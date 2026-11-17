La previa del duelo entre Atlético Nacional y Once Caldas impulsa búsquedas de emisiones no autorizadas, cuyos anuncios, formularios y descargas pueden exponer contraseñas, datos bancarios y archivos personales en distintos dispositivos - (Santiago Álvarez-Colprensa)

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La semifinal entre Atlético Nacional y Once Caldas impulsa búsquedas en Google de Pirlo TV, Fútbol Libre y Roja Directa para ver el partido online, pero esos accesos gratuitos pueden comprometer contraseñas, datos bancarios y archivos personales. El encuentro de vuelta se jugará este martes 17 de noviembre en Medellín.

La transmisión oficial estará a cargo de Win+ Fútbol, canal premium del fútbol profesional colombiano. La expectativa por el duelo, sumada al interés por evitar una suscripción, lleva a algunos usuarios hacia sitios no autorizados que prometen enlaces inmediatos, aunque también pueden usar ventanas emergentes, descargas engañosas y formularios destinados a capturar información.

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El partido de ida quedó igualado 1-1, dejando la resolución para el encuentro que se disputará en el Atanasio Girardot (Santiago Álvarez-Colprensa)

Atlético Nacional y Once Caldas definen un cupo en la final

Atlético Nacional recibirá a Once Caldas a las 18:30 en el estadio Atanasio Girardot, en la vuelta de las semifinales de la Copa BetPlay. El primer encuentro terminó 1-1, con el primer gol de James Rodríguez con el equipo verdolaga.

Nacional buscará una ventaja ante su público después de dos partidos sin vencer a Once Caldas. El equipo dirigido por Panelo Valencia ha planteado encuentros cerrados ante el conjunto de Medellín, que también volverá a enfrentarlo durante los cuadrangulares.

Una web pirata puede ocultar descargas y enlaces fraudulentos

Los portales que ofrecen partidos sin autorización suelen incluir múltiples botones de reproducción, redirecciones y avisos que simulan ser parte del reproductor. Algunos invitan a descargar extensiones, archivos o supuestos programas necesarios para iniciar la señal.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advierte que las plataformas de contenidos pirateados representan un riesgo para la ciberseguridad. El problema no se limita a una imagen de baja calidad, cortes o publicidad invasiva: puede afectar cuentas, dispositivos y redes conectadas.

Dominios cambiantes, errores de redacción, avisos sobre virus y solicitudes de actualización forman parte de los indicios que aconsejan abandonar un sitio antes de interactuar con él

Antes de mostrar un supuesto partido, una página puede solicitar permisos sin relación con el vídeo, como acceso a notificaciones, descargas o configuraciones del navegador. También puede dirigir a formularios externos con premios falsos, alertas de virus o mensajes que piden actualizar el dispositivo.

Entre las señales más habituales aparecen dominios que cambian con frecuencia, errores de redacción, botones duplicados y ausencia de información sobre la empresa responsable. La oferta de partidos, películas, series y canales de pago sin costo también debe generar desconfianza.

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El malware puede alcanzar teléfonos, computadores y televisores

Interpol señala que numerosos sitios y redes de intercambio de archivos entre pares, conocidas como P2P, pueden alojar malware o virus. El programa dañino puede llegar tras una descarga engañosa o después de pulsar un anuncio que aparenta formar parte de la transmisión.

Ese software puede afectar a teléfonos, tabletas, computadores y televisores conectados. En algunos casos, busca acceder a documentos, fotografías, contraseñas o sesiones que permanecen abiertas en las aplicaciones y navegadores.

La disponibilidad exclusiva mediante operadores de televisión impulsa búsquedas alternativas antes del duelo, aunque esas opciones carecen de garantías y pueden redirigir a servicios fraudulentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo puede extenderse a otros equipos de la misma red doméstica o laboral. Una descarga realizada para ver el encuentro entre Nacional y Once Caldas puede afectar dispositivos que no tienen relación con la transmisión deportiva.

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Las consecuencias pueden continuar después del partido. Un archivo malicioso puede permanecer activo, modificar opciones del equipo, abrir publicidad persistente o dirigir la navegación a otras páginas sin que el usuario lo detecte de inmediato.

Las cuentas bancarias y las contraseñas también quedan expuestas

Una transmisión ilegal puede utilizar un registro gratuito como mecanismo para captar datos. El portal puede pedir una dirección de correo electrónico o solicitar el inicio de sesión mediante una cuenta de redes sociales. Si el sitio carece de controles de seguridad, esa información puede quedar comprometida.

La amenaza aumenta cuando la web exige datos de tarjeta, información bancaria o un pago pequeño para “desbloquear” la señal. Interpol advierte que los métodos de pago inseguros pueden derivar en fraude con tarjetas y otras estafas financieras.

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Algunos usuarios recurren a servidores proxy para ocultar su ubicación y acceder a transmisiones restringidas. Sin embargo, estas herramientas no garantizan protección. Sus operadores pueden registrar la actividad de navegación o añadir riesgos si no resultan confiables.

Para identificar una opción legítima, conviene consultar los sitios oficiales de la competición, los clubes, las federaciones y las plataformas con derechos de transmisión. En este caso, el partido entre Atlético Nacional y Once Caldas tendrá señal de Win+ Fútbol.