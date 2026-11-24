Medios locales reportaron la muerte de un hombre de 36 años tras la agresión contra el transporte público en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 36 años murió y otras cuatro personas resultaron heridas durante un ataque armado contra un vehículo de transporte público registrado el lunes 23 de noviembre en Chilibre, al norte de la capital panameña.

El vehículo atacado prestaba servicio en la ruta San Vicente-San Miguelito y transportaba pasajeros cuando se produjo la agresión, que generó la movilización de unidades policiales y personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

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Entre los sobrevivientes se encuentran tres mujeres y un hombre, quienes fueron trasladados al Hospital San Miguel Arcángel, donde también recibió atención médica la víctima que posteriormente falleció.

La agresión quedó registrada en un video difundido en redes sociales, mientras las autoridades iniciaron las diligencias para establecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables y determinar el posible móvil del ataque.

Chilibre figuraba entre los corregimientos con mayor incidencia de violencia antes del ataque al transporte público, con 21 homicidios contabilizados hasta el 8 de noviembre, según el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC).

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Una cámara de videovigilancia captó el episodio de violencia registrado a plena luz del día en Chilibre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada de violencia del lunes también dejó dos hombres heridos de bala en el sector de Torremolinos, perteneciente al corregimiento de Tocumen, según información divulgada por medios de comunicación locales.

De acuerdo con el reporte preliminar, los dos afectados fueron trasladados a un centro de atención médica tras sufrir heridas en sus extremidades inferiores, sin que se reportaran víctimas mortales como consecuencia de esta agresión.

Las circunstancias del ataque en Torremolinos permanecen bajo investigación, mientras se desconoce la identidad de los responsables y si el episodio guarda alguna relación con otros hechos de violencia registrados recientemente en Tocumen.

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La agresión contra el transporte público ocurrió menos de 24 horas después de otro episodio de violencia registrado en el sector de Ceremi, Tocumen, al este de la capital panameña, que dejó dos hombres muertos y cuatro heridos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Edward Cruz, de 41 años, y Edwin Bonilla, de 34, mientras que los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos para recibir atención médica de urgencia.

El distrito de Panamá encabezaba las estadísticas de homicidios con 219 casos, seguido de San Miguelito, con 90. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional mantiene investigaciones por el doble homicidio, sin que hasta el momento se hayan reportado capturas de los sospechosos ni establecido una posible vinculación con el ataque al transporte público en Chilibre.

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Panamá registró 513 homicidios entre el 1 de enero y el 8 de noviembre de 2026, siete más que durante el mismo período del año anterior, de los cuales 504 fueron clasificados como intencionales.

Los asesinatos asociados con el pandillerismo experimentaron un incremento del 54%, al pasar de 50 a 77 casos durante el período analizado, mientras que las rencillas delincuenciales acumularon 178 víctimas a nivel nacional.

Las estadísticas oficiales también contabilizaron 34 homicidios relacionados con robos, 23 por ajustes de cuentas y 15 asociados con actividades de narcotráfico, mientras que otros 45 permanecían en proceso de investigación.

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Las autoridades proyectaban que noviembre finalizaría con entre 43 y 45 homicidios, según el informe del 8 de noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sector este de la capital, Pedregal encabezaba las estadísticas, seguido del corregimiento de 24 de Diciembre, con 18 homicidios, y Tocumen, con 14, mientras que Chilibre lideraba los registros del sector norte de Panamá.

Los corregimientos que conforman el sector este del distrito de Panamá acumulaban 88 homicidios hasta el 8 de noviembre, antes de los recientes ataques armados reportados en las comunidades de Ceremi y Torremolinos.

El informe del SIEC atribuye el 59% de las muertes a actividades relacionadas con la delincuencia organizada o común, y advierte sobre la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad para contener los niveles de violencia.

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Hasta el 8 de noviembre, Panamá mantenía un promedio semanal de diez homicidios, mientras las proyecciones oficiales estimaban que noviembre podría finalizar con entre 43 y 45 casos en todo el territorio nacional.