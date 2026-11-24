República Dominicana abrió un proceso de regularización migratoria para venezolanos que ingresaron de manera legal al país entre 2014 y 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

República Dominicana abrió una nueva etapa de regularización migratoria para ciudadanos venezolanos que entraron legalmente al país entre 2014 y 2023 y permanecieron allí después del vencimiento de sus permisos. El mecanismo contempla un plazo de 180 días para presentar solicitudes y resolver expedientes que quedaron pendientes en el programa anterior.

La iniciativa está contenida en la resolución conjunta ESP-001-2026, emitida el 9 de octubre por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Interior y Policía, con participación de la Dirección General de Migración (DGM). El objetivo es ordenar la situación migratoria de venezolanos que ingresaron con tarjeta de turista o visado, pero no regularizaron su permanencia antes de que vencieran esos documentos.

PUBLICIDAD

El plan no está dirigido a personas que hayan ingresado de forma irregular al territorio dominicano. Según las condiciones difundidas por la DGM, los aspirantes deberán demostrar que entraron regularmente a República Dominicana entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023, señaló una publicación de Diario Libre.

El proceso incluye nuevas solicitudes y expedientes pendientes

La resolución habilita la presentación de nuevas solicitudes, actualizaciones de datos, reinscripciones, renovaciones y la finalización de trámites que no concluyeron durante la primera fase del programa. Podrán aplicar tanto quienes participaron en aquella etapa como quienes no llegaron a inscribirse.

Las autoridades abrirán ventanillas especiales durante 180 días calendario para recibir la documentación. La DGM y el Ministerio de Relaciones Exteriores podrán instalar oficinas fuera de sus dependencias habituales si consideran necesario ampliar la atención a los solicitantes.

PUBLICIDAD

Los formularios, los requisitos, las tasas, los mecanismos de asignación de citas y los canales para presentar los documentos deberán publicarse en las páginas oficiales de las instituciones responsables. La norma también fija un plazo de hasta 90 días calendario desde su publicación para que los organismos emitan los instructivos y protocolos de aplicación.

Aviones comerciales se alinean en la pista del Aeropuerto Internacional de Punta Cana al atardecer, mientras otros aterrizan bajo un cielo vibrante y la terminal moderna se ilumina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden solicitar la regularización

El programa alcanza a ciudadanos de Venezuela que puedan acreditar su nacionalidad y su ingreso legal a República Dominicana dentro del período establecido. Además, deberán completar los formularios correspondientes, abonar las tasas requeridas y superar las verificaciones de seguridad y migración.

La medida incorpora a los hijos menores de edad de los beneficiarios, tanto los nacidos en Venezuela como los nacidos en República Dominicana. También podrán ser incluidos los hijos de personas que ya tengan expedientes vinculados al mecanismo anterior, siempre que reúnan las condiciones de documentación, elegibilidad y seguridad.

PUBLICIDAD

Las autoridades deberán elaborar un protocolo específico para registrar y asignar una categoría migratoria a los hijos de venezolanos nacidos en territorio dominicano que no posean la nacionalidad de ese país. El procedimiento también contempla a adultos mayores y a personas con discapacidades diagnosticadas que dependan del cuidado de los solicitantes.

Habrá flexibilidades para presentar documentos

La resolución prevé alternativas para quienes enfrenten dificultades para obtener documentos en Venezuela. De manera excepcional, las instituciones podrán aceptar documentos vencidos, copias que puedan verificarse, declaraciones juradas, certificaciones disponibles, constancias alternativas y validaciones consulares o institucionales.

Estas facilidades no eliminan los controles. La Dirección General de Migración podrá requerir entrevistas, registros biométricos, comprobaciones de identidad y antecedentes, además de documentos adicionales cuando lo considere necesario.

PUBLICIDAD

Los trabajadores independientes, emprendedores y personas empleadas en actividades informales podrán demostrar su actividad económica a través de declaraciones juradas, registros tributarios, comprobantes de pagos u otras constancias. La falta de un contrato de trabajo formal no impedirá por sí sola avanzar con el trámite.

El programa incluye a los hijos menores de edad de los solicitantes y contempla a adultos mayores o personas con discapacidad a su cargo. (Cortesía: El Carabobeño)

Los carnés tendrán vigencia de dos años

Quienes obtengan la regularización podrán solicitar prórrogas de permanencia, renovaciones o continuidad de su estatus en subcategorías de no residente, como estudiante o trabajador temporero.

Los documentos migratorios que se emitan tendrán una vigencia de dos años. La resolución aclara que el ingreso al programa no concede residencia permanente de forma automática ni asegura futuras renovaciones.

PUBLICIDAD

Los solicitantes tampoco podrán estar en un proceso administrativo o judicial para obtener el reconocimiento de la condición de refugiado. Además, deberán cumplir las disposiciones de la Ley General de Migración dominicana.