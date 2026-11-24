Imagen de archivo del logo de Interpol. EPA/WALLACE WOON

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El rápido desarrollo de la globalización y la tecnología digital implica que la delincuencia está cada vez menos limitada por las fronteras nacionales y resulta indetectable para los sistemas de seguridad. Los delincuentes pueden operar, día y noche, desde cualquier lugar del mundo, amenazando la seguridad nacional de los Estados soberanos y poniendo en peligro la forma de vida de las personas. A medida que la delincuencia transfronteriza se vuelve más prevalente, la colaboración global entre las fuerzas del orden no debería verse restringida. Solo se puede mantener una red de seguridad global integral mediante una cooperación internacional concertada y un intercambio oportuno de información.

Según el artículo 2 de su Estatuto, INTERPOL tiene como objetivo “garantizar y promover la mayor asistencia mutua posible entre todas las autoridades de policía criminal”. A pesar del mandato de INTERPOL de reforzar el contacto entre los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley, Taiwán ha sido excluido de la organización durante más de 40 años por motivos políticos. La brecha resultante en la red de seguridad internacional supone una amenaza potencial para la estabilidad y la paz mundiales.

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Taiwán cuenta con una amplia experiencia en la lucha contra la delincuencia transnacional y posee capacidades policiales sobresalientes. La policía de Taiwán ha demostrado un alto grado de profesionalismo y resiliencia en el desempeño de sus funciones tanto para hacer frente a nuevas formas de delincuencia como para mantener el orden público o fomentar la cooperación internacional.

En un momento en que la globalización acelera la propagación de la delincuencia transfronteriza, instamos a la comunidad internacional para que apoye la participación sustantiva de Taiwán en INTERPOL, le otorgue un asiento en la mesa y le permita sumarse a los esfuerzos para salvaguardar el orden público, a fin de fortalecer conjuntamente la seguridad global en beneficio del bien común.

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Los esfuerzos de Taiwán en la lucha contra la delincuencia gozan de reconocimiento internacional

Según la Encuesta sobre el Clima Empresarial 2026, publicada por la Cámara de Comercio Estadounidense en Taiwán, sus miembros han clasificado, por décimo año consecutivo, la seguridad personal como el aspecto más atractivo de vivir y trabajar en Taiwán para los profesionales extranjeros. Más del 90% de los encuestados afirmó que mantendría o aumentaría sus inversiones en Taiwán este año.

El índice de seguridad de Numbeo sitúa a Taiwán en el cuarto lugar entre 147 y en el primer puesto en Asia. Taiwán registra alrededor de 1.700 incidentes delictivos por cada 100.000 habitantes, con una tasa de delitos violentos de 1,6, muy por debajo del promedio mundial. La satisfacción ciudadana con el mantenimiento del orden por parte de la policía alcanza casi el 86%, mientras que la satisfacción con la seguridad en el hogar y en el entorno residencial llega al 92%.

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Estos indicadores demuestran que el destacado historial de seguridad de Taiwán ha obtenido el reconocimiento internacional. Asimismo, ponen de relieve que Taiwán es un líder mundial en políticas de seguridad pública y aplicación de la ley.

Este año, Taiwán ha promovido activamente la cooperación internacional y regional para combatir el narcotráfico. En coordinación con Estados Unidos, Japón, Singapur, Filipinas y otros países, Taiwán ha contribuido a frustrar graves operaciones delictivas transfronterizas, incluida la incautación de 430 kilogramos de cocaína y 1,8 toneladas de ketamina.

Además, mediante la implementación del análisis de macrodatos y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, el promedio de casos de fraude en Taiwán ha disminuido en un 20% y las pérdidas financieras se han reducido en un 47%.

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Su éxito en la lucha contra los delitos relacionados con las drogas y el fraude en línea le ha valido a Taiwán el reconocimiento y la confianza de sus socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley. Como miembro confiable de la comunidad global, Taiwán cumplirá con su parte para combatir la delincuencia transfronteriza.

No debe haber brechas en la seguridad global: la exclusión de Taiwán socava la prevención de la delincuencia internacional

Pese a su experiencia y capacidades, Taiwán está excluido de INTERPOL por motivos políticos. La falta de acceso directo de Taiwán al sistema mundial de comunicación policial I-24/7 obstaculiza el intercambio de inteligencia y la coordinación en la aplicación de la ley. Taiwán no puede compartir de manera oportuna con otros socios valiosas técnicas de investigación, conocimientos tecnológicos y experiencias prácticas, lo que dificulta combatir la delincuencia desde su origen.

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Asimismo, el pasaporte de Taiwán permite el acceso sin visado a más de 100 países, haciéndolo atractivo para delincuentes que utilizan documentos fraudulentos para viajar sin ser detectados y participar en actividades ilícitas, amenazando la seguridad internacional. La policía de Taiwán ha descubierto numerosos casos de redes criminales extranjeras que trafican ilegalmente con pasaportes taiwaneses.

