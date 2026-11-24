El presidente Luis Abinader presentó el plan Navidad 360 para distribuir 15 millones de servicios de alimentos en República Dominicana. (Foto cortesía)

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Las mesas navideñas de millones de hogares dominicanos serán el centro de un programa estatal que combinará comida preparada, productos básicos y operativos de venta a bajo precio durante las semanas previas al 31 de diciembre. El presidente Luis Abinader presentó un plan de asistencia alimentaria que prevé distribuir 15 millones de servicios en todo el país.

La iniciativa, denominada Navidad 360, reunirá a los Comedores Económicos del Estado, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac) y la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial. El plan apunta a reforzar el acceso a alimentos durante una época de mayor consumo y gastos para las familias.

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El anuncio oficial no incluyó el monto de la inversión pública. De forma inmediata no se ha dado a conocer el proceso para seleccionar a los beneficiarios, aunque las autoridades indicaron que las ayudas estarán dirigidas a sectores de menores ingresos y comunidades atendidas por organizaciones sociales.

La Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial organizará 52 cenas y eventos comunitarios en 400 sectores del Gran Santo Domingo. (Foto cortesía)

Las 32 provincias recibirán comida preparada y raciones para cocinar

El componente principal estará a cargo de los Comedores Económicos del Estado, que proyectan entregar cerca de 15 millones de almuerzos y cenas durante las celebraciones de fin de año. La distribución se realizará en las 32 provincias de República Dominicana, con apoyo de iglesias, clubes, fundaciones y organizaciones comunitarias.

El programa contempla además 1.5 millones de raciones crudas entregadas casa por casa. Los paquetes incluirán arroz, habichuelas, aceite, azúcar, condimentos y otros productos para cocinar. Cada entrega estará acompañada por una telera navideña, dentro de una previsión de 500,000 unidades.

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Los Comedores Económicos también coordinarán 52 almuerzos navideños con la Dirección de Desarrollo Barrial. El Gobierno prevé sumar actividades culturales y folclóricas con apoyo del Banco de Reservas, aunque no detalló las localidades ni las fechas de esos encuentros.

Inespre prepara más de mil operativos de venta durante noviembre y diciembre

El Inespre tendrá a su cargo la venta de alimentos y productos de la canasta básica a precios reducidos. La institución anunció 1,088 actividades comerciales para el resto de noviembre y diciembre, con una proyección de 952,000 personas beneficiadas.

La programación incluye 800 bodegas móviles, 260 mercados de productores, ocho ferias agropecuarias y ocho ferias alimentarias. Estos operativos buscarán acercar productos agrícolas a los barrios y comunidades, con una red que se sumará a los comedores y a la distribución directa de alimentos.

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Abinader sostuvo que el Gobierno mantiene contactos con productores agropecuarios para incorporar excedentes a los mecanismos de distribución estatal. También mencionó una previsión cercana a los 25 millones de huevos para diciembre y gestiones para ampliar las ventas de ese producto hacia Bahamas.

La Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial organizará 52 cenas y eventos comunitarios en 400 sectores del Gran Santo Domingo. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Santo Domingo y el Distrito Nacional concentrarán actividades barriales

La Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial llevará actividades navideñas a unos 400 barrios de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. El plan contempla árboles, luces, chocolate caliente, teleras, música y encuentros con residentes, según informó su director, Rolfi Rojas.

En esas zonas también habrá 52 cenas navideñas organizadas junto con juntas de vecinos. La Presidencia presentó estas acciones como parte de un esquema que combina asistencia alimentaria, venta de productos básicos y actividades comunitarias durante el cierre del año.

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