas de descamación, picazón y, en algunos casos, dolor, grietas y sangrado.

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Las lesiones aparecen frecuentemente en los codos, rodillas y cuero cabelludo, aunque también pueden afectar la espalda, las manos, los pies y las uñas, dependiendo del tipo de psoriasis.

Entre los factores que pueden desencadenar o agravar los síntomas figuran el estrés, determinadas infecciones, las quemaduras solares, las lesiones en la piel y el consumo de algunos medicamentos.

La nueva guía técnica busca unificar los criterios de atención entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social. Imagen ilustrativa

Los antecedentes familiares, el tabaquismo y la obesidad están asociados con un mayor riesgo de desarrollar psoriasis, cuyos síntomas pueden alternar entre períodos de mejoría y brotes de distinta intensidad.

Una de las principales complicaciones es la artritis psoriásica, una condición inflamatoria que provoca dolor, hinchazón y rigidez en las articulaciones, y puede ocasionar daños articulares permanentes.

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Los pacientes también presentan un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y trastornos metabólicos, entre ellos diabetes y síndrome metabólico, lo que evidencia la necesidad de una atención médica multidisciplinaria.

La OMS advierte que las manifestaciones visibles de la enfermedad pueden generar discriminación y estigmatización, afectar las relaciones personales y laborales, e incrementar el riesgo de ansiedad y depresión.

La psoriasis no es contagiosa ni se transmite mediante el contacto físico, una aclaración fundamental para combatir prejuicios que pueden afectar la integración social y el bienestar emocional de los pacientes.

Los tratamientos disponibles incluyen medicamentos tópicos y fototerapia, además de fármacos orales y terapias biológicas, cuya utilización depende de la gravedad de los síntomas y la evaluación médica individual.

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Con la implementación de la guía, las autoridades panameñas buscan fortalecer la capacidad de diagnóstico en atención primaria, reducir las brechas de acceso a servicios especializados y garantizar la continuidad de los tratamientos.