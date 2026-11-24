La Comisión de Finanzas del Congreso de Guatemala aprobó el dictamen del Presupuesto 2027 por un monto de Q 172.420,9 millones.(Congreso de la República de Guatemala)

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La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de Guatemala aprobó este martes el dictamen del Presupuesto General de 2027 con 18 votos a favor, una rebaja destinada a llevar la iniciativa al pleno antes del límite constitucional del 30 de noviembre. El monto pasó de Q 192.045,1 millones, equivalentes a USD 25.137 millones, a Q 172.420,9 millones, unos USD 22.567 millones según el tipo de cambio de referencia de Q 7,64 por dólar.

La reducción total alcanza Q 19.624,2 millones, o USD 2.569 millones, frente a la propuesta enviada por el Organismo Ejecutivo. El ajuste disminuye la deuda prevista y ubica el déficit fiscal en 3,2% del producto interno bruto, por debajo del 4,4% contemplado inicialmente.

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La votación se realizó en una sesión extraordinaria virtual, tras varios días de negociaciones entre bancadas. El respaldo superó las 12 firmas requeridas por el reglamento interno para trasladar la iniciativa al pleno del Congreso.

La modalidad elegida permitió cerrar el acuerdo bajo la presión del calendario legislativo, aunque algunos miembros de la comisión objetaron que una decisión de esa magnitud se resolviera sin una reunión presencial. El Congreso debe aprobar, modificar o improbar el presupuesto del próximo ejercicio antes de que venza el plazo constitucional.

La Comisión de Finanzas del Congreso de Guatemala aprobó el dictamen del Presupuesto 2027 por un monto de Q 172.420,9 millones. (Gobierno de Guatemala)

La votación virtual y las objeciones de los diputados

El diputado Orlando Blanco, integrante de la bancada VOS, directivo del Congreso y miembro de la Comisión de Finanzas, confirmó el respaldo de su bloque para que la iniciativa saliera de esa instancia. “Estábamos pidiendo que el dictamen saliera de la comisión en una votación a favor”, explicó.

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Blanco cuestionó el procedimiento utilizado para alcanzar el acuerdo: “Fue una mala práctica que se convirtió en una cuestión insalvable, un presupuesto aprobado en una sesión virtual”. Para el legislador, el principal obstáculo de la negociación estuvo en la posición del Organismo Ejecutivo.

“El Ejecutivo no quería enviar la propuesta de la comisión”, sostuvo Blanco, quien indicó que esa postura cambió el día anterior a la votación. El acuerdo se destrabó en lo que describió como “una reunión exprés”.

El diputado Álvaro Arzú, también integrante de la Comisión de Finanzas, planteó reparos sobre el uso de la virtualidad. “Hay dos cosas: la virtualidad es importante cuando existe una imposibilidad de llegar a un acuerdo de forma presencial”, afirmó.

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Arzú consideró que, en este caso, “era importante que esta sesión se hiciera de manera presencial”. También cuestionó el mecanismo para reunir los respaldos de los 18 legisladores: “¿Cómo van a recopilar las firmas, cómo las van a endosar físicamente?”.

El diputado calificó el resultado como “un dictamen exprés” y advirtió que “todo proceso así lleva movidas que quedan inmersas en el trámite”. Sin profundizar en el contenido financiero, estimó que la bancada oficialista buscaría llevar la discusión al pleno en el corto plazo: “Creo que lo van a tratar de colocar hoy”.

El diputado guatemalteco Álvaro Arzú informa en la red social X sobre su voto en contra del dictamen presupuestario en la Comisión de Finanzas del Organismo Legislativo. (Alvaro Arzú Escobar)

Menor déficit y recorte de bonos del Tesoro

El déficit previsto para 2027 asciende a Q 34.984,7 millones, equivalentes a USD 4.579 millones. Los ingresos totales proyectados son de Q 134.152,2 millones, el 12,3% del producto interno bruto.

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De esa recaudación, Q 127.927,2 millones corresponden a ingresos tributarios, equivalentes al 11,7% del producto interno bruto. Los ingresos no tributarios suman Q 6.100 millones y los de capital, Q 125 millones.

El gasto total fue fijado en Q 169.136,9 millones. La estructura incluye Q 113.129 millones para funcionamiento, el 10,4% del producto interno bruto; Q 38.290,9 millones para inversión, el 3,5%; y Q 17.717 millones para el pago de intereses, el 1,6%.

La inversión pública conserva el nivel previsto en el proyecto original, pese a la reducción global del presupuesto. El cambio principal en el financiamiento está en la colocación de bonos del Tesoro, que baja de Q 42.750 millones a Q 31.394,5 millones, el 2,9% del producto interno bruto.

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La cobertura del déficit también incorpora Q 4.005,2 millones provenientes de saldos de caja y bancos. El préstamo externo neto queda con un saldo negativo de Q 415 millones.

La rebaja se compone de Q 11.355,5 millones menos en bonos del Tesoro, que representan el 58% del ajuste; Q 4.559,9 millones menos en uso de saldos de caja, el 23%; y Q 3.708,7 millones derivados de una estimación tributaria más conservadora, el 19%. Este último cambio incluye modificaciones en el impuesto al valor agregado y en tributos directos e indirectos vinculados con una eventual exención a combustibles.

Educación y Salud, las mayores asignaciones

El Ministerio de Educación conserva la mayor partida entre las carteras del Ejecutivo, con Q 26.137,5 millones, el 15,2% del total. La cifra queda por debajo de los Q 27.898 millones solicitados en septiembre.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recibirá Q 16.482,8 millones, el 9,6% del presupuesto, frente a los Q 18.615,5 millones planteados originalmente. Las Obligaciones del Estado concentran Q 73.800,4 millones, el 42,8% del gasto total.

Los Servicios de la Deuda Pública tendrán Q 21.001,1 millones, el 12,2%. Gobernación contará con Q 9.753,4 millones; Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con Q 5.919,2 millones; y Defensa Nacional, con Q 5.458,7 millones.

Las asignaciones para Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Economía oscilan entre el 0,1% y el 1,7% del monto dictaminado. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras había cuestionado horas antes el proyecto original por considerarlo inviable y riesgoso para la solidez fiscal del país.

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Si el pleno no vota antes del 30 de noviembre, seguirá vigente en 2027 el presupuesto del ejercicio fiscal 2026, de Q 168 mil millones.