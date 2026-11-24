El proyecto que envió Frigerio a la Legislatura de Entre Ríos adelanta las elecciones locales al primer fin de semana de junio y suspende las PASO

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Rogelio Frigerio envió a la Legislatura de Entre Rïos un texto que habilita al gobernador a desdoblar las elecciones locales o unificarlas con las nacionales. El proyecto, que además suspende las PASO a nivel local, deja en manos del Poder Ejecutivo la facultad de convocar los comicios en junio o realizarse en octubre, con las presidenciales.

Así, Entre Ríos se podría sumar al lote de provincias que desdoblarán su votación de la nacional. Ya habían ingresado a esa lista Neuquén, Tucumán, Santa Fe y Salta. También Chubut, Corrientes (solo legislativa provincial), Misiones y Río Negro. A ellas se suman Mendoza, Tierra del Fuego y Chaco.

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El gobierno entrerriano cuenta con los votos para que la reforma pase sin inconvenientes por la Legislatura. En el Senado, que será la cámara de origen, tiene 8 voluntades seguras más dos de los monobloques que se desprendieron del peronismo. El PJ, por su parte, solo cuenta con 7 bancas tras el quiebre. En Diputados, en tanto, el gobernador cuenta con mayoría simple y el acompañamiento de las bancadas panlibertarias.

La fecha clave será el 27 de enero del año próximo. Ese miércoles es el último día que tendrá Frigerio para llamar a elecciones en forma desdoblada. Si se cruza ese Rubicón, la votación deberá ser concomitante con las nacionales.

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El proyecto que envió el gobernador al Senado local y que ingresó poco después del mediodía de este martes contempla también la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Ahora serán los partidos y frentes los que tendrán que definir la oferta que presentarán en el cuarto oscuro.

Frigerio sostiene una buena relación con el gobierno nacional

El apartado donde modifica la fecha de las elecciones generales de cargos provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno indica que deben celebrarse “el primer domingo de junio del año 2027, o bien en forma simultánea con las elecciones generales nacionales”.

Esto implica un cambio con respecto al Código Electoral aprobado en el año 2024. Allí se estableció que la jornada de votación, si se define un desdoblamiento, sería el último domingo de junio.

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Los frentes partidarios tendrán hasta el 8 de marzo para comunicar su conformación ante el Tribunal Electoral. Diez días después deberán nominar a quienes competirán en los comicios.

“La selección de los candidatos/as para las elecciones generales de 2027 será competencia exclusiva y excluyente de los partidos políticos y alianzas electorales, quienes deberán realizar sus nominaciones conforme a sus respectivas cartas orgánicas, estatutos y reglamentos internos”, precisa el proyecto.

La elección en Entre Ríos se realizará con boleta única de papel (BUP) por primera vez. La iniciativa que ingresó al Senado este martes fija un tope para los aportes individuales. El techo se estableció en 40 juristas. La unidad tribunalicia hoy cotiza en $ 98.173,43. El máximo, entonces, rondará los $4 millones.

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Razones

De no haber un cambio que las lleve a compartir fecha con las elecciones nacionales, las de Entre Ríos se llevarán a cabo el 6 de junio

La suspensión de las PASO estriba en argumentos políticos y económicos. El quiebre entre política y ciudadanía, por un lado, y la necesidad de ajustar gastos en momentos de estrechez, por otro, solventan la iniciativa.

“En un contexto de creciente distanciamiento entre la ciudadanía y la política, tenemos la responsabilidad de escuchar las demandas de la sociedad y revisar aquellas prácticas que implican un esfuerzo económico significativo para los contribuyentes”, precisa el proyecto en sus fundamentos.

La política “debe ser capaz de dar señales concretas de austeridad, responsabilidad y compromiso con las verdaderas prioridades de los entrerrianos. Medidas como esta que se propone han sido adoptadas anteriormente por diversas provincias argentinas como así también por el gobierno federal para la elección de legislativa de medio término de 2025”, recuerda.

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“En el contexto económico que atraviesa la provincia y el país, la asignación de recursos públicos exige un criterio de estricta responsabilidad”, agrega el texto. En ese sentido “la organización de los comicios primarios demanda un despliegue presupuestario, logístico y operativo de gran magnitud para el erario provincial”, describe.

“Frente a las demandas urgentes de la sociedad, resulta indispensable canalizar los esfuerzos y recursos del Estado hacia las funciones esenciales y prioritarias de la gestión pública”, concluye.

La iniciativa no implica una revisión de la estructura y principios electorales de la provincia aprobados hace menos de dos años, aclara. Es “la adopción de una cláusula de excepción acotada en el tiempo, motivada por razones objetivas de coyuntura económica y de eficiencia en el uso de los fondos públicos, ambos principios que han guiado nuestra gestión en estos tres años”.

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“En definitiva se trata de una iniciativa que prioriza el bienestar de los entrerrianos por sobre las dinámicas partidarias”, concluye.