La psicóloga Victoria Bein aconseja postergar la entrega del celular propio hasta el inicio de la escuela secundaria

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A los cuatro años, el celular ya dejó de ser una escena excepcional en la mesa familiar, en el auto o durante una espera: el 37% de los chicos de esa edad usó un teléfono móvil en los últimos tres meses, una proporción que trepa al 74% a los 10 y al 87% a los 12. El informe Conectados y en riesgo, de la Universidad Austral, advierte que la vida digital empieza antes de que muchos niños puedan dimensionar lo que encuentran del otro lado de la pantalla.

Victoria Bein, doctora en Psicología e investigadora de la Universidad Austral, pone el foco menos en el aparato que en lo que habilita. “El primer celular implica una independencia y el acceso a un montón de cuestiones”, explicó en Infobae Al Mediodia al analizar un acceso que, con el paso de los años, queda cada vez menos bajo supervisión adulta.

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El estudio, elaborado junto con María Sol González y María del Rosario Romero Victorica, reúne datos sobre chicos de entre 4 y 17 años y reconstruye cómo se expande el uso de dispositivos en la Argentina. Para Bein, el dato que ordena el resto de las discusiones es la precocidad: “Lo temprano que llega el celular propio, en promedio a los 9,6 años, es tempranísimo”.

En muchas casas, el teléfono aparece primero como una solución cotidiana: distrae, calma, permite ganar tiempo. Pero esa utilidad no agota el problema. “El celular dejó de ser un objeto de adultos y pasó a formar parte de la crianza cotidiana”, señaló la investigadora, quien remarcó que suele funcionar como “un recurso para calmar, entretener o ganar un rato de tranquilidad”.

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La psicóloga Victoria Bein aconseja postergar la entrega del celular propio hasta el inicio de la escuela secundaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto más marcado se produce al comienzo de la adolescencia. A medida que se generaliza la tenencia de un dispositivo propio, también cambia la capacidad de los adultos para saber qué hacen los chicos en línea. “Cuando la mayoría ya tiene, después de los 12, los padres reportan una caída grande del control de lo que se hace con el celular”, advirtió Bein.

Por eso, la investigadora evita reducir la conversación a una edad exacta. Antes de entregar un teléfono, propone mirar si existe una necesidad concreta, si el chico cuenta con herramientas para responder ante lo que puede aparecer y si los adultos están en condiciones de acompañarlo. “Más que la edad, yo miraría tres cosas”, sostuvo, y enumeró la necesidad, la madurez y la preparación familiar.

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Más de la mitad de los adolescentes recibió publicaciones con violencia o métodos de autolesión en redes sociales sin una búsqueda previa (Jesús Avilés)

Su recomendación es demorar el acceso todo lo posible y no confundir un teléfono básico con una puerta libre a Internet. “Idealmente, hasta la secundaria”, dijo sobre el celular propio, mientras que sugirió que la conexión y las redes lleguen de manera gradual. “Un año más es un año más para construir la confianza que después va a hacer falta”, agregó.

Bein también relativizó la idea de que el riesgo está concentrado únicamente en el celular. Una tableta, una consola o una computadora pueden abrir los mismos accesos, mientras que el acompañamiento no se reemplaza con controles técnicos. “El mejor ‘filtro’ sigue siendo un adulto con quien el chico pueda hablar de lo que le pasa”, afirmó.

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Las plataformas pueden llevar contenidos sensibles sin una búsqueda previa

La preocupación central del informe no se limita al tiempo de exposición. Entre los adolescentes, el 67% dijo haber visto contenidos sobre maneras de adelgazar o modificar el cuerpo; el 64%, propuestas para ganar dinero fácil; y el 55%, mensajes discriminatorios. En ese recorrido de publicaciones que nunca termina, Bein señaló que “las plataformas están diseñadas para retener la atención”.

Los datos sobre violencia y autolesiones agravan esa advertencia. El 53% de los consultados se cruzó con imágenes violentas o sangrientas; el 31%, con contenidos sobre formas de lastimarse; y el 27%, con información sobre maneras de quitarse la vida. “El dato es que los vieron, no que los buscaron”, precisó la especialista.

