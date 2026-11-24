Asus contempla reducir la memoria de sus PC de gama media a 8 GB por la subida del precio de la RAM. (Euroa Press)

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ASUS considera reducir de 16 GB a 8 GB la memoria RAM de algunos de sus ordenadores de gama baja y media. La posibilidad fue planteada por S.Y. Hsu, codirector ejecutivo de la compañía, durante una llamada con inversionistas sobre los resultados del tercer trimestre de 2026. La empresa sostiene que el aumento de los precios de la memoria dificulta mantener los costos de sus equipos sin trasladar toda la subida a los compradores.

El cambio todavía es una posibilidad que ASUS evalúa, no una modificación confirmada para todos sus modelos. Según Hsu, la firma ya ha aumentado los precios de sus computadoras durante 2026 para compensar el encarecimiento de componentes, pero algunos consumidores están aplazando sus compras.

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Por qué ASUS evalúa reducir la RAM

La memoria RAM es uno de los componentes que utiliza una computadora para mantener abiertos programas y archivos mientras el usuario trabaja. Una mayor capacidad puede ayudar a realizar varias tareas al mismo tiempo, aunque el rendimiento también depende del procesador, el almacenamiento y el tipo de aplicaciones que se utilizan.

ASUS evalúa ofrecer algunos ordenadores económicos y de gama media con 8 GB de RAM ante el aumento del costo de la memoria. (Reddit)

Hsu explicó que ASUS solía incluir 16 GB de RAM en sus productos económicos y de gama media para ofrecer una experiencia satisfactoria. Sin embargo, ante el aumento de costos, la empresa estudia volver a configuraciones de 8 GB. El ejecutivo señaló que Microsoft ha hecho ajustes en sus sistemas operativos para que puedan funcionar de manera aceptable con esa cantidad de memoria.

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La posible reducción permitiría a ASUS recortar parte del costo de fabricación, aunque no garantiza que el precio de venta baje en la misma proporción. El resultado dependerá de cuánto cueste la memoria al momento de producir cada equipo y de otros gastos asociados a sus componentes.

Para quienes usan una computadora principalmente para navegar, estudiar, escribir documentos o participar en videollamadas, 8 GB pueden ser suficientes en algunas configuraciones. Sin embargo, tener varias aplicaciones abiertas, editar contenido o ejecutar programas exigentes puede requerir más memoria. Por ello, una computadora con 8 GB podría ajustarse a tareas cotidianas, pero ofrecer menos margen para usos intensivos o para mantener el equipo durante varios años.

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La compañía considera reducir la memoria de ciertos equipos para contener los precios y responder a clientes que aplazan sus compras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos de gama alta resisten mejor las subidas

La presión sobre los precios no afecta de la misma manera a todos los segmentos. Según Hsu, los compradores de computadoras de gama alta muestran mayor disposición a aceptar aumentos de precio. ASUS contempla la reducción de RAM principalmente en productos económicos y de gama media, donde el costo final puede ser decisivo para concretar una compra.

El encarecimiento también llega en un momento de incertidumbre para el sector. ASUS prevé que el mercado mundial de PC se contraiga entre un 10 % y un 15 % durante 2027. La empresa anticipa que la mayor caída se produciría en la primera mitad del año y que la demanda podría comenzar a recuperarse durante la segunda.

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Una disminución de la demanda significa que fabricantes y comercios podrían vender menos computadoras, especialmente si los precios siguen subiendo y los consumidores postergan sus decisiones. La previsión de ASUS refleja la expectativa de la compañía y no constituye una cifra definitiva sobre el desempeño futuro de todo el sector.

La posible medida de ASUS se enmarca en una previsión de contracción del mercado mundial de PC durante 2027.

La configuración podría depender del modelo

Por ahora, ASUS no ha anunciado qué computadoras recibirían menos memoria ni cuándo podrían llegar al mercado. Si la compañía adopta el cambio, la cantidad de RAM será un dato importante para comparar modelos, junto con el procesador, el almacenamiento y las posibilidades de ampliación.

La decisión muestra cómo el aumento de los costos puede cambiar las especificaciones de los equipos de consumo. Para ASUS, ofrecer algunos modelos con 8 GB sería una forma de contener precios; para los compradores, implicaría revisar con atención si esa capacidad alcanza para sus tareas habituales.

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