Aislar a Taiwán no solo deja una brecha para que la exploten los grupos delictivos transnacionales, sino que también socava la seguridad global, aumentando sustancialmente el riesgo de que se pierdan o destruyan pruebas, huyan sospechosos, se oculten flujos financieros ilícitos y las víctimas sigan sufriendo. La exclusión de Taiwán de INTERPOL constituye una grave pérdida para el marco de seguridad internacional.

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Conectar las capacidades policiales globales: Taiwán debe estar presente

La Evaluación Mundial de la Amenaza de Fraude Financiero de INTERPOL, publicada en marzo, advirtió que el fraude financiero ha evolucionado hasta convertirse en una de las formas de delincuencia transnacional más graves y de más rápido crecimiento. Lejos de ser un fenómeno marginal, el fraude se ha convertido en una amenaza central que se entrelaza con la delincuencia organizada, la trata de personas y la ciberdelincuencia.

Taiwán ha seguido de cerca la evolución del fraude telefónico y en línea durante los últimos 20 años, emitiendo numerosas advertencias a las autoridades policiales de otros países. Sin embargo, en términos generales, la comunidad internacional ha pasado por alto la proliferación transnacional del fraude y ha subestimado sus riesgos potenciales; prueba de ello es la falta de establecimiento oportuno de un mecanismo multilateral antifraude.

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Este año, las policías de Taiwán y Estados Unidos descubrieron un gran caso de fraude transnacional y blanqueo de capitales perpetrado por el Prince Holding Group. Se incautaron cientos de millones de dólares en activos ilícitos y criptomonedas. El grupo había utilizado activos virtuales y servicios de pago de terceros para ocultar el proceso del blanqueo de capitales y el fraude a gran escala en múltiples países.

La destacada investigación de Taiwán obtuvo el Premio al Mejor Caso Egmont 2026. El caso constituyó un modelo de cooperación internacional público-privada en materia de inteligencia, demostrando además que Taiwán se ha consolidado firmemente como un socio indispensable en el sistema mundial de aplicación de la ley.

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El mundo se enfrenta actualmente a la amenaza adicional de la explotación digital a través de plataformas de pago, la web oscura, comunicaciones cifradas y activos virtuales. En 2024, Taiwán desmanteló un foro en línea a gran escala dedicado a imágenes de explotación sexual infantil, conocido como Creative Private Room o Nth Room. El caso tocó la fibra sensible de la comunidad internacional. El foro contaba con más de 5.000 miembros y había difundido más de 200.000 fotografías y videos sexuales ilegales de hasta 4.000 víctimas provenientes de Taiwán, China, Hong Kong, Macao y Malasia. Algunas de las víctimas apenas tenían edad de escuela primaria.

La organización delictiva que gestionaba la plataforma ocultaba sus identidades mediante tecnología de web oscura, y utilizaba criptomonedas para blanquear capitales y evadir la detección. La policía de Taiwán rastreó las criptomonedas y los registros de transacciones, descubrió una red financiera ilícita, analizó el funcionamiento de dicha comunidad en línea y, finalmente, desenmascaró a los cabecillas del grupo.

Taiwán está dispuesto a compartir sus técnicas de investigación y experiencias prácticas con los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo para combatir conjuntamente las redes delictivas transfronterizas.

Apoyar la participación sustantiva de Taiwán en INTERPOL

INTERPOL tiene como objetivo hacer del mundo un lugar más seguro reuniendo a las autoridades policiales de todos los países para prevenir y combatir conjuntamente la delincuencia mediante una sólida cooperación policial, soluciones innovadoras e intercambio de recursos. El delito no conoce fronteras. Los mecanismos de cooperación policial no deberían permitir que consideraciones políticas den lugar a la fragmentación de la inteligencia ni a brechas en la coordinación. La exclusión de Taiwán obstaculiza el intercambio a tiempo real de información, dificulta las oportunidades para detener a sospechosos y perjudica sustancialmente los intereses comunes de la comunidad internacional.

En los últimos años, ha crecido la preocupación debido a que ciertos Estados miembros abusan de los mecanismos de INTERPOL para llevar a cabo actos de represión transnacional. Se han utilizado notificaciones rojas para perseguir a personas por motivos políticos, lo cual contraviene el artículo 3 del Estatuto de INTERPOL, que prohíbe “toda intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial”. Además de amenazar a determinadas personas de Taiwán, estas acciones socavan gravemente la base de confianza en la cooperación policial internacional y la neutralidad de las fuerzas del orden.

Ante la creciente gravedad de la delincuencia transnacional, instamos a los países de todo el mundo a que apoyen la participación sustantiva de Taiwán en calidad de observador en la Asamblea General de INTERPOL, así como en otras actividades, reuniones, reuniones, programas de capacitación e intercambios. Hacemos un llamamiento a INTERPOL para que promueva la interacción entre Taiwán y otros países. Taiwán, como miembro de la comunidad internacional, tiene la voluntad y la capacidad de integrarse en el sistema de seguridad global y realizar contribuciones clave mediante acciones concretas y un compromiso profesional.

*El autor es Comisario General del Buró de Investigación Criminal de Taiwán