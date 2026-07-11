La nueva impresión 3D holográfica fabrica piezas resistentes en apenas 20 segundos

La impresión 3D holográfica reduce el tiempo de fabricación de piezas a unos pocos segundos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de Utah presentaron una técnica de impresión 3D que permite fabricar microestructuras sólidas en 20 segundos.

Esta tecnología, liderada por Rajesh Menon, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación, elimina las uniones débiles que suelen dejar los métodos convencionales de impresión capa por capa.

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El avance promete transformar la producción de dispositivos a microescala al reducir de manera drástica los tiempos de fabricación y mejorar la resistencia de las piezas.

Un salto en la velocidad y la resistencia

La nueva técnica desarrollada por el equipo de Menon utiliza una máscara a nanoescala que modela la luz láser en un patrón holográfico idéntico al objeto deseado. Esta innovación permite endurecer el material de impresión en un solo paso y no capa por capa, como se hace habitualmente. El proceso logra estructuras sin uniones visibles, lo que se traduce en mayor uniformidad y fortaleza.

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Las microestructuras producidas muestran mayor resistencia y uniformidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Menon, “la máscara funciona como un cortador de galletas que da forma a una masa gruesa, mientras que el láser ‘hornea’ el interior al mismo tiempo, lo que produce una figura físicamente sólida”.

Hologramas y fotolitografía, la base del método

El sistema está basado en la fotolitografía, un proceso habitual en la fabricación de chips semiconductores. En la versión clásica, una máscara opaca bloquea la luz en áreas no deseadas para crear patrones bidimensionales. El reto consiste en trasladar esta técnica al espacio tridimensional, ya que la luz tiende a dispersarse y perder precisión.

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Para superar este obstáculo, los investigadores diseñaron una lente con nanopatrones que actúa como máscara holográfica. Esta lente, ubicada frente al láser, compensa la difracción y concentra la energía exactamente donde debe solidificarse el material. El material empleado, conocido como SU-8, es fotosensible y permite que la estructura adquiera la forma final en un solo paso luminoso.

El proceso permite fabricar varios componentes de forma continua y precisa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aplicaciones y potencial industrial

El equipo de la Universidad de Utah logró fabricar arreglos de microtúbulos con diámetros individuales de hasta 6 micrómetros y relaciones de aspecto de 120:1, manteniendo la resistencia estructural.

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Los ensayos demostraron que los microcomponentes soportan fuerzas de compresión y pueden transportar líquidos por acción capilar. Este método abre la puerta a aplicaciones en sistemas microfluídicos y procesos avanzados de manufactura, donde la precisión y la solidez son esenciales.

Otra de las ventajas destacadas por los investigadores es la posibilidad de producir varias piezas de forma continua, similar a una línea de ensamblaje. Esto sugiere que la tecnología puede escalarse para la fabricación masiva de componentes complejos y diminutos, optimizando procesos en sectores como la biomedicina, la electrónica y la ingeniería de materiales.

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La técnica abre nuevas posibilidades para la producción de sistemas microfluídicos y dispositivos a microescala. (Referencial/Washington State University)

Desafíos y próximos pasos

Actualmente, el método permite crear lo que los especialistas denominan “estructuras 2D extendidas”. Es decir, se obtiene control preciso sobre dos dimensiones, mientras que la tercera sigue siendo limitada. El grupo liderado por Menon trabaja en perfeccionar el control tridimensional completo sin perder la rapidez ni la precisión logradas hasta ahora.

La investigación, en la que también participó Dajun Lin, demuestra que la impresión 3D holográfica puede superar las limitaciones fundamentales de los métodos tradicionales. Como afirmó el equipo en declaraciones, “la eliminación de interfaces entre capas permite obtener piezas más fiables y resistentes, lo que representa un avance significativo para la manufactura a microescala”.

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El desarrollo del sistema holográfico de impresión 3D marca un punto de inflexión en la fabricación de microestructuras. La posibilidad de imprimir objetos sólidos en cuestión de segundos, sin las debilidades propias de las técnicas convencionales, podría impulsar innovaciones en diversas áreas industriales y científicas.

La combinación de velocidad, precisión y resistencia convierte esta tecnología en una candidata para transformar la producción de dispositivos avanzados en los próximos años.

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