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Uno de cada cuatro jóvenes intentó disminuir el tiempo de conexión a las pantallas y no logró controlar el hábito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia es relevante porque las recomendaciones se alimentan de clics, reacciones y consumos similares dentro de una misma comunidad digital. Un adolescente puede entrar a una aplicación por un interés puntual y, sin buscarlo, terminar ante otro tipo de publicaciones. “Estos contenidos pueden llegarles mientras están en sus redes, sin que ningún adulto se entere”, sostuvo Bein.

La lógica de las plataformas favorece esa permanencia: cada interacción habilita una nueva sugerencia y el límite queda librado, muchas veces, a la capacidad individual de cortar. La investigadora pidió no atribuir esa dificultad solo a una decisión personal de los chicos. “Esto no se resuelve solo en cada casa: también es un problema de cómo están diseñadas las plataformas”, afirmó.

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Uno de cada cuatro adolescentes quiso usar menos el celular y no pudo

Las consecuencias también aparecen en la vida diaria. El 30% de los consultados vinculó el uso de pantallas con un peor rendimiento escolar; el 24% intentó reducir el tiempo con el teléfono, pero no lo consiguió; y el 20% dejó de comer o dormir por seguir conectado. “Uno de cada cuatro quiso usar menos las pantallas y no lo logró”, subrayó Bein.

Casi la mitad de los estudiantes secundarios en la Ciudad de Buenos Aires utiliza el teléfono más de seis horas al día durante los fines de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora pidió, sin embargo, no convertir ese indicador en un diagnóstico automático. Los manuales clínicos no reconocen una adicción al celular o a las pantallas, aunque la pérdida de control merece atención. “En el informe hablamos de uso problemático”, aclaró, porque la dificultad para reducir el consumo “es una señal de alerta”, pero no basta por sí sola para definir una adicción.

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El impacto se extiende al descanso y a los vínculos: el 13% informó conflictos con familiares o amigos vinculados a ese hábito. En las escuelas, Bein observa consultas cada vez más tempranas por problemas de atención y por dificultades para sostener intercambios fuera de la pantalla. “La conversación se aprende practicándola”, explicó, al referirse a habilidades como leer gestos, esperar turnos y tolerar silencios.

Las horas de conexión completan el cuadro. En la Ciudad de Buenos Aires, casi la mitad de los estudiantes de 13 a 19 años usa el celular más de seis horas durante los fines de semana, según los datos citados por la especialista. “La oferta de contenidos no termina”, resumió Bein, quien ubicó esa disponibilidad como un obstáculo adicional para fijar límites sin una presencia adulta sostenida.

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El acompañamiento familiar puede reducir las conductas de riesgo

El informe también registra que 40 mil chicos de entre 9 y 17 años tuvieron encuentros presenciales con adultos conocidos en línea durante el último año. A eso se suman las apuestas digitales, que suelen aparecer temprano. “La primera apuesta online es a los 13 o 14 años”, alertó Bein, al mencionar datos de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar).

El estudio registró que 40 mil menores tuvieron encuentros presenciales con personas adultas que conocieron en entornos digitales - EsSalud

Frente a ese escenario, la investigadora propone incorporar la educación digital a la formación cotidiana, no como una charla ocasional después de un problema. “Debería ser parte de la educación socioemocional de los chicos”, planteó, porque una parte importante de sus vínculos, conflictos y formas de pertenencia transcurre en línea.

El acompañamiento puede modificar el modo en que los adolescentes atraviesan situaciones de acoso. Entre víctimas de ciberacoso que sentían que sus padres no entendían sus problemas, el 44,7% pensó seriamente en suicidarse durante el último año; entre quienes se sentían comprendidos, la proporción bajó al 24,9%. “Son asociaciones, no causas”, aclaró Bein, aunque consideró que el dato muestra el peso protector de sentirse escuchado en casa.

Para la especialista, la conversación tiene que empezar cuando aparece el primer dispositivo, incluso si solo se utiliza para contenidos infantiles. Los adultos deben explicar qué riesgos existen, escuchar sin minimizar y no usar la quita del teléfono como castigo ante una revelación delicada. “Hablar de suicidio no instala la idea: abre la posibilidad de pedir ayuda”, afirmó.

La responsabilidad, finalmente, no recae de manera exclusiva en las familias. Bein incluyó a las plataformas, al Estado y a las instituciones educativas, sin dejar de mirar el ejemplo que dan los mayores en su propia relación con las pantallas. “Ni culpables ni sobreseídos. Responsables, junto con otros actores”, definió.